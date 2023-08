TAKAYAMA เฟอร์นิเจอร์ไม้แท้สไตล์ญี่ปุ่น ผสานงาน Carf จากหวายธรรมชาติ อบอุ่น เรียบง่าย คอลเลคชั่นใหม่ จาก INDEX LIVING MALL

สไตล์การแต่งบ้าน ที่เรียบง่าย อบอุ่น กับโทนสีเนเชอร์รัล แฝงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ยังคงติดเทรนด์อันดับต้นๆ ของผู้คนอยู่เสมอ เหมือนได้ตื่นมาพบกับบรรยากาศท่ามกลางเมืองทาคายามะ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์วัฒนธรรมและความปราณีตของบ้านเรือน พระราชวัง และวัดต่างๆ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ไม่หวือหวา น้อยแต่มาก ลงตัวได้ง่ายกับบ้านหลายรูปแบบ และไม่พลาดที่จะนำวัสดุธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ด้วยด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวเหล่านั้น จึงเป็นอีก 1 แรงบันดาลใจให้ INDEX LIVING MALL แบรนด์อันดับ 1 ของคนไทยที่ตอบโจทย์เรื่องเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ คอลเลคชั่นขึ้นมา ภายใต้คอนเซปต์หลักคือ “Harmony of Comfort and Nature” ความเรียบง่าย อบอุ่น เติมเต็มวิถีชีวิตที่ดี และเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย โดยดึงเสน่ห์งานไม้อันเป็นเอกลักษณ์สไตล์ญี่ปุ่น ผสานงานหวายแท้ธรรมชาติที่สานจากมืออย่างปราณีต ผ่านการดีไซน์ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย มีพร้อมฟังก์ชั่นที่ครบครัน รวมถึงคุณภาพและความคงทน โดยช่างฝีมือและโรงงานที่มีความเชียวชาญโดยตรงมาอย่างยาวนานคอลเลคชั่น TAKAYAMA (ทา-คา-ยา-มะ) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมาจากไม้ยางพาราแท้ โดยการนำต้นยางพาราที่หมดอายุ และไม่สามารถผลิตยางได้แล้ว กลับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เราได้เห็นกัน ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน เตียงนอน, โต๊ะข้างเตียง, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ลิ้นชัก รวมถึงตู้ไซด์บอร์ด ที่มีความโค้งมน เรียบเนียน ใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ หรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนั่งเล่น อาทิ โต๊ะกลาง, ตู้บานเปิด, ตู้ลิ้นชัก, ตู้วางทีวี, ตู้ไซด์บอร์ด และอาร์มแชร์ ก็ยังคงคอนเซ็ปท์ ความเรียบง่าย กับโทนสีอบอุ่น เมื่อตกแต่งห้องแล้วให้ความรู้สึกโป่งโล่ง ผ่อนคลาย ไม่อึดอัด อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยังผสานงาน Craft หวายแท้ ที่ผ่านการอบแห้งกันชื้น ยืดอายุการใช้งาน และช่วยป้องกันมอดแมลงได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านและคอนโดมิเนียม โดยมีไอเดียและครีเอทีฟสูง จึงทำให้มีการมองหาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสไตล์มินิมอล เน้นความเรียบง่ายใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแต่ดูดี ยังคงได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำคอนเทนต์เพื่อโพสต์ลงโซเซียลมีเดีย เป็นการ Inspiration ส่งต่อให้ผู้ที่ชื่นชอบ หรือมองหาไอเดียแต่งบ้านในสไตล์เดียวกัน “TAKAYAMA COLLECTION” จึงถูกออกแบบมาให้สามารถเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งบ้านหลากหลายรูปแบบ ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่เรียบง่าย อบอุ่น ด้วยการนำเสน่ห์ไม้ยางพาราแท้และหวายแท้ธรรมชาติถักทอด้วยโค้งเส้นที่อ่อนช้อยอย่างประณีตสู่เฟอร์นิเจอร์ Bedroom & Living Room งานคราฟต์ที่มีเอกลักษณ์เต็มเปี่ยมฟังก์ชั่นการใช้งาน ตอบโจทย์ทุกมุมแห่งการพักผ่อน สอดรับกับเทรนด์การใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการบาลานซ์ Everywhere Everyday เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขที่เรียบง่าย ผ่อนคลาย และยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเจเนอร์เรชั่นได้เป็นอย่างดีสำหรับคอลเลคชั่น Takayama อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ดีไซน์ให้แมทช์กับที่อยู่อาศัยได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัด แต่ก็ยังต้องการการจัดสรรค์ในแบบที่ชอบ, ทาวน์โฮม หรือบ้านเดี่ยวครอบครัวใหญ่ ที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก แต่ก็ยังต้องการความโปร่ง โล่ง สบาย สร้างบรรยากาศสไตล์โฮมมี่ ที่ไม่อึดอัดมากนัก และด้วยเสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง ผสมผสานงานหวายสไตล์ญี่ปุ่น คุมด้วยสีเอิร์ทโทน ยิ่งทำให้บรรยากาศของบ้านน่าอยู่ขึ้นไปอีก ได้ฟีลที่อบอุ่นและแฝงไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ ตอบโจทย์กับความต้องการของคนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และด้วยการดีไซน์เรียบง่ายนี้ ทำให้คอลเลคชั่น Takayama จับคู่กับอะไรก็เวิร์คและลงตัว เป็นคอลเลคชั่นที่ดูดีและตอบโจทย์อย่างตรงใจจริงๆ“คอลเลกชั่น TAKAYAMA เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราที่สานต่อพันธกิจในมิติเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างยั่งยืน (ESG) โดยเรามีความตั้งใจสรรค์สร้างคอลเลกชั่นนี้ให้เชื่อมโยงสู่มิติสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มมูลค่าให้ไม้ยางพาราที่ผลิตน้ำยางไม่ได้ กลับกลายเป็นรายได้คืนสู่กลุ่มเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นผู้ปลูกไม้ยางพารา พร้อมกับการนำคุณค่างานหัตถกรรมไทยหรืองานคราฟต์ที่ผ่านการดีไซน์ออกมาเป็นฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการถักทอหวายอย่างละเอียดอ่อนและประณีตสู่เฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ สร้างให้เกิดรายได้คืนให้กับชุมชน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนของ ILM” คุณกฤษชนก กล่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ ที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศละมุน อบอุ่น ฟีลญี่ปุ่น เหมือนได้มาอยู่ใจกลางเมือง ทาคายามะ ที่โอมล้อมด้วยธรรมชาติ ต้องไม่พลาด กับ “TAKAYAMA COLLECTION” พร้อมให้คุณช้อปแล้วที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ 31 สาขาทั่วประเทศ หรือช้อปง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว https://www.indexlivingmall.com สอบถามรายละเอียดโทร. 1379