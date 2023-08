เวลาผ่านไปเร็วมาก “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์” ถึงกับร้องไห้ เมื่อต้องส่งลูกสาวคนเล็กไปโรงเรียนวันแรก

เรียกว่าทำเอาคนเป็นแม่อย่างถึงกับน้ำตาร่วง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ควงสามีไปส่งลูกๆที่โรงเรียน แถมยังเป็นการไปโรงเรียนครั้งแรกของลูกสาวคนเล็กซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัว พร้อมแคปชั่นว่า“*The Start of a New Chapter of their life… งืออออออทุกคนนนน วันแรกของการไปโรงเรียนของน้องเป่าเป้ย์ อ.1 (EY3) และ การย้ายโรงเรียนใหม่ของพี่เปา เริ่มต้นใหม่ เพื่อนใหม่ การเรียนแบบใหม่ ของพี่ป.2 G2 พี่น้องไปพร้อมกันพี่ไปส่งน้องที่ห้องดูแลน้องคุยกับครูให้น้องน่ารักมาก ทายสิคะ หน้าแบบนี้น้องร้องไห้ไหม ส่วนพี่ตื่นเต้นมากนอนไม่หลับส่งน้องเสร็จวิ่งขึ้นห้องอย่างเร็ว เปิดเทอมวันแรกจะจบลงยังไงรอดูค่ะ!!!.ปล. ส่วนแม่ร้องไห้แบบไม่ต้องสงสัย!!! ใจหนึ่งก็ดีใจที่ลูกเติบโต ใจหนึ่งก็ใจหาย คิดถึงลูก งืออออ ทุกคน กิ๊บบี้ลูก2คนโตไป โรงเรียนหมดแล้วนะคะ เวลามันผ่านไปเร็วจริงๆ”