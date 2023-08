“กระติ๊บ ชวัลกร” คว้าเหรียญทอง-เงิน เชฟทีมชาติไทย ชนะการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

หลังจากได้ทดลองเป็นเชฟเพื่อไปออกรายการหนึ่งจนติดใจ และยึดเป็นงานอดิเรกเรื่อยมาจนไต่ไปอยู่ในระดับทีมชาติ ล่าสุดได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรม ที่ไปคว้าเหรียญทอง ประเภท Pasta และคว้าเหรียญเงิน ประเภท U.S. Poultry มาครองได้สำเร็จ หลังลงแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ ในงาน Philippine Culinary Cup 2023 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลกกระติ๊บ ชวัลกร ได้โพสต์ภาพแห่งความยินดี พร้อมแคปชั่นว่า…"มาไกลเกินฝันค่ะ ติ๊บได้อยู่ทีมชาติไทยแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ติ๊บได้เข้าทีมชาติไทย ขอบคุณเชฟ วิลแมน เชฟเมย์ เชฟผึ้งและ ทีม Thailand culinary Academy ทุกคน การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติครั้งนี้ มีเชฟเข้าร่วมแข่งขันกว่า 800 คน จาก 15 ประเทศ ตัดสินโดยสมาคมเชฟโลก""ติ๊บได้ 1 เหรียญทอง Philippine Culinary Cup World Food Expo Best Pasta / Overall Champions with Gold Medals award. คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประเภทนี้ Chef Shawankorn Wanthanaphisitkul และ 1 เหรียญเงิน Philippine Culinary Cup Chef Shawankorn Wanthanaphisitkul Duck - Sliver Medal จากการลงแข่งสองประเภทขอบคุณ airasia ขอบคุณ Chitrada technology institute ขอบคุณสถานที่ซ้อม Kitchen Lab by Kitchen World ขอบคุณ คุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจ ขอบคุณปะป๋า ขอบคุณปั่น และทุกๆ คน ที่คอยอยู่ซัปพอร์ตมาตลอด เหรียญทองนี้เพื่อประเทศไทยค่ะ THที่สำคัญที่สุดร้าน A Bowl Of Pasta นางลิ้นจี่, Maze dining สำหรับทุกๆ อย่างค่ะ ใครอยากกินพาสต้าอร่อยๆ หรืออาหาร fine dining เริ่ดๆ พลาดไม่ได้ค่ะ !! #ไปมะนิลาไปกับแอร์เอเชีย #airasiatravels"กระติ๊บ ชวัลกร นอกจากเป็นนักแสดงแล้ว เธอยังสวมบทบาทผู้ประกาศข่าว พิธีกร ช่างสัก และเชฟ อีกด้วย