"ปั้นจั่น" ฟิตจัด!เอวดี หลังได้ไต่ระดับโปรกอล์ฟ จนเคยบาดเจ็บ ย้ำ!!ทุกกีฬา ต้องรักษาสุขภาพ

อาทิตย์ที่ 13 ส.ค.นี้ 2 พิธีกรและจะพาไปพบนักแสดงมากความสามารถกับกีฬาสุดโปรด โปรกอล์ฟที่กำลังไต่ระดับมาร่วมพูดคุยเผยความหลงใหลการตีกอล์ฟ และการเล่นกีฬาทุกชนิด ซึ่งอาจจะพบเจอความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อมีอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันร่างกายให้อยู่ในสภาพความพร้อมกับการเล่นกีฬา 2 พิธีกรไม่รอช้า พาปั่นจั่นมาพบกับทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดส่องกล้อง เช็คอัพร่างกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลรักษา การประคบร้อนหรือการประคบเย็น รวมไปถึงโรคของกระดูกกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเล่นกีฬาช่วงท้ายรายการยังได้พาไปฝึกกับทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บกะทันหันควรทำอย่างไร ฟิตแบบนี้ ไม่รู้ปั่นจั่นจะแอบฝึกวิทยายุทธ ไปช่วยเหลือใคร เป็นพิเศษหรือเปล่า?ติดตามได้ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า วันอาทิตย์ยามเช้ารับข่าวสารสาระดี มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 06.55 – 07.20 น.ทางช่อง 3 กด33