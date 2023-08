เปิดโฉม 12 สาวงาม สุดจึ้ง!! Miss Earth Thailand 2023 For The Earth Episode2 ฟาดเดือด โชว์ไหวพริบพันธกิจสิ่งแวดล้อม Mission for the Earth

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น.ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กองประกวด Miss Earth Thailand 2023 for the Earth Episode2 โดยประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ได้จัดประกวดรอบ ออดิชั่น Miss Earth Thailand 2023 for the Earth Episode2 เพื่อเฟ้นหา 12 สาวงามเข้าร่วมกิจกรรมรอบเก็บตัวที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 และ 5 ใน 12 สาวงามคือผู้ที่จะครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศ พร้อมด้วยเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทสำหรับมงกุฎสุดเลอค่าทั้ง 5 มงกุฎ ได้แก่ มงกุฎ Miss Earth Land Thailand, มงกุฎ Miss Earth Fire Thailand, มงกุฎ Miss Earth Air Thailand, มงกุฎ Miss Earth Water Thailand, มงกุฎชนะเลิศ Miss Earth Thailandเริ่มต้นการคัดเลือกด้วยการเปิดด้วยรายชื่อคณะกรรมการรอบ AUDITION สาวงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์ นอกจากจะมีประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งวงการบันเทิงและวงการขาอ่อนมาร่วมอย่างคับคั่งได้แก่จากเพจจ๊อกจ๊อกนางงาม คุณแบมบี้ จากเพจว่างจัดนางงาม พร้อมทัพสาวงามนำโดย นำโดยMiss Earth Thailand 2019-2020Miss Earth Thailand 2022Miss Earth Land Thailand 2022Miss Earth of Water Thailand 2022Miss Earth Fire Thailand 2022 และMiss Earth Land Thailand 2021ฯโดยมีและมารับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน หลังจากที่สาวงามฟาดกันอย่างดุเดือดใน "รอบAudition" กับการพรีเซ็นต์ "Mission for the Earth" พันธกิจในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคำถามคีย์เวิร์ดจากเหล่าคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ลม แฟชั่นยั่งยืน การลดขยะฯ เพื่อโกยคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการ และ 12 สาวงาม มิสเอิร์ธไทยแลนด์ ที่สวย ฉลาด และมีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่MET1 มายมายด์ ธีรดา เอี่ยมสำอางค์MET2 ออมสิน วรินทร ภูผาดแร่MET3 เพี้ยซ พิมพ์บุญญา บุญเชิดMET4 วาววา สุพัตรา ป้องจัตุรัสMET5 แก้ม จิรภฎา กลัดนุ่มMET6 โคร่า เบียลท์MET7 กิ๊ฟ ภูริตา กรศุภศุกร์MET8 กีตาร์ ชนัฎตา พวงสมบัติMET9 บิว กานต์ชนก สารถีMET10 ยัสมิน สโรชิณ ธัญญานนท์MET11 พิ้งค์ ชวัลลักษณ์ หมุดเหล็บMET12 แนน ปิยะมล มินยงสำหรับการประกวดจะมีขึ้นอย่างเข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคม ที่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จะได้ไปเก็บตัวที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม รอบ Preliminary ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบ Final ประกาศผลผู้ที่คว้ามงกูฎ Miss Earth Thailand 2023 for the Earth Episode2 ในค่ำคืนวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา19.00-23.00น.ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์กรุงเทพ ติดตามชมการประกวด มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2022 ได้อย่างใกล้ชิด ได้ทั้งทางเพจ Facebook Miss Earth Thailand https://www.facebook.com/missearth.th?mibextid=LQQJ4d และถ่ายทอดสด ทางช่อง PPTV เวลาประมาณ 21.00 เป็นต้นไป