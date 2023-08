เปิด10 โชว์ 10 รส งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 25 ครบเครื่องเรื่องศิลปะการแสดงจากทั่วทุกมุมโลก วันที่ 2 ก.ย. – 22 ต.ค. นี้

นับถอยหลังอีกไม่ถึง 2 เดือน ประเทศไทยจะมีงานอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมโชว์ระดับมาสเตอร์พีซ และการรวมตัวกันของนักแสดงและนักดนตรีคลาสสิคชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 900 ชีวิต มาเปิดการแสดงตลอด 8 สัปดาห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งออร์เคสตรา บัลเลต์ โอเปรา มายากล บรอดเวย์ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ล้ำค่าแห่งศิลปะการแสดงปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของงาน Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music หรือ มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯสำหรับปีนี้ได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บี. กริม, บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หลังจากที่ได้ทำการเปิดม่านอุ่นเครื่องสุดอลังการ ด้วยการแสดง sold-out จากวงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่าง “ลูเซิร์น ซิมโฟนี ออร์เคสตรา (Lucerne Symphony Orchestra: A Night with Beethoven)” ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และในวันที่ 2 กันยายน – 22 ตุลาคม 2566 นี้ เตรียมพบกับการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ 10 โชว์ ครบเครื่องเรื่องศิลปะการแสดงจากทั่วทุกมุมโลกไว้อย่างยิ่งใหญ่ ผ่านการดีไซน์ให้แต่ละการแสดงเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย01 Zubin Mehta and Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino“สุบิน เมห์ธา” กับวงออร์เคสตรา ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ออฟ มาจจิโอ มูซิกาเล ฟิโอเรนติโน จากประเทศอิตาลีเตรียมสัมผัสสุนทรีย์กับการวาดลวดลายจากวาทยกรระดับโลก ทิ้งทวนผลงานกว่า 5 ทศวรรษ กับคอนเสิร์ตที่คอดนตรีคลาสสิคห้ามพลาดโดย สุบิน เมห์ทา (Zubin Metha) ที่จะมาพร้อมวงออร์เคสตราคู่ใจจากเมืองฟลอเรนซ์ Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino เพื่อร่ายมนต์บทเพลงอันยิ่งใหญ่ของไชคอฟสกี ซิมโฟนี หมายเลข 4 และ 6 สุบิน เมห์ทา เคยครองตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของวงออร์เคสตราระดับท็อปของโลกมามากมาย ทั้งมอนทรีออลซิมโฟนี ลอสแอนเจลิสฟิลฮาร์โมนิก อิสราเอลฟิลฮาร์โมนิก และนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิก ส่วนกับวงออร์เคสตราระดับโลกจากนครฟลอเรนซ์นี้ เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าวาทยกรให้อยู่หลายทศวรรษ ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมกับได้รับเกียรติจากคณะฯ ในการอุทิศชื่อหอแสดงดนตรีใหม่แก่เขา จากความสำเร็จทางด้านดนตรีที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ชื่อของเขาได้รับการประทับลงบน Hollywood Walk of Fame เขาได้รับรางวัล Premium Imperial จากราชวงศ์ญี่ปุ่น รางวัล Cross of Merit จากเยอรมนี และรางวัล Tagore Award ด้านวัฒนธรรมจากรัฐบาลอินเดีย และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ สุบิน เมห์ทา ศิลปินระดับโลกให้เกียรติมาแสดงเปิดการฉลองครบ 25 ปี ของงานมหกรรมฯ ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เปิดการแสดง: วันที่ 2 กันยายน 256602 AIDA By Helikon Opera“ไออิดา โอเปรา” พร้อมวงออร์เคสตรา และคอรัสจาก เฮลิคอน-โอเปรา จากประเทศรัสเซีย“ไออิดา” โอเปราชิ้นเอก ที่นักประพันธ์ Giuseppe Verdi (จูเซ็ปเป แวร์ดี) แต่งขึ้นใน ค.ศ. 1879 เพื่อจัดแสดงที่โรงละครโอเปราเก่าแก่ที่สุดของไคโร โดยจะนำทุกท่านย้อนไปสู่ยุคของฟาโรห์ เพื่อพบกับโศกนาฏกรรมความรักที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางไฟสงครามและความขัดแย้งระหว่างนายทหารหนุ่มชาวอียิปต์และเจ้าหญิงเอธิโอเปียที่ตกเป็นเชลย สงคราม ไออิดา จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบพร้อมวงออร์เคสตราและคอรัสจาก Helikon Opera (เฮลิคอน-โอเปรา) คณะละครที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งนึ่งในรัสเซีย เจ้าของรางวัลหน้ากากทองคำมากกว่า 10 รางวัล โดยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Dmitry Bertman (ดมิทรี เบิร์ตแมน) ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้กำกับโอเปราชั้นนำของประเทศเปิดการแสดง: วันที่ 9 กันยายน 256603 CARMEN Granada Flamenco Balletการ์เมน กรานาดา ฟลาเมงโก บัลเลต์ จากประเทศเสปน“การ์เมน” โอเปราเรื่องดัง พร้อมบทเพลงแสนคุ้นหูที่แต่งขึ้นเมื่อ 150 ปีก่อน โดย Georges Bizet (จอร์จ บิเซต์) บอกเล่าเรื่องราวรักสามเส้าของยิปซีสาวกับหนุ่มเลือดร้อน ได้ถูกจับมาตีความใหม่ในแบบฉบับระบำฟลาเมงโกอันแสนเร่าร้อน ประกอบเสียงเครื่องดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปน ภายใต้บรรยากาศแสนเย้ายวน ทั้งภาพ แสง และเสียง ดำเนินการแสดงโดยคณะ กรานาดา ฟลาเมงโก บัลเลต์ ทูตทางวัฒนธรรมด้านฟลาเมงโกของกรานาดาในปัจจุบันเปิดการแสดง: วันที่ 15 กันยายน 256604 DANCE FOR ME Granada Flamenco Balletแดนซ์ ฟอร์ มี กรานาดา ฟลาเมงโก บัลเลต์ จากประเทศเสปนการแสดงฟลาเมงโกใหม่ล่าสุดจากคณะกรานาดา ฟลาเมงโก บัลเลต์ ร่วมออกแบบท่าเต้นโดย Patricia Guerrero (แพทริเซีย เกร์เรโร) ผู้ชนะรางวัลการประกวดเต้นระดับชาติของสเปน ทลายขอบเขตระหว่างดนตรีและการเต้นรำ ซึ่งจะพาคุณไปเพลิดเพลินกับการผสมผสานของรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของยิปซี มัวร์ และสเปน ในแบบฉบับของอันดาลูเชีย เมืองหลวงของฟลาเมงโก เริ่มต้นด้วยผลงานของนักประพันธ์ชื่อดังชาวกรานาดา Federico García Lorca (เฟดเดอริโก การ์เซีย ลอร์กา) และปิดด้วยการเต้นส่งท้าย fin de fiesta อันเปี่ยมพลัง ที่ปล่อยให้นักเต้นทุกคนงัดเอาสเต็ปของตัวเองออกมาแสดงอย่างเต็มที่เปิดการแสดง: วันที่ 16 กันยายน 256605 THE ROOTS Cie Accrorapคณะฮิปฮอปชั้นนำ จากประเทศฝรั่งเศสการแสดง The Roots โดยคณะฮิปฮอปชั้นนำของฝรั่งเศส Accrorap ที่มาเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมนักเต้นฮิปฮอปมากความสามารถ 11 คน ซึ่งแต่ละคนมีลีลาการเต้นสไตล์ฮิปฮอป ทั้ง breakdance, locking, popping สุดโดดเด่น ออกแบบท่าเต้นโดย ศิลปินนักปฏิวัติ Kader Attou (คาเดอร์ อาททู) ที่ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกายในหลากรูปแบบ เราอาจจะได้กลิ่นอายของการเล่นสเก็ต เต้นแท็ป กายกรรม ชกมวย ละครตลก หรือแม้แต่ละครใบ้ ผสานกันจนออกมาเป็นการแสดงที่ไม่เหมือนใคร นักเต้นต่างมีความโดดเด่นในเอกลักษณ์การเต้นของตัวเอง แต่ก็สอดประสานออกมาเป็นการแสดงร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเปิดการแสดง: วันที่ 23 กันยายน 256606 LAC – SWAN LAKE Les Ballet de Monte Carloสวอนเลค บัลเลต์ จากประเทศโมนาโกการฉลอง 25 ปีของงานมหกรรมฯ จะไม่สมบูรณ์ได้เลย ถ้าขาดการแสดงบัลเลต์ยอดนิยมตลอดกาลอย่าง สวอนเลค ภายใต้ท่วงทำนองเพลงอันงดงามจากผลงานประพันธ์ของไชคอฟสกี จะทำให้คุณตกอยู่ในภวังค์และเคลิบเคลิ้มกับเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรค เวทมนตร์ การหลอกลวง และการต่อสู้กันระหว่างความดีและความชั่ว ที่ไม่ว่าจะบอกเล่าใหม่อีกกี่ร้อยครั้งก็ยังคงจับใจผู้ชมอยู่เสมอ โดยในครั้งนี้ ตำนานความรักของเจ้าชายซิกฟรีด และโอเด็ต หงส์ขาวต้องคำสาป จะเล่าผ่านการตีความของ Jean-Christophe Maillot (ฌอง-คริสตอฟ ไมโญต์) ซึ่งมาพร้อมคณะบัลเลต์แห่งมอนเต คาร์โล จากโมนาโก ในโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ และเครื่องแต่งกายสุดอลังการ เสริมความลึกลับน่าพิศวงให้เรื่องราวอมตะนี้เปิดการแสดง: วันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคม 256607 WEST SIDE STORYเวสต์ ไซด์ สตอรี่ จากประเทศสหรัฐอเมริกาละครเพลงบรอดเวย์คลาสสิกยอดฮิต West Side Story เรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งของสองแก๊งคู่อริต่างเชื้อชาติแห่งนครนิวยอร์ก ผลงานของสี่ตำนานแห่งบรอดเวย์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานรักสุดสะเทือนใจอย่าง Romeo & Juliet (โรมิโอ แอนด์ จูเลียต) เปิดแสดงครั้งแรกใน ค.ศ. 1957 และถูกหยิบยกขึ้นมาทำใหม่หลายต่อหลายครั้งทั้งในรูปแบบละครและภาพยนตร์ โดยโปรดักชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะใช้ท่าเต้นฉบับดั้งเดิมของ Jerome Robbins (เจอโรม ร็อบบินส์) และได้เลือกกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในจุดหมายแรกที่เปิดการแสดง มาพร้อมโปรดักชั่นเต็มรูปแบบ อาทิ คณะนักแสดงจากอเมริกา ทีมงานมากประสบการณ์จากนิวยอร์ก และผู้กำกับเจ้าของรางวัลเอมมี่ อย่าง Lonny Price (ลอนนี ไพร์ซ) นักออกแบบท่าเต้น Julio Monge (ฆูลิโอ มองเก) ที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ให้กับเวอร์ชั่นภาพยนตร์โดย Stephen Spielberg (สตีเวน สพีลเบิร์ก) อีกด้วยเปิดการแสดง: วันที่ 5-8 ตุลาคม 256608 Gala Performance by Stuttgart Balletคณะชตุทการ์ท บัลเลต์ จากประเทศเยอรมนีGala Performance การแสดงบัลเลต์ที่รวบรวมผลงานที่มีชื่อไว้ในหนึ่งค่ำคืน ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับท่วงท่าของบัลเลต์ที่สะกดใจกว่า 10 ชุดประกอบการบรรเลงจากวงออร์เคสตรา โดยนักเต้นระดับท็อปของคณะ Stuttgart Ballet (คณะชตุทการ์ท บัลเลต์) คณะบัลเลต์ชื่อดังของเยอรมนี และเป็นหนึ่งในคณะบัลเลต์อันดับต้นของโลกก่อตั้งใน ค.ศ. 1609 เจ้าของรางวัล Laurence Olivier Award for Outstanding Achievement in Dance คณะฯ ที่ผลิตนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย ในครั้งนี้ Stuttgart Ballet เลือกที่จะเสนอการแสดงบัลเลต์ทั้งเรื่องคลาสสิกอย่าง Sleeping Beauty, Romeo & Juliet, Don Quixote และหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของคณะ Onegin ไปจนถึงบัลเลต์ร่วมสมัยอย่าง Blake Works รวมถึงการแสดงเดี่ยวชิ้นอมตะ Dying Swan การผสมผสานหลากรสหลายสไตล์เหล่านี้จะทำให้ค่ำคืนอันแสนพิเศษน่าจดจำเปิดการแสดง: วันที่ 12 ตุลาคม 256609 The Magnificent Six Top Female Illusionists/Magiciansการแสดงมายากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ลัตเวีย, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน และสหราชอาณาจักรเธอทำได้ยังไง???? เตรียมพร้อมกับค่ำคืนแสนมหัศจรรย์และคำถามสุดฉงนที่คุณจะเฝ้าถามตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากเพลิดเพลินไปกับมายากลที่น่าทึ่งดั่งต้องมนต์ ซึ่งนี่คือครั้งแรกที่ 6 นักมายากลหญิงอันดับต้นของโลกจะเดินทางมาแสดงร่วมกันบนเวทีเดียวกัน โดยการกำกับของประธานสมาคมนักมายากลนานาชาติ นิวยอร์ก ที่บินตรงมาเพื่อเนรมิตการแสดงในงาน Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music โดยเฉพาะ ก่อนจะนำไปออกอากาศที่อเมริกาต่อไป!เปิดการแสดง: วันที่ 14 ตุลาคม 256610 ANNA KARENINA by Eifman Balletไอฟแมน บัลเลต์ จากประเทศรัสเซียเตรียมพบกับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ กับครั้งแรกในประเทศไทยของคณะบัลเลต์ชื่อดังจากเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก Eifman Ballet (ไอฟแมน บัลเลต์) ที่นำผลงานบัลเลต์ชิ้นเอกที่สร้างความฮือฮามาแล้วทั่วโลกอย่าง อันนา คาเรนินา มาจัดแสดงเพื่อปิดฉากงานมหกรรมฯ อย่างน่าจดจำ ออกแบบท่าเต้นโดยศิลปินมากรางวัล Boris Eifman (บอริส ไอฟแมน) ประกอบดนตรีของนักประพันธ์ระดับตำนานอย่างไชคอฟสกี ออกมาเป็นบัลเล่ต์ที่เปิดการแสดงมาแล้วทั้งในยุโรปและอเมริกา และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดย Eifman (ไอฟแมน) เน้นเจาะลึกการตีความวรรณกรรม ทำให้ท่าเต้นของเขานอกจากจะงดงามทรงพลังแล้ว ยังสะท้อนจิตวิญญาณและแรงปรารถนาของตัวละครได้อย่างเต็มเปี่ยม ANNA KARENINA (อันนา คาเรนินา) ดัดแปลงจากนวนิยายเลื่องชื่อของ ตอลสตอย กับเรื่องราวความรักต้องห้ามในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย เมื่อสาวงามดาวเด่นในสังคมชั้นสูงอย่าง อันนา คาเรนินา ไปตกหลุมรัก เคานท์ วรอนสกี้ ทั้งที่ตัวเองแต่งงานแล้ว ความรักที่ไม่อาจได้รับการยอมรับ ข้อกำหนดของสังคม และแรงกดดันจากคนรอบข้าง นำพาให้ต้องพบกับชะตากรรมอันน่าเศร้าเปิดการแสดง : วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566เตรียมพบกับการแสดง 10 โชว์ ของงาน มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ (Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music) ที่ครบเครื่องเรื่องศิลปะการแสดง ตลอด 8 สัปดาห์ อันน่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่ง และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals หรือ www.bangkokfestivals.com#BangkokFestivals