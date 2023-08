“คิตตี้” อวยพรวันเกิดสุดซึ้งถึง “เอส กันตพงศ์” รักคุณสุดหัวใจ

กรณีพระเอกหนุ่มเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดี ล่าสุดวันนี้ (8 ส.ค.66)ภรรยาพระเอกชื่อดัง ได้โพสต์ภาพของเอสพร้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้สามีอย่างสุดซึ้ง“My love, my rock, my hero ❤️Today is your special day and I couldn't be more proud of you. Your resilience and strength shows everyday and even tho it's the toughest time in your life you are fighting like a champ. I want to believe that after your successful surgery this marks a new start that I want to celebrate with you today.Keep being the strong person you are teerak and everything else will fall into place eventually! I love you with all my heart ❤️Happy Birthday Teerak 🥳”แปลว่า“ที่รัก, ที่พึ่ง, ฮีโร่ของฉันวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณ คงจะภูมิใจในตัวคุณมากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว ล้มแล้วลุก, ความแข็งแกร่งของคุณแสดงให้เห็นทุกวัน และแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิต คุณก็ต่อสู้อย่างแชมป์เปี้ยน หวังว่าหลังจากการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จ นี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ อยากจะฉลองร่วมกับคุณในวันนี้จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อไป หวังว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางในที่สุด! รักสุดหัวใจเลย,สุขสันต์วันเกิดนะ, ที่รัก”