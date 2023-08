“นิวเคลียร์” โพสต์ซึ้งถึงพี่สาว “อุ้ม ลักขณา” ประกาศปิดฉากครอบครัว เจ้าตัวน้ำตาไหล

เดินหน้ามูฟออนต่อไป สำหรับสาวสตรองอย่างลังจากที่ล่าสุดประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากคุณแม่จะออกมาปลอบลูกให้เข้มแข็มแม้จะเจ็บปวดมาก ล่าสุดฝั่งน้องสาวอย่างก็ได้โพสต์ถึงสาวคนนี้ว่าทำดีที่สุดแล้ว เป็นแม่ที่ดี ภรรยาที่ดีโคตร จิตใจแตกสลายและลุกขึ้นสู้อีกครั้ง“เธอเก่งมากแล้ว ทำดีที่สุด ใครไม่เห็นฉันเห็น เธอเป็นแม่ที่ดีของดิสๆ และเป็นภรรยาที่ดีโคตรรรรร ในวันที่เธอเลือกจะไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่ โดยไม่มีพวกเรา หรือเพื่อนสักคน แต่เธอก็เลือกที่จะไป เพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่น ฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมาเสมอจนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันทำให้จิตใจเธอแตกสลายแต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อ ฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะ ฉันรู้ว่ามันยาก ยากมากๆ ในการตัดสินใจ และมันเจ็บปวดมากเช่นกัน แต่เธอจำเอาไว้นะ 'Everything is going to be alright. Maybe not today but eventually' และฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้ง เป็นน้องที่แสนดุ อีน้องที่เหมือนพี่มากกว่า น้องที่จะพาเธอลุยซ่าไปด้วยกัน!! ฉันรักเธอนะ แม้จะดิบๆ หน่อย”งานนี้อุ้ม ลักขณาได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวในสตอรี่อินสตาแกรม พร้อมใส่อีโมจิน้ำตาไหล และหัวใจสีขาว