"ตูมตาม ยุทธนา" ยิ้มแก้มปริ "อาหลี" ได้ฤกษ์ดีคลอดลูกสาวแล้ว

หลังจากที่นับวันเจอหน้าลูกน้อยมานานกว่า 9 เดือน ล่าสุดภรรยาคนสวย "อาหลี อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล" ได้ฤกษ์ดีคลอดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัว รวมถึงคุณพ่อป้ายแดง "ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง" ที่แอบน้ำตาซึมยิ้มแก้มปริโดย "ตูมตาม ยุทธนา" ได้โพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "Welcome to the world Rinna is here รอมา9เดือนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง#เบ้บๆแฟมิลี่ ขอบคุณป้าหมอ ขอบคุณพี่ๆพยาบาลทุกคนเลยนะครับ ช่วยดูแลอย่างดีอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มจนป่านนี้ #bornatsamitivej #เรื่องท้องต้องสมิติเวช"ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก