งงกันทั้งวงการ!? "จางอี้โหมว" จะทำซีรีส์จากเกมออนไลน์ LOL และอาจได้ "ตี๋ลี่เร่อปา" แสดงนำ

แม้ซีรีส์ Legend of Anle และ Prosecution Elite จะไม่ได้สำเร็จตามความคาดหวัง แต่ชื่อของ ตี๋ลี่เร่อปา ก็ยังเป็นที่ดึงดูดสำหรับทั้งแฟน ๆ และผู้สร้างล่าสุดมีข่าวว่าเธออาจจะได้ร่วมงานกับยอดผู้กำกับ จางอี้โหมว แต่เป็นผลงานที่อาจทำให้หลาย ๆ คนงงว่าคนอย่าง จางอี้โหมว ทำไมถึงจับประเด็นแบบนี้มาสร้างหลังจากประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศของ Full River Red เมื่อต้นปีนี้ จางอี้โหมว ผู้กำกับชาวจีนเจ้าของรางวัลก็กลับมาดังอีกคร้ังล่าสุดในระหว่างงาน M-Chart ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลประจำปีที่จัดโดยช่องภาพยนตร์ของรัฐของจีน จางอี้โหมว ได้ประกาศแผนการที่จะเริ่มซีรีส์ทางเว็บเรื่องใหม่ที่สร้างจากเกมต่อสู้ออนไลน์ League of Legends (LOL)จากข้อมูลของ Douban ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคล้าย IMDb ในประเทศจีน เรื่องราวดังกล่าวติดตามชีวิตของนักเรียนมัธยมปลาย และ เกมเมอร์ชื่อดังซึ่งทั้งสองคนกำลังจะตัดสินใจเลิกจากการเล่นเกม ฝ่ายนักนักกีฬาอีสปอร์ตกำลังเตรียมตัวถอยหลังให้กับ League of Legends Pro League (LPL) แต่กลับมีเหตุให้ทั้งคู่ต้องสลับร่างกันฝ่ายนักเรียนในร่างแชมป์เกมได้พบกับชื่อเสียง และเงินทองอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน ส่วนฝ่ายแชมป์เกมในร่างนักเรียนได้รับโอกาส ในการชดเชยความผิดพลาดในอดีตข่าวบอกว่าเว็บซีรีส์จะประกอบด้วย 40 ตอน ตอนละ 45 นาทีจางอี้โหมว เป็นหนึ่งในผู้กำกับชาวจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เขามีผลงานระดับตำนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Raise the Red Lantern และ To Live ส่วนใหญ่มักจะตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของสังคมและประวัติศาสตร์จีนแน่นอนว่าหลายฝ่ายแแปลกใจกับผลงานใหม่ของ จางอี้โหมว วัย 73 ปี“เขาเคยเล่นเกมนี้ไหม? ถ้าไม่ก็อย่าทำเลย” ผู้ใช้ Weibo แพลตฟอร์มไมโครบล็อกอันดับต้น ๆ ของจีนแสดงความเห็นLeague of Legends เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน โดยมีผู้เล่นประมาณ 70 ล้านคน