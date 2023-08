“อีมินโฮ” เซเลบริตี้ แอมบาสเดอร์ ULTHERAPY® เยือนไทยรอบ6ปี ร่วมงาน “MERZ AESTHETIC EXPO: HAUS OF CONFIDENCE”

ทำเอาแฟน ๆ หายคิดถึง พระเอกซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Ultherapy® ที่บินลัดฟ้าเดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 6 ปี เพื่อร่วมงานอีเวนท์สุดยิ่งใหญ่ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น พร้อมร่วมเดินพรมแดงกับเหล่าซูเปอร์สตาร์แถวหน้าเมืองไทย ซึ่งการมาเยือน ‘Merz Haus’ แบบเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้ อีมินโฮ ยังได้ร่วมพูดคุยและเปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับความมั่นใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านกิจกรรม “See My Skin, Lift My Way” ของ Ultherapy®เรียกว่าสมการรอคอย เมื่อ อีมินโฮ ปรากฏตัวบนพรมแดงพร้อมแจกรอยยิ้ม โบกมือทักทายแฟนคลับ และสื่อมวลชนอย่างสดใส เรียกแสงแฟลชกันรัว ๆ ทำเอาเหล่า 'Minoz' (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ใจละลายถ้วนหน้า ซึ่งกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นในงาน Merz Aesthetics Expo: Haus of Confidence งานเอ็กซ์โปพลิกวงการนวัตกรรมเสริมความงามครั้งยิ่งใหญ่ จัดเต็มตลอด 5 วัน เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้บริโภคและคลินิกพาร์ทเนอร์ ให้ได้ทำความรู้จักกับ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมความงาม ที่พร้อมผลักดันความมั่นใจให้แก่คนทั่วโลก โดยผู้ร่วมงานที่มาเปิดประสบการณ์ภายใน Merz Haus จะได้พบกับแพลตฟอร์มแบบอินเทอร์แอกทีฟกับการโชว์เคสนวัตกรรมเสริมความงามที่หลากหลาย พร้อมทั้งบิวตี้และไลฟ์สไตล์เวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่จะมาช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานในทุกมิติในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Ultherapy® อีมินโฮ ตั้งใจถ่ายทอดเอกลักษณ์และตัวตนที่แท้จริงของเขาไปถึงแฟนๆ ผ่านการแชร์ภาพผลงานและชีวิตประจำวันลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่ง Merz Aesthetics Expo: Haus of Confidence นับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดที่เขาจะได้ส่งต่อเรื่องราวตัวตนและเส้นทางของการเป็นคนดังระดับโลก ที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากมาตรฐานความงามของสังคม ซึ่งเป็นความท้าทายของคนคนหนึ่งที่จะคงความมั่นใจและเอกลักษณ์ของตัวเองภายใต้สปอตไลท์ที่จับจ้องอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวการก้าวผ่านความกดดันของสังคมของ อีมินโฮ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมเซสชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “See My Skin, Lift My Way” ให้ได้ปลดปล่อยตัวตนและเผยความงามที่มีเพียงหนึ่งเดียวของตัวเองออกมาMerz Aesthetics Expo: Haus of Confidence เป็นงานที่จัดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่นอกเหนือจากการปรากฏตัวของ อีมินโฮ ยังมีเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังของไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “คิม คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส, มาริโอ้ เมาเร่อ, แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ, คริส หอวัง, เจษ เจษฎ์พิพัฒ ธีระพรพัตร์, พิม พิมประภา ตั้งประภาพร, ดิว อริสรา ทองสมบูรณ์, แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์” และ “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” ที่มาช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของความงามที่สำคัญเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ ความมั่นใจสำหรับเซสชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “See My Skin, Lift My Way” กับ อีมินโฮ และครั้งแรกของ Merz Aesthetics Expo: Haus of Confidence เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เมิร์ซ เอสเธติกส์ พร้อมเดินหน้าผลักดัน ให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกมีความมั่นใจในตัวเอง อย่าพลาด! ติดตามภาพความประทับใจ และข่าวสารล่าสุดจากทาง เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ผ่าน Facebook ของ Merz Aesthetics Thailand และ LINE OA @merzbeautyconnect#MERZAESTHETICS #MERZAESTHETICSEXPO #HAUSOFCONFIDENCE