“ปลุก ปลอม เปลือก” ตีแผ่ด้านลับของมนุษย์!!! “แดง ธัญญา” การันตี “โมโนออริจินอล“ ความสนุกมันส์เต็มMAX

"โมโนออริจินอล" พร้อมแล้วปล่อยซีรีส์และภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย โดยการเริ่มต้นตีแผ่ด้านลับของมนุษย์ที่ขุดลึกเต็ม MAX ภายใต้สโลแกน “ปลุก ปลอม เปลือก” จากทั้งสามเรื่องที่พร้อมให้ได้รับชมกันแบบรัวๆ ไม่ยั้ง! ประเดิมกับการปลุกซีรีส์สะท้อนสังคมเรื่องแรก “ฟางเล่นไฟ” กำกับโดย “ผิน เกรียงไกรสกุล” ต่อด้วย(คน)ปลอมกับภาพยนตร์ภาคต่อความสนุกสุดเซ็กซี่หวาบหวิว “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก ยกกำลัง 2” กำกับโดย “หลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” และกระเทาะเปลือกชีวิตครอบครัวในซีรีส์ “HANGOUT” โดยผู้กำกับมากฝีมือ “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง”คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โมโนออริจินอลพร้อมที่จะส่งผลงานที่เราตั้งใจสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ให้ได้ชมกันแล้วค่ะทาง MONOMAX ซึ่งสามเรื่องแรกที่เรานำเสนอเป็นการตีแผ่ด้านลับของมนุษย์ เรื่องแรกคือ ฟางเล่นไฟ เป็นซีรีส์ที่ปลุกความโลภความลุ่มหลง รวมถึงกิเลสตัณหาของคน จนส่งผลให้ฟางมันมอดไหม้กับสิ่งที่ตัวเองเคยกระทำมาจากนั้นเรื่องที่สองเป็นภาพยนตร์ที่เคยสร้างความฮือฮามาแล้ว คือเรื่อง My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก ยกกำลัง 2 เรื่องนี้สะท้อนความรักของคนปลอมที่เป็นเอไอ แต่มีความรักเกิดขึ้นจริงระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ค่ะ และเรื่องที่สามคือ HANGOUT เป็นซีรีส์ที่ได้ 5 นางเอกชื่อดัง มาร่วมกันกระเทาะเปลือกปัญหาชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งสามเรื่องอยากให้ผู้ชมได้ติดตามแบบ UNCENSOR ทาง MONOMAX เท่านั้นค่ะ”สำหรับซีรีส์ “ฟางเล่นไฟ” เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมของผู้คนที่ลุ่มหลงอยู่ในความโลภ กิเลสตัณหา และทำตามอำเภอใจ โดยลืมนึกถึงผลที่จะตามมา กว่าจะรู้สำนึกในผิดชอบชั่วดีก็อาจจะสายเกินไป แสดงโดย “มุก-พิชานา อยู่สุข”, “นีน-ชัชชญา สำเริงราชย์”, “ไม้-วฤธ ศิริสันธนะ”, ฯลฯภาพยนตร์ “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก ยกกำลัง 2” เป็นภาคต่อจากภาพยนตร์ที่เคยสร้างความฮือฮามาแล้วทั่วประเทศกับความรักของคนกับหุ่นยนต์เอไอสุดเซ็กซี่ แสดงโดย “เต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์”, “แพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค”, “เจน-นฤมล คำพันธ์”, “บัว-สีทอง ดวงแก้ว”, ฯลฯส่วนซีรีส์ “HANGOUT” เป็นการรวมตัวครั้งแรกของ 5 นางเอกชื่อดัง นำโดย “ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์”, “โดนัท-มนัสนันท์ พันธุ์เลิศวงษ์สกุล”, “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์”, “ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์” และ “ชิปปี้-ศิรินทร์ ปรีดียานนท์” กับกระเทาะเปลือกอันจอมปลอมของแต่ละครอบครัวที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรห้ามพลาด!!! กับการตีแผ่ด้านลับของมนุษย์ที่ขุดลึกเต็ม MAX ไปกับภาพยนตร์และซีรีส์แบบรัว ๆ ทั้ง 3 เรื่อง “ฟางเล่นไฟ”, “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก ยกกำลัง 2” และ “HANGOUT” ได้ทางทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) สามารถรับชมทีเซอร์ตัวอย่างได้ที่ https://youtu.be/TAUl8YHsx28