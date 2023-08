“ณเดชน์” หวนเลิฟซีน “คิมเบอร์ลี่” เพื่อนรัก “ญาญ่า” บอกเลิฟซีนเปลี่ยนไป จากจุ๊บๆ เป็นจ๊วบๆ แต่สบายใจคนกันเอง

ทำเอาแฟนละครตื่นเต้นสุดๆ กับการรีเทิร์นมาคู่กันอีกครั้งในรอบ 10 ปี ของหนุ่มและสาวในละครเรื่องซึ่งเคมีพระนางก็ไม่ต้องห่วง เพราะอย่างที่รู้ว่าสนิทกันมากอยู่แล้ว แต่งานนี้ทั้งสองคนก็เห็นตรงกัน ว่าถึงแม้จะสนิทขนาดไหน เวลาเข้าฉากเลิฟซีนก็ยังเขินอยู่ดีณเดชน์ : “เป็นการกลับมาในรอบ 10 ปี ตั้งแต่แรงปรารถนา เรื่องสืบลับหมอระบาด นี้เราก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะทำงานกันค่อนข้างหนัก”คิม : “ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกได้เลยว่าหนักหน่วง ครบรส มีทั้งบู๊ ดรามา เลิฟซีนที่เยอะ แต่ภาพดูสวยงามนะคะ ถือว่าเป็นการกลับมาที่คุ้มแน่นอนหวังว่าแฟนๆ น่าจะชอบ”10 ปีผ่านไปไม่ต้องเคาะอะไรใหม่ เพราะสนิทกันอยู่แล้วคิม : “ณเดชน์ : “ตอนแรงปรารถนา จะมีความเป็นเด็ก ในวัยที่เรากำลังเป็นพ่อแง่แม่งอนในรูปแบบหนึ่ง แต่เรื่องนี้จะมีความจริงจังในเรื่องราว ปัญหาที่เราสองคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน จะโตขึ้นอีกแบบ เรื่องราวเข้มข้นมากกว่า ดรามาที่มันหนักกว่าเดิม ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ต้องดูให้ทัน”แต่สนิทแค่ไหน ฉากเลิฟซีนก็เขินอยู่ดีณเดชน์ : “เขินอยู่ดีพี่”คิม :ไปดูมอนิเตอร์แล้วมาถ่ายใหม่”ณเดชน์ : “มันเป็นเลิฟซีนที่แสดงถึงความอบอุ่นหัวใจ ที่เปิดโล่งระหว่างตัวละคร อาจจะไม่ได้มีความเร่าร้อนดุเด็ดเผ็ดมันในสไตล์แบบนั้น เหมือนที่ทุกคนคิดว่าเลิฟซีนเป็น อันนี้รับรองว่าทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นไปด้วย ยิ้มหวาน จิกหมอน”คิม : “แต่ถามว่าเกิดความเกร็งมากขึ้นไหม ก็ไม่เนอะ”ณเดชน์ : “อาจจะเป็นเพราะเราสนิทใจกันด้วย และไม่ได้มีกำแพง เราเพื่อนกัน อะไรที่ไม่สบายใจ เราก็คุยกันตรงๆ”รู้สึกแตกต่างจากเลิฟซีนเมื่อ 10 ปีที่แล้วมากณเดชน์ : “คิม : “มันก็เปิดมากขึ้นตามยุคสมัยด้วย แต่ว่าน่ารัก”โอดเลิฟซีนในเรื่องที่หวานใจ “หมาก ปริญ สุภารัตน์ และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” เล่นคู่กันก็ไม่แพ้ณเดชน์ : “โอ้ย เรื่องโน้นก็ไม่แพ้กัน”คิม : “เรื่องโน้นเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยนะ”ณเดชน์ : “ถามว่าเวลาเล่นเลิฟซีน ต้องมีบอกก่อนไหม บางทีเวลาอ่านบท เราก็อยู่กับญ่าต่อบทด้วยกัน ก็จะรู้ๆ กัน แต่ในโปรดักชั่นเขาก็ไม่รู้อะไรมาก อาจจะมีกลับไปเล่าให้ฟัง”เล่นได้เต็มที่ทั้งสองฝั่ง เพราะมันคืองานณเดชน์ : “สุดท้ายมันก็คืองานครับ”คิม : “เราก็โตพอและมืออาชีพพอ งานคืองาน อะไรคืออะไร ก็ดีแล้วที่เป็นเพื่อน”ต่างฝ่ายต่างสบายใจ ที่ต้องเข้าเลิฟซีนแบบสลับคู่คิม : “คิมก็สบายใจที่เป็นญาญ่า (หัวเราะ)”ณเดชน์ : “ผมก็สบายใจที่เป็นพี่หมาก จริงๆ เจอกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบร์ หนักว่ะ เรื่องโน้นเขาบอกไว้แล้ว ไม่มีปัญหา ทำงานสนุก เราแทบอยากเห็นด้วยซ้ำว่าจะออกมาเป็นยังไง”คิม :ณเดชน์ : “เดี๋ยวทีวีที่บ้านพังใช่ไหม (ทำท่าทุบๆ)”คิม : “ไม่หรอกค่ะก็ ซัปพอร์ตกันและกัน”เผยเวลาต่อบท “คิม” มีเผลอเรียกชื่อเป็น “พี่หมาก” ส่วน “ญาญ่า” ก็เผลอเรียก “พี่แบร์”ณเดชน์ : “มีๆๆ ชื่อ ขุนเขา กับ พี่หมาก มันไม่มีความเชื่อมโยงกันเลย ในฉากเรียกพี่หมาก ทุกคนก็ เฮ้อ!”คิม : “วันนั้นมันดึกแล้ว อยากกลับบ้านแล้ว”ณเดชน์ : “คิม : “แต่ได้ข่าวว่ากองโน้น มีเรียกพี่แบร์เหมือนกันนะ ดูสิ เรา loyalty ขนาดไหน (หัวเราะ) เอาเป็นว่าละครสนุกทุกเรื่อง ทั้งล็อตนี้และล็อตหน้า”ตื่นเต้นเตรียมปาร์ตี้สละโสดให้ “หมาก”ณเดชน์ : “ตื่นเต้นแทนครับอาทิตย์หน้าแล้ว ผมก็เตรียมอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ กิจกรรมตั้งแต่ 11 โมงเช้า ถึง 4-5 ทุ่มทั้งวัน ผมรู้สึกว่าเราโตขึ้น ออกไปทำงานข้างนอกเราทิ้งความเป็นเด็ก เล่นเกมสนุกๆ หายไปจากชีวิตเขาก็ไม่มีมาหลอกถามนะ เพราะผมจะบอกเป็นบางกิจกรรมที่พี่หมากอยากทำ เดี๋ยวคงได้เห็นในรูป (เห็นบอกว่าทำอะไรหมากก็ห้ามปฏิเสธ?) Never say no ครับ ทริปนี้”ปล่อยจอยไม่กลัว “หมาก” โดนแกล้ง เพราะฝั่งตัวเองเพื่อนก็จัดให้ในวันเดียวกันคิม : “ก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลย ฝั่งคิมเราก็จัดวันเดียวกัน แต่คนละที่ เราก็ไว้ใจเพื่อน ว่าเพื่อนจะดูแลได้ดี คือตอนนี้ทุกคนรอบข้างคิมคันปากมาก อยากจะบอกคิมมาก เพราะคิมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้เลยว่าสถานที่คือที่ไหน บอกให้แต่งตัวสวยไปเจอกัน จะขับพาไป ต้องไปรอดูวันที่ 9 ส.ค.”จัดเต็มแบบไม่กลัวโดนเอาคืน เพราะคาดหวังว่าต้องสนุกไม่แพ้กันณเดชน์ : “คิม : “คิมว่าญ่าก็คาดหวัง”