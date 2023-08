ผู้ว่าชัชชาติ เปิดงาน “Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกิน” เอ วราวุธ ร่วมผลักดันอาหารไทยเป็น Soft Power อาร์ต พาคุณชายหมูกรอบ ร่วมขายอาหารในงาน

“นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกิน” ครั้งแรกของประเทศไทยและงานเดียว ที่รวมแชมป์ กินจุระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกมาท้าแข่งกับคนไทย พร้อมจัดเต็มร้านอาหารชื่อดังซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ โซน Square C เซ็นทรัลเวิลด์นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกิน” ว่า “ประเทศไทยเรามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพ มีความหลากหลายและรสชาติอร่อยถูกใจจนทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบมีหลายเมนูที่ติดอันดับระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ต้มยำ , ส้มตำ , ผัดไทย , แกงพะแนง ฯลฯ ซึ่งขึ้นชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก หลายร้านที่เป็นเพียงแค่ร้านอาหารเล็กๆ หรืออาหาร Street Food แต่คุณภาพและรสชาติดี ได้รับการการันตีจากสถาบันอาหารระดับโลก หรือแม้แต่ศิลปินที่ถือว่าเป็น soft power อาทิ ลิซ่า แบล็คพิงค์ ลูกชิ้นยืนกิน, มิลลิ ข้าวเหนียวมะม่วง ที่ทำให้ ทั้งคนไทย และต่างชาติ มีโอกาสรู้จักอาหาร และมาลองชิมจนเกิดเป็นกระแสสร้างรายได้ให้กับร้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องถือว่า “Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกิน” นี้ก็จะเป็นอีกงานที่ร่วมกันผลักดันให้ทั้งคนไทย คนต่างชาติมาร่วมงานและได้เห็นอาหารที่หลากหลายจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงาน และยังมีการแข่งขันกิน จุจากแชมป์ระดับโลกจากสถาบัน Major League Eating (MLE) พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทย ได้พิสูจน์ความสามารถด้านการกิน เพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะได้เห็นคนไทยคนแรกที่จะมีชื่อบันทึกสถิติโลกของ MLE จากงานนี้ก็เป็นได้งานนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และมีนักกิน Influencer ระดับต้นๆของประเทศไทย รวมถึงนักกินต่างชาติ อาทิ อเมริกา , ญี่ปุ่น , ไต้หวัน ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันในงานนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการแข่งขัน เมนูอาหารต่างๆ จะได้ถ่ายทอดออกไปสู่สายตาคนทั่วโลก สามารถยกระดับให้ทุกคนได้รู้จักอาหารไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นอีก 1 แรงผลักดันและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและอาหารให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”ด้าน คุณวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้จัดงานนี้เผยว่า “Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกิน เป็นงานที่รวมสุดยอดมหกรรมอาหารระดับประเทศเอาใจนักชิม นักกิน กันแบบจัดเต็ม กินอร่อยไปพร้อมกับร่วมลุ้นระทึกไปกับการแข่งขันกินจุ ของนักแข่งกินระดับโลกจาก Major League Eating (MLE) ซึ่งถือเป็นครั้งแรก และงานเดียวของ ประเทศไทยที่รวมแชมป์นักกินทั่วไทย มาแข่งกับนักกินระดับโลกที่มีชื่อเสียงจาก MLE โดยจะแบ่งการแข่งขันเป็นอาหาร 8 ประเภท แข่งรอบละ 8 คน มีเวลากินทั้งหมด 8 นาที เมื่อหมดเวลาใครสามารถกิน ได้เยอะที่สุด และสามารถทำลายสถิติได้ก็จะได้มีชื่อบรรจุเป็นเจ้าของสถิติใหม่ของ MLE ทันทีซึ่ง เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ มุ่งหวังว่าการร่วมมือกันจัดงานครั้งนี้ จะเป็นอีก 1 งานที่ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้อาหารไทยได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้นักกินจุไทยได้ร่วมพิสูจน์ความสามารถให้ชาวต่างชาติได้เห็นและจะมีคนไทยคนแรกที่จะมีชื่อบันทึกสถิติโลกของ MLE หรือไม่ เราต้องมาลุ้นและเชียร์ไปพร้อมๆกันครับ”ทางด้าน อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม ที่พา “คุณชายหมูกรอบ” บุกเซ็นทรัลเวิลด์ บอกว่าานนี้ถือว่าเป็นงานแข่งกินระดับประเทศ เพราะมีนักกินมาเยอะ รวมถึงมีร้านอาหารมาเยอะเลย ก็ขอฝากวันที่ 4-5-6 ที่ลาน central words นะครับ ซึ่งงานนี้คุณชายหมูกรอบก็มีเอาขาหมูมาด้วย ผมว่าเริ่มจากเล็ก ๆ น้อยๆก่อน อย่าเริ่มจากปริมาณเยอะ ๆ ให้ลองทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนว่าเราชอบไหม แต่ที่สำคัญคือต้องชอบเพราะมันได้ตังค์นะครับ (หัวเราะ) พยายามทำให้มันดี ถ้าเริ่มทำผมว่าเริ่มจากอะไรที่มันเสียยาก ๆ ก่อน ถ้าเกิดเป็นอะไรที่วันเดียวเสีย ขายแรก ๆ จะขาดทุน เอาอะไรที่เสียยากก่อนแล้วค่อย ๆ เริ่มปรับเปลี่ยน ให้ปรับก่อน เอาสิ่งที่ชอบและคำนวณต้นทุนให้ดี ให้ได้กำไรอย่าเหนื่อยฟรีแค่นั้นเอง ซึ่งยังมีร้านอาหารเด็ดๆ จากเหล่าคนดัง มาให้ทุกคนได้อิ่ม อร่อย อีกมากมาย อาทิ โอมากาเนส ของ แดนนี่-ดานิเอล เบล็สซิ่ง , ปูไข่เยิ้ม by Mick ปูไข่ดองสุดพรีเมี่ยมของ มิค บรมวุฒ, NANAKE เก๊กฮวย ของพิธีกรตัวพ่อ น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , เด้งนึ่งน้ำจิ้มสูตรโบราณ จากแม่ค้าสุดเซ็กซี่ เอ็มมี่ แม็กซิม , ไอติมทอด ตี๋ ดอกสะเดา , ส้มตำแม่น้อย โพธิ์งาม ฯลฯ และยังมีร้านเด็ดร้านดังที่มีกระแสในโซเชียล มารวมไว้ที่งานี้ให้ทุกคนได้เลือกทานกันแบบจุใจเลยครับ”มาร่วมลุ้นให้กับนักกินคนไทย ในวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์พร้อมกัน ณ โซน Square C เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันงานได้ที่ Facebook : Thailand Food Kingdom#Thailandfoodkingdom #TFK2023 #แข่งกินจุ #MajorLeagueEating #MLE #CentralWorld