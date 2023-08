"ป๊อก ภัสสรกรณ์" เศร้าสูญเสีย "สมคิด" น้องหมาสุดที่รัก วอนทุกคนหากเจอลูกๆ รบกวนไม่ถามถึง

รักและผูกพันมากๆ จนทำเอาหนุ่ม "ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์" เศร้าเสียใจอย่างมาก เพราะล่าสุดเจ้าตัวต้องสูญเสีย "สมคิด" น้องหมาสุดรักพันธ์ุเฟรนช์ บูลด็อก ไปอย่างไม่มีวันกลับโดย "ป๊อก ภัสสรกรณ์" ได้โพสต์ภาพของ "สมคิด" ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า “RIP นะพี่สม อยากจะบอกว่ารักพี่สมมาก เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ ขอบคุณสำหรับความรักและความสุขที่มอบให้กันตลอดมานะพี่สม you’re the best i could ever ask for…. You will always be here with us รักเสมอนะพี่สม รูปสุดท้ายคือรูปคู่รูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันนะ@somkidthefrenchie ถ้าใครเจอลูกๆ ผม ผมขอความกรุณารบกวนอย่าถามถึงเค้านะครับ ขอบคุณครับ”ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงทั้งแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้ครอบครัวหนุ่ม "ป๊อก" กันเป็นจำนวนมาก