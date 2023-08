ปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 ที่มันส์ที่สุด ชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท

ดุเดือดจนวินาทีสุดท้าย... สำหรับการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 จัดโดย บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น Technology Education ของไทยร่วมกับ MakeX ประเทศจีน ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. และหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย ร่วมกันจัดการแข่งขัน หุ่นยนต์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุด ที่ทุกทีมต้องพิสูจน์ความชำนาญและความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสั่งงานระบบอัตโนมัติสมองกล ที่จัดขึ้น ณ บางนาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนาซึ่งผลลัพธ์ที่มีค่าที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ คือประสบการณ์ที่สมบูรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ทั้งจากทีมประเทศไทยและทีมนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆโดยผลการแข่งขัน เราได้แชมป์ระดับนานาชาติที่จะเป็นตัวแทนประเทศของตัวเอง เพื่อลงแข่งขัน World Championship International 2023 ที่ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ปี 2023 โดยมีผู้ชนะทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่รุ่น Starter สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 13 ปีอันดับ 1 : ทีม TPK5 ROBOT1 จากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ประเทศไทย): ทีม TPK5 ROBOT2 จากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ประเทศไทย)อันดับ 2 : ทีม Block Dev จาก Block Dev (ประเทศไทย): ทีม South Sea Dragon จาก The CodeSanook (ประเทศไทย)อันดับ 3 : ทีม Spacegram จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัย บูรพา (ประเทศไทย): ทีม Spacecode จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัย บูรพา (ประเทศไทย)รุ่น Explorer สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 15 ปีอันดับ 1 : ทีม WarWolf001 จาก Kclub (ประเทศจีน): ทีม FIRE RPG จาก Kclub (ประเทศจีน)อันดับ 2: : ทีม Speed Mars จาก Kclub (ประเทศจีน): ทีม ThunderWarrior จาก Kclub (ประเทศจีน)อันดับ 3 : ทีม Millionaire จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา (ประเทศไทย): ทีม BattleGear001 จาก Kclub (ประเทศจีน)รุ่น Challenge สำหรับผู้แข่งขันอายุ 11-18 ปีอันดับ 1 : ทีม Heisenburg จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Multilingual Program Center for Educational Research and Development (ประเทศไทย): ทีม HelloWorld จาก ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (KOSEN KMUTT) (ประเทศไทย)อันดับที่ 2 : ทีม SKR Robot A จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ประเทศไทย): ทีม Syzygy Robot จาก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ประเทศไทย)อันดับ 3 : ทีม Spider Sense Robot จากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ประเทศไทย): ทีม Hoperation จาก Easylish Inter House / โรงเรียนสุราษฎร์ธานี / โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ประเทศไทย)โดยทั้ง 3 รุ่น ได้รับมอบรางวัลจาก: คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย CEO IMAGINEERING Education: รศ. บุณย์ชนะ พู่ระหง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: Mr. Tim Wang – MakeX Chinaการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากลในรายการ MakeX นี้ เป็นแมตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 60 ประเทศ ทั่วโลก ที่การันตรีว่ามันส์ที่สุดในนาทีนี้ กับคอนเซ็ปท์หลักคือ สนุก แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้สามารถพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Robotics และ กลไกอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่เส้นทางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผน และการพัฒนา สมองกล โดยกระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสร้างให้พวกเขาเป็นนวัตกรคุณภาพ ของประเทศในอนาคต#makex #makexthailand #makeblock #ROBOTICSCOMPETITION2023ASIANINTERCONTINENTALTOURNAMENTBANGKOKTHAILANDROBOTICS #Centralbangna #MakeXAsianIntercontinentalTournament2023 #Thankyouforallsupport #KMITL #KMUTT #iraprobot #KU