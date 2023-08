“THE YERS” ทิ้งทวน ปล่อยอัลบั้มส่งท้าย “PYNT” ให้แฟนเพลงก่อนอำลาวงการเพลง

สามารถส่งข่าวสารด้านดนตรี เพลง มาได้ที่อีเมล skbon109@hotmail.com

อย่างไรก็ดีก่อนจะยุติบทบาทของวงในสิ้นปีนี้ THE YERS ได้เตรียม EP ALBUM มอบให้แฟนเพลงส่งท้าย โดยใช้ชื่อว่า “PYNT” (พิ้นท์) ที่รวม 4 บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อตกแต่งอัลบั้ม PRAY ให้สมบูรณ์EP ALBUM PYNT ถือเป็นอัลบั้มสุดท้ายของวง THE YERS เป็นเพลงที่ถูกทำไว้ตั้งแต่ตอนทำอัลบั้ม PRAY จัดว่าเป็น B-SIDE ของอัลบั้ม PRAY ก็ว่าได้โดยรายชื่อเพลงในอัลบั้มดังกล่าว ประกอบด้วยTHE YERS | EP ALBUM “PYNT”Tracklist :1.เทียน2.วัตถุโบราณ3.ลน4.โรคส่วนตัวสำหรับแนวทางดนตรีของทั้ง 4 เพลงยังคงมีความคล้ายคลึงกับอัลบั้ม PRAY มีความหนักหน่วงตามแบบดนตรี PUNK ROCK และลีลาการใช้เสียง ANALOG SYNTH ในยุค 80 แต่มีความชัดและโดดเด่นมากขึ้นในส่วนของชื่ออัลบั้มชุดนี้มาจากการรวมอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อสมาชิกวงทั้ง 4 คน คือ P – PANIT / Y – YOTSATORN / N – NITIT / T – TIRARAT รวมกันเป็น “PYNT” (พิ้นท์) ซึ่งมีความหมายในภาษาแดนนิช แปลว่า “ตกแต่ง” และอัลบั้มนี้ก็ทำขึ้นเพื่อตกแต่งให้อัลบั้ม PRAY มีความสวยงาม สมบูรณ์แบบที่สุดด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่แฟนเพลงของ THE YERS ไม่ควรพลาด#######################