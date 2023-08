สมการรอคอย!!! "ตี๋ลี่เร่อปา-กงจวิ้น” พิสูจน์รักแท้ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ “โมโนแมกซ์” เสิร์ฟพากย์ไทย “อันเล่อ โฉมงามพลิกชะตา The Legend of Anle”

เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เหล่าคอซีรีส์แดนมังกรให้การรอคอย และเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเซียล สำหรับซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติก-ดราม่า เรื่อง “อันเล่อ โฉมงามพลิกชะตา The Legend of Anle” หลังสามารถทุบสถิติทำเรตติ้งแรงที่สุดในเวลานี้ ทะยานขึ้นอันดับ 1 ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงได้รับความนิยมในรายการบน Youku ทะลุ 10,000 จุด ภายใน 5 วัน หลังออนแอร์ที่จีน ล่าสุด “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) สุดยอดหนังดี ซีรีส์ดังพากย์ไทยครบทุกเรื่อง ไม่รอช้า!!! คว้าลิขสิทธิ์แบบถูกต้อง!!! พร้อมนำมาลงจอให้ได้ชมกันแบบเต็มอิ่มฉบับพากย์ไทยและซับไทยอย่างจุใจ นำแสดงโดยซุปเปอร์สตาร์เอเชียนางเอกระดับตัวแม่ "ตี๋ลี่เร่อปา” ประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมาแรง “กงจวิ้น" พร้อมทัพนักแสดงอีกมากมาย อาทิ หลิวอวี่หนิง, เซี่ยหนาน, เผยจือเทียน, เฉินเทา ฯลฯโดยเรื่องนี้เล่าถึงตระกูลของ ตี้จื่อหยวน (ตี๋ลี่เร่อปา) ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแผ่นดิน และถูกกวาดล้างโดยการประหารเก้าชั่วโคตร ตี้จื่อหยวน ซึ่งเป็นคู่หมั้นขององค์รัชทายาทหานเย่ (กงจวิ้น) ก็ถูกเนรเทศให้ไปยังเขาไต้ซายและห้ามออกจากที่นั่นชั่วชีวิต ตี้จื่อหยวนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น เหรินอันเล่อ และขึ้นเป็นผู้นำแห่งเผ่าอันเล่อ เวลาผ่านไป 10 ปี องค์รัชทายาทหานเย่ยังคงเฝ้าคิดถึง ตี้จื่อหยวน และไม่ยอมแต่งงานกับสตรีนางใด พระองค์ต้องการทำความดีความชอบเพื่อขอให้จักพรรดิเจียหนิงอภัยโทษให้ตี้จื่อหยวนได้ลงจากเขาไต้ซาย ในขณะที่องค์รัชทายาทกำลังเตรียมรับมือกับโจรสลัดตงเฉียนบังเอิญพบกับเหรินอันเล่อ โดยไม่รู้ว่านางคือคู่หมั้นที่เฝ้าคิดถึงนั้นเอง เหรินอันเล่อพากองพลกว่าสามหมื่นนายช่วยองค์รัชทายาทปราบโจรสลัดได้อย่างราบคาบ และเหรินอันเล่อหรือตี้จื่อหยวนได้ขอตำแหน่งพระชายาเป็นของรางวัล เพียงแค่ต้องการเข้าไปในราชสำนัก เพื่อสืบหาความจริงและล้างมลทินให้แก่วงศ์ตระกูลเส้นทางความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความแค้นจะลงเอยอย่างไร? ห้ามพลาดซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนต่างรอคอยใน“อันเล่อ โฉมงามพลิกชะตา The Legend of Anle” ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) พิเศษ!!! เมื่อซื้อแพ็กเกจดู MONOMAX 12 เดือน ในราคา 2,199 บาท รับฟรีทันที MAXPLAY TV STICK 1 เซต รับชมได้พร้อมกัน 2 อุปกรณ์ สั่งซื้อซื้อได้ทาง 29Shopping , Shopee , Lazada และ LINE SHOPPING https://www.monomax.me/title/104671-the-legend-of-anle.html