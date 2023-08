ททท. เปิดตัวกิจกรรม Workation เที่ยวได้ ทำงานด้วย ลุ้นเที่ยวฟรี ยกออฟฟิศ!

เปิดตัวกิจกรรม Workation เที่ยวได้ ทำงานด้วย ภายใต้โครงการชวนนักท่องเที่ยว ออกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จาก Work from Home เป็น Work from Anywhere หรือ Workation คือ การทำงานและท่องเที่ยวไปด้วยพร้อมกันทั้งนี้กิจกรรม Workation เที่ยวได้ ทำงานด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางโดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารโรงแรม ที่พัก ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวสไตล์ Workation เน้นกลุ่มเป้าหมายคนทำงานยุคดิจิทัล แบบไร้ออฟฟิศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มจำนวนวันพักผ่อนในที่พักมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันของ Influencer และนักแสดงชื่อดังของไทย ได้แก่ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, ซัน-ประชากร ปิยะสกุลแก้ว , โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, อัค-อัครัฐ นิมิตรชัย และ ภัทร-ภัทรพงศ์ วงค์เที่ยง มาร่วมบอกต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผ่านรายการท่องเที่ยว“Workation เที่ยวได้ ทำงานด้วย” นำเสนอ 5 เส้นทาง จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ภาคเหนือ : ทริปเชียงราย ฮีลใจบนยอดดอย เช็กอิน ชมวิวพาโนราม่า พิกัดเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ภาคอีสาน : ทริปนครราชสีมา พักใจใกล้กรุงฯ ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติและกิจกรรมสุดมันภาคกลาง : ทริปกาญจนบุรี ทริปสบายใจแบบสโลว์ไลฟ์ สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนและธรรมชาติภาคตะวันออก : ทริประยอง ปล่อยใจเที่ยวพิกัดใหม่สุดชิค แถมฟินกับบรรยากาศสุดชิลภาคใต้ : ทริปพังงา เปิดใจผจญภัยดินแดนป่าเกาะ ชมความงดงามเมืองในหุบเขานอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Workation เที่ยวฟรี ยกออฟฟิศ” เชิญชวนกลุ่มคนทำงานมาร่วมสนุก ลุ้นเที่ยวฟรียกออฟฟิศ กับ 3 เส้นทาง น่าเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ ระยอง นครศรีธรรมราชและอุทัยธานี ผ่านการเล่นกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย Facebook Page : Sneak Out หนีเที่ยว เพียงถ่ายรูปกลุ่มเพื่อนที่ทำงานในคอนเซ็ปต์ “มาทำงานอย่างไร ให้เหมือนไป Workation?” สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้โชคดีเตรียมยกออฟฟิศไปออกทริป Workation เที่ยวสุดฟิน พร้อมรับของที่ระลึกสมุดแพลนเนอร์สุดเก๋จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ได้ทาง