“เส้นด้าย สอดอ สไตล์” เผยรายได้จาก Reels 28 วัน กว่า 2 ล้าน! ลั่นไม่ต้องขายของกันแล้ว

“รายได้ 28 วันจากคลิป reels แค่ 70,435 us x 36 บาท = 2,532,400 บาททททททททท ไม่ต้องขายของกันแล้ววววว ต้องเปิดคอร์สสอนเหมือนคนได้ 10,000 us แตกไหม5555 แต่นี้ 70,435 us ยังไงดีล่ะ เอิทได้ยัง 🤣😂🤣 #เอาเว้ยยยยยยย โอมเทพสามตามาดลใจ Naraporn Faipongsa”“รายได้จาก Reels ที่ทำขำๆ เดือนนี้ (จากเฟซบุ๊กส่วนตัว) เพิ่งเปิดดูเป็น ที่ผ่านมาไม่เคยดูเลย นี่คลิปแตกล้านวิวแค่ 3 คลิปนะ แล้วคิดดู คลิปแตก 10 ล้านวิวหลายคลิปมาก จะได้เท่าไหร่ ? มาขยันให้ถูกที่กันเถอะเพื่อนๆ”“กฎการทำ reels ง่ายๆ- เปิดบริษัท ผูกบัญชีบริษัท (สำหรับคนที่ทำได้เยอะ แต่ถ้าไม่เยอะไม่ถึงเดือนละ100,000 บาท ไม่เป็นไรบัญชีส่วนตัวได้ )- ต้องสร้างรายได้ให้เกิน 100 us ถ้าทำไม่ถึง มันไม่ให้เงิน ที่ได้ยิบย่อยก็จะถูกตัดไปเฉยๆ เสียทิ้ง- ทำคลิป real สั้นๆ ไม่ต้องเอฟเฟกต์เยอะ- ไม่จำเป็นอย่าใส่เพลง- อย่าเอาคลิปที่มีลายน้ำมาลง- คอนเทนต์ต้องมีแก่นคมๆ- คลิปที่คนดูวนหลายรอบ จะได้เงินดี- ยอดวิวมีผล ต่อยอดเงิน- ถ้ามึงดัง ทุกอย่างมันก็ง่าย ถ้าเพิ่งเริ่มแค่ต้องหาคาแรกเตอร์ตัวเองให้เจอ จบ ร๊วยย