“บิวกิ้น” ทุ่มสุดใจ!! เตรียมเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ ครั้งแรกในชีวิต จัดเต็มทุกจังหวะ ใน “Billkin Tempo Concert Presented by Lazada”

เตรียมพบกับ Billkin Tempo Concert Presented by Lazada คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่จะได้สัมผัสตัวตนของ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (Billkin) ในทุกจังหวะ ที่จะมาบรรเลงความเป็นตัวเองในทุกบีท ทุกทำนอง ทุกบทเพลง ให้ทุกคนประทับใจไม่รู้ลืม เตรียมฟังเพลงและเทมโปใหม่ๆ ที่ทำให้ใจคุณเต้นไปกับจังหวะของความสุข เต็มอิ่มตลอด 2 รอบการแสดงที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ไปพร้อมกันบิวกิ้น กล่าวว่า “คอนเสิร์ต Billkin Tempo Concert Presented by Lazada เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับ อยากพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังตั้งแต่เพลงแรกที่ผมเคยร้องมา เป็นตัวตนของผมที่เดินทางมาจนถึงตอนนี้ ที่อาจจะมีความคิดอะไรใหม่ ๆ มีไอเดียใหม่เข้ามา ซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ ผมอยากพรีเซ็นต์ตัวตนในฐานะศิลปิน ได้ทำโชว์สนุก ๆ ให้ทุกคนได้ดู อยากให้เป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้ทุกคนประทับใจไปกับทุกบีท ไปกับทุกจังหวะดนตรีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะสุข เศร้า เหงา ซึ้ง อยากให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่น และประทับใจไปด้วยกันครับ”เตรียมพบ Tempo ใหม่ ๆ ของ บิวกิ้น ที่โชว์ครั้งนี้จะจัดเต็มทุกจังหวะ 'Billkin Tempo Concert Presented by Lazada' 2 รอบการแสดง วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ,วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เปิดขายบัตรวันที่ 1 สิงหาคม 2023 เวลา 10:00 น. ทาง The Concert Application ดูรายละเอียดขั้นตอนการซื้อบัตร, การส่งบัตร และรับบัตรได้ที่ https://www.theconcert.com/news/thai-music/1714#BillkinTempoConcert#BillkinEntertainment#Bbillkin