T-POP บุกเอเชีย! “ไทแทน” เตรียมลัดฟ้าสู่ฮ่องกงสร้างตำนานอีกครั้ง ศิลปินไทยหนึ่งเดียวบนเวที 2023 Harbour Chill Carnival

ทวิตเตอร์ :

ติ๊กต็อก :

ยูทูบ TYTAN :

และยูทูบ 411ent :

มีเรื่องดีๆ ประดับโพรไฟล์ได้ตลอดจริงๆ เลย หนุ่มหล่อออร่าแรงแถมไม่ได้มีดีแค่หน้าตาคนนี้ศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากค่ายเพลงในเครือ บริษัทของบิ๊กบอสงานนี้เตรียมไปสร้างตำนานบทใหม่ หลังจากที่เคยเป็นศิลปินที-ป็อป (T-POP) คนแรกในรายการ “GET REAL” พอดแคสต์ (Podcast) ชื่อดังของเกาหลี เมื่อไม่นานนี้ยังเป็นศิลปินคนแรกที่จัดคาเฟ่ขอบคุณแฟนคลับเมื่อตอนครบรอบ 1 ปีเดบิวต์ ล่าสุดยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีกลางน้ำของเทศกาลในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ฮ่องกงอีกด้วยคือหนึ่งในแคมเปญ HAPPY HONG KONG จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮ่องกง โดยเทศกาลนี้จะนำพาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย กีฬา ดนตรี หรือสตรีทโชว์ มาให้เหล่านักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันทุกสุดสัปดาห์ตลอดฤดูร้อนนี้ ในส่วนของการแสดงดนตรีกลางน้ำ (Music Shows in the Harbour) ท่ามกลางวิวสุดงดงามระดับโลกของอ่าววิคตอเรีย ณ บริเวณหว่านไจ๋ ฮาร์เบอร์ฟรอนต์ จะมีการแสดงดนตรีกว่า 20 โชว์ที่มาพร้อมแนวเพลงอันหลากหลายของนักร้องนักดนตรีรุ่นใหม่กว่า 40 ศิลปินจากทั่วเอเชีย ซึ่งในวันเสาร์ที่ 5 ส.ค.นี้ Session ที่ 2 ช่วงเวลา 20:45-21:45 น. จะเป็นการแสดงของสังกัด โฟร์ วัน วัน มิวสิก (411 Music) จากประเทศไทย ต่อเนื่องด้วยตัวท็อปสาย R&B จากประเทศเกาหลีใต้อย่างสังกัด วันทรีวัน (ONE THREE ONE หรือ 131)ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ไทแทน เผยว่าติดตามรอชม #ไทแทน #TYTAN #HarbourChillCarnivalxTYTAN และบรรยากาศจากฮ่องกงได้ ทางอินสตาแกรม @tytan.t : https://instagram.com/tytan.t