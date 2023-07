ยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิต !! "เก้า จิรายุ" ในฐานะฟรอนท์แมนคนใหม่ของ วง Retrospect ปลุกชาวเรโทรเลี่ยน ในซิงเกิลแรก ชีวิตหลังความตาย (Afterlife)

หลังจากกลับมาออนทัวร์ตระเวนเล่นตามงานคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศมาระยะหนึ่ง และ ได้เสียงตอบรับที่ดีกลับมาเยอะมาก ในที่สุด Retrospect พร้อมกับ เก้า-จิรายุ ละอองมณี ในฐานะฟรอนท์แมนคนใหม่ก็ได้ปล่อยซิงเกิลแรกของวงยุคใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในชื่อ "ชีวิตหลังความตาย (Afterlife)" เรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นการกลับมาจากความตายของ Retrospect อย่างแท้จริง ในการกลับมารอบนี้พร้อมกับดนตรีสไตล์เมทัลคอร์อันหนักหน่วง แต่ยังสอดไส้เมโลดี้ป๊อปที่ฟังไม่ยากตามสไตล์ และที่น่าประทับใจคือ เก้า-จิรายุ เขียนเนื้อกับแต่งเมโลดี้ด้วยตัวเอง โชว์ฝีมือว่าไม่ได้มาแค่ร้องเพลงกับว๊ากเท่านั้น แต่ว๊ากเป็นเสียงกดต่ำด้วย สร้างความแปลกใหม่ให้กับวง Retrospect เลยทีเดียว"ชีวิตหลังความตาย" บทเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังคนที่กำลังสิ้นหวัง และยังสะท้อนเรื่องราวของวง Retrospect ได้ดีว่าพวกเขากลับมาจากความตายเป็นที่เรียบร้อย ดนตรีโมเดิร์นเมทัลคอร์จังหวะปานกลาง ท่อนขึ้นเพลง Wake Up It Is Afterlife ทั้งดนตรี เมโลดี้ จังหวะปลุกใจเร้าอารมณ์ ตัดกับภาพในเอ็มวี เก้า ที่เปิดโลงศพ บอกเลยว่าได้ใจจัด ประทับใจจนมีเสียงเรียกร้องอยากฟังเพลงเร็วของวงต่อ นับได้ว่าสำหรับเพลง ชีวิตหลังความตาย (Afterlife) เป็นการยื่นนามบัตรทักทายให้ทุกคนทราบว่า Retrospect พร้อมแล้ว พร้อมอยู่ และพร้อมไปต่อทันที กดฟังได้เลย https://youtu.be/tHWJm8_MVd8