ดับเบิ้ลยู ไพรด์ เฉลิมฉลองวัฒนธรรมแห่ง LGBTQIA+ และมอบเสียงอันเป็นตัวแทนของกลุ่มคน บนเวทีการอภิปราย การแสดงสด และอีกมากมายภายในงานที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน

เพียงก่อนงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยได้จัดงานอันมีสีสันซึ่งเติมเต็มวันแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วยความรัก ความเป็นปัจเจกบุคคล ดนตรี การเชื่อมโยง การรวมความหลากหลาย และความเสมอภาค จากการรวมตัวของชุมชน LGBTQIA+ และพันธมิตรเพื่อแสดงจุดยืน (TAKE A STANCE) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วูบาร์ (WOOBAR®) อันเปี่ยมด้วยสไตล์ของโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ“ดับเบิ้ลยู เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสมอที่พร้อมจะโอบกอดผู้คนผู้มาเยี่ยมเยือน และสนับสนุนให้เหล่านักเดินทางได้เป็นตัวของตัวเอง รวมถึงทลายซึ่งบรรทัดฐานเก่าเพื่อนิยามขึ้นใหม่ให้กับการโรงแรมและการบริการอันหรูหรา ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ดีใจที่ได้ต้อนรับชุมชน LGBTQIA+ ด้วยงานที่ห้ามพลาดนี้” ทีนา ลิว (Tina Liu) ผู้จัดการทั่วไปของ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ กล่าว “วลีสำคัญในปีนี้ อย่าง TAKE A STANCE นับเป็นการรวมตัวของทุกๆ คน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งไพรด์ (Pride Month) ในประเทศไทย และเป็นเสมือนตัวอย่างอันเปี่ยมด้วยความหมายในการสนับสนุนซึ่งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมความหลากหลาย”งานเฉลิมฉลองนี้ได้เริ่มต้นขึ้น ณ เวลา 16.30 น. ด้วย Lean In Panel Series จากเหล่าผู้สนับสนุน LGBTQIA+ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีของเมืองไทย อาทิ บรรณาธิการอำนวยการของ ไทม์ เอาท์ แบงค็อก (Time Out Bangkok) คุณท็อป-พงศธร โกยสมบูรณ์ คุณซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ นักร้องชาวไทย-อิตาลี คุณคริสเตน คิช เซเลบริตี้เชฟจากสหรัฐฯ และดีเจโนอาห์ จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยหัวข้อการพูดคุยที่เชื่อมโยงถึงชุมชน แรงบันดาลใจ และความคิดเห็นเชิงลึก ซึ่งเป็นการพูดถึงประเด็นด้านแรงกดดันในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQIA+ ในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการชะลอกฎหมายด้านสิทธิความเท่าเทียมในการสมรสสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน การใช้ถ้อยคำดูแคลนหรือทำร้ายจิตใจต่อชุมชน LGBTQIA+ และความขาดแคลนด้านการดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ โดยผู้ร่วมอภิปรายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นการร่วมสนับสนุนให้พวกเขาแสดงจุดยืน และส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเฉิดฉายได้อย่างที่พวกเขาเป็นการอภิปรายนานนับชั่วโมงได้มอบซึ่งบทสรุปผ่านข้อความอันเปี่ยมด้วยความหวังและพลังบวก ที่ขณะเดียวกันก็เป็นการตระหนักรู้ถึงชุมชน LGBTQIA+ และวัฒนธรรมที่เติบโตมากขึ้นผ่านระยะเวลาตลอดหลายปี โดยทั้งชุมชนและพันธมิตรควรยืนเคียงข้างกันเพื่อมอบความรู้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ เช่นเดียวกับสื่อสารสู่สาธารณชนเกี่ยวกับความเสมอภาค ความครอบคลุม และความหลากหลายที่จะสร้างซึ่งพื้นที่อันปลอดภัย เปี่ยมด้วยความรักและความเอื้อเฟื้อสำหรับผู้ที่ร่วมสนับสนุนอยู่แล้วและผู้ที่พยายามร่วมผลักดันสิ่งเหล่านี้หลังการอภิปราย จึงตามมาด้วยงานสังสรรค์สไตล์ค็อกเทลปาร์ตี้ ซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มคอนเซปต์สนุกสนาน เช่นเดียวกับการแสดงดนตรีสดจาก คุณซิลวี่ ภาวิดา และดีเจนานา งานนี้ยังคงเดินหน้าต่อด้วยกิจกรรม Get Glam Studio โดยเหล่าศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ที่มาสาธิตการเมคอัพให้แขกในงานได้นำไปใช้เพื่อเสริมความโดดเด่นในงานเลี้ยงแห่งราตรีที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาเย็น ความน่าตื่นเต้นก็เริ่มเข้มข้นขึ้น ด้วยงาน After Dark Party ณ อาคารประวัติศาสตร์ อย่าง เดอะ เฮ้าส์ ออน สาทร (The House on Sathorn) ซึ่งนับจากเวลา 19.00 จนถึง 23.30 น. แขกของงานยังได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงแดร็กควีนอันตระการตา ตลอดจนแฟชั่นโชว์ และการเต้นรำสไตล์ Vogue อันน่าจดจำ โดยการแสดงดนตรีสดร่วมกับเหล่าดีเจ อย่าง ดีเจกรู๊ฟ (Groove) ดีเจทากิ (Taki) และดีเจโนอาห์ จากญี่ปุ่นสมาชิกของ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ยังมีโอกาสในการร่วมมาสเตอร์คลาสผสมเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับ คริสเตน คิช ซึ่งใช้สปิริตของเธอเอง อย่าง โยโบ คิช (Yobo Kish) ณ เดอะ บาร์ (The Bar) ของ เดอะ เฮ้าส์ ออน สาทร ในฐานะส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ แมริออท บอนวอย โมเมนท์ (Marriott Bonvoy Moments) เฉพาะเหล่าสมาชิกเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงการเข้าพักหนึ่งคืนในห้องสตูดิโอสูท (Studio Suite) ของโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพเครือโรงแรม ดับเบิ้ลยู (W Hotels) ภูมิใจในการสนับสนุนและเฉลิมฉลองซึ่งความหลากหลายทั้งในด้านแนวคิด วัฒนธรรม และประสบการณ์ รวมถึงการร่วมเป็นดั่งกระบอกเสียงให้กับการสื่อสารและการกล่าวถึงไปทั่วโลก โดยการมอบเสียงอันสำคัญบนแพลตฟอร์มและเวทีต่างๆ เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไปข้างหน้าด้วยการเฉลิมฉลองอันมีชีวิตชีวาของสิทธิ ความเสมอภาค และการรวมความหลากหลายแห่ง LGBTQIA+ โดยการเฉลิมฉลองอันมีสีสันครั้งนี้ได้ตอกย้ำถึงภารกิจของเหล่าโรงแรม ดับเบิ้ลยู ร่วมไปกับความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีมาอย่างยาวนานของ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล (Marriott International) ต่อชุมชน LGBTQIA+ ผ่านนโยบายและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในสถานที่ทำงาน รวมถึงความทุ่มเทอันเข้มแข็งสู่การรวมความหลากหลายและความเคารพต่อทุกๆ คน เช่นเดียวกับความเอื้อเฟื้อที่มีมายาวนานต่อประเด็นมากมายที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQIA+ สามารถชมความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของแมริออท ต่อความหลากหลายและการรวมความหลากหลายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marriott.com/diversity/diversity-and-inclusion.mi