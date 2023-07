“เบทาโกร” เปิดตัวแคมเปญ “ถ้าวิถีธรรมชาติ คือทางของคุณ S-PureNo.1 Brand” ครั้งแรก “โต๋-ไบรท์” เผยวิถีชีวิตคู่สร้างแรงบันดาลใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)หรือ “BTG”ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยที่สูงกว่าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนำเสนอ “S-Pure”แบรนด์ผู้นำตลาดอาหารซุปเปอร์พรีเมี่ยมที่เป็น“ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% (100% NATURAL PURE PRODUCT)”ผ่านการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็น “แบรนด์แรกและหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการรับรอง Raised Without Antibiotics (RWA) จาก NSF สหรัฐอเมริกา ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่”พร้อมจัดงานเปิดตัวผ่านแคมเปญล่าสุด“ถ้าวิถีธรรมชาติ คือทางของคุณ S-Pure No.1 Brand” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเป็นธรรมชาติในงานนี้ดึงคู่รักดารา “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร”,“ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ” และอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ “แม็กซีน-อินทิพร แต้มสุขิน”มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดำเนินชีวิตภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิถีธรรมชาติ และการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” พร้อมเชฟหนุ่มชื่อดัง “เชฟปิง-สุรกิจ เข็มแก้ว”ที่มารังสรรค์เมนูChef’s Table สุดพิเศษเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์S-Pure ให้ทุกคนได้ลิ้มรสความอร่อย นอกจากนี้ยังมี“อภินรา ศรีกาญจนา”,“นลัท จิรวีรกูล” และ “ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช” มาร่วมงานอีกด้วยดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTGกล่าวว่า“ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจของเบทาโกร เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลใส่ใจสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% (100% NATURAL PURE PRODUCT) ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมนและไม่มีสารเร่งการเจริญเติบโต ภายใต้มาตรฐานในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุด เราภูมิใจที่ S-Pure เป็นแบรนด์แรกและหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงที่ไม่มียาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics – RWA) จาก NSF สหรัฐอเมริกา ครบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ และจากผลวิจัยผู้บริโภค พบว่า S-Pure เป็นแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานผู้บริโภคที่มีความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) มากกว่า 50% (Quality advocacy Index) สะท้อนการถึงเป็นผู้นำตลาดอาหารซุปเปอร์พรีเมี่ยมที่ผู้บริโภคไว้วางใจ”และการเปิดตัวแคมเปญ S-Pure ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแค่การเป็นแบรนด์อาหารมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยS-Pure เป็นแรกของไทยที่นำบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษ (Paper Tray) มาใช้กับกลุ่มสินค้าอาหารสด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและเนื้อไก่ โดยเป็นถาดกระดาษผลิตจากต้นยูคาลิปตัสที่มาจากป่าปลูก 100% และมีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าถาดพลาสติก (Forest Stewardship Council) สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 80% ด้วยดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะท้อนการเป็นผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติ สดใหม่ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าS-Pure เป็นแบรนด์ที่ตระหนักถึงความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สอดรับกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มองหาแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยลดขยะจากอาหาร(food waste) ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ายังที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และการใช้งาน การจัดเก็บที่สะดวกสบาย เช่น S-Pure Perfect Portion ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับการที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลงด้วยหมูและไก่ที่ถูกบรรจุในซองแบ่งขนาดพอดีคำ สะดวกต่อการจัดเก็บและใช้งาน ทำให้ผลิตภัณฑ์คงความสดและสะอาดอยู่เสมอ พร้อมบรรจุในถุงซิปล็อคเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวก และ S-Pure Portion Pack ที่ใช้แพ็กเกจถาดแบ่งบรรจุใช้สะดวก ช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่การจัดเก็บ สามารถตัดแบ่งใช้เพื่อความสดและปลอดเชื้ออีกด้วยทั้งนี้ ภายในงานมีคู่รักดาราดัง อย่าง ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ควงคู่มากับ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร มาร่วมแชร์ประสบการณ์ถึงการดำเนินวิถีธรรมชาติฉบับคู่รักว่า การใช้ชีวิตของทั้งคู่ต้องเข้มงวดเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงใส่ใจกันและกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ 100% ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจและใส่ใจมาตลอด “เรื่องสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราทั้งคู่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงเต็มที่มาก ๆ ในการดูแลและใส่ใจสุขภาพของกันและกัน ต้องเลือกอาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย และสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งเป็น 100% Natural Pure Product จาก S-Pure ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น แพ็กเกจจิ้งที่ใช้ยังมาจากวัสดุธรรมชาติยิ่งทำให้เราทั้งคู่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ” ไบรท์ กล่าวเสริมไม่เพียงเท่านี้เบทาโกรยังได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% (100% NATURAL PURE PRODUCT)ด้วยการตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “S-Pure Prime”เนื้อสัตว์แปรรูปสไตล์โฮมเมด ประกอบด้วย ไส้กรอกเวียนนา, เบคอนหมู"รมควัน, พอร์คลอยน์แฮมรมควัน, โบโลญ่าหมู และโบโลญ่าไก่ โดยในเรื่องนี้ดร.โอลิเวอร์ กล่าวว่า “เราใช้มาตราฐานการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุดของ S-Pure Prime กับทุกผลิตภัณฑ์ของ S-Pure นั่นหมายความว่าทุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปภายใต้ S-Pure นอกจากจะผลิตจากวัตถุดิบเนื้อหมู เนื้อไก่ S-Pure 100% ที่ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมนและไม่มีสารเร่งการเจริญเติบโตแล้ว ที่สำคัญส่วนผสมที่ใช้ต้องเป็นธรรมชาติ ปราศจากการแต่งเติมสารเคมี รวมถึงสารปรุงแต่ง สารกันบูด ผงชูรส วัตถุเจือปนอาหาร ทำให้ S-Pure Prime เป็นผลิตภัณฑ์ “อาหารฉลากสะอาด (Clean Label) รายแรกในประเทศไทย” อีกทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยขณะที่อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ แม็กซีน-อินทิพร แต้มสุขิน เผยถึงแนวทางการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับของตัวเองว่า “สิ่งสำคัญที่สุดของคนรักสุขภาพอย่างเราคือการเลือกกิน และเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแบบเป็นธรรมชาติ เลือกวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ทำให้รู้สึกดีทั้งต่อกาย และมีเวลาฮีลให้ร่างกายได้ฟื้นตัวจากความเครียดในชีวิตประจำวันแม็กจึงตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมื้ออาหารในทุก ๆ วัน โดยเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก S-Pure เพราะเป็นแบรนด์ที่เราไว้วางใจมาตลอด เราจึงพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกมื้อ ทุกวัน โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย โชคดีที่มีผลิตภัณฑ์S-Pure ธรรมชาติ 100% หลากหลายชนิดให้เลือกนำมาทำอาหารได้ไม่เบื่อแถมยังมีสุขภาพกายที่แข็งแรงควบคู่ไปกับสุขภาพใจที่ดีอีกด้วยค่ะ”และในงานเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษ นั่นคือเมนู Chef’s Table ที่รังสรรค์จากผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมของ S-Pure ผ่านฝีมือเชฟหนุ่มชื่อดังอย่าง “เชฟปิง-สุรกิจ เข็มแก้ว” ที่มาพร้อมกับการนำเสนอ 5 เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเมนูแรก “S- Pure สันคอหมูย่างซอสมะแขว่น” กับการนำสันคอหมู S-Pure เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำนำมาย่างและทาเคลือบด้วยน้ำจิ้มมะแข่วนสไตล์เมืองเหนือ มีความหอมเผ็ดซ่าเป็นเอกลักษณ์ โรยด้วยผักชีฝรั่งทานคู่กับหอมแดงเพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดีต่อด้วย “ยำส้มโอขาวน้ำผึ้งอกไก่ฉีกข้าวเกรียบกรอบ” เมนูเพื่อสุขภาพกับอกไก่ลอกหนัง S-Pure ที่นำมาต้มและฉีกเป็นเส้น เพิ่มความสดชื่นวิตาซีด้วยส้มโอขาวน้ำผึ้ง ผสมคลุกเคล้าน้ำยำปลาแห้งตักเสิร์ฟบนข้าวเกรียบกรอบ ตกแต่งเพิ่มเนื้ออกไก่ฉีก เพิ่มความอร่อยมีประโยชน์เสริมโปรตีนด้วยเมนู “ไข่กวนและเบคอนซอสทรัฟเฟิลมาโย” เลือกใช้ไข่ไก่จาก S-Pure ที่นำมากวนและเสริฟ์บนขนมปังมินิบันที่นำไปจี่กับกะทะให้กรอบนอกเล็กน้อย ทาด้วยซอสเห็ดทรัฟเฟิลมาโย โรยตกแต่งเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบด้วย S-Pure Prime เบคอนหมูรมควันนอกจากนี้ยังมีเมนู “S-Pure Prime พอร์คลอยน์แฮมหมูรมควันห่อสลัดมันฝรั่ง” ที่นำพอร์คลอยน์แฮมหมูรมควันที่มีความหอมอร่อย กลมกล่อมมาโรลห่อสลัดมันฝรั่งที่คลุกเคล้าไปด้วยไข่ไก่ และเนื้ออกไก่ลอกหนังหั่นเต๋า เสิร์ฟพร้อมขนมปังโฮลวีทและเมนู “ไส้กรอกเวียนนา S-Pure Prime ซอส BBQ กับผักดอง” กับไส้กรอกเวียนนา หอมนุ่ม อร่อยกลมกล่อม นำมาทำเป็นเป็นลายบั้งและเอาไปจี่ในกะทะเพิ่มกลิ่นหอม เสิร์ฟคู่กับผัดกระหล่ำม่วงดองให้รสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสดชื่น ราดด้วยซอสบาร์บีคิว ซึ่งทั้ง 5 นี้เมนูถูกรังสรรค์ขึ้นพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมให้ลิ้มลองเป็นครั้งแรกภายในงานนี้“เราวางแผนสื่อสารแคมเปญS-Pureครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ถ้าวิถีธรรมชาติ คือทางของคุณ S-Pure No.1 Brand”ที่สื่อสารภายใต้แนวคิด“สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเป็นธรรมชาติ” จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดย S-Pure มีวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ รวมถึงเบทาโกรช็อป เบทาโกรเดลี่ และแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Freshket, Grab, Lineman และ Robinhoodและในเร็ว ๆ นี้เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ S-Pure The Natural Way Activation ยกขบวนศิลปินดาราชื่อดังมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและสาธิตการทำอาหาร พร้อมกิจกรรมพริวิเลจพิเศษสำหรับลูกค้า S-Pureโดยเฉพาะ แล้วพบกันครับ” ดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ กล่าวเสริมS-Pureพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนดำเนินชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน'…………………………………………………..เกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เบทาโกร ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ ‘World-Class Branded Food Company’ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์ การทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ การชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการขาย โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารที่มีมาตรฐานสูงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังเน้นการติดตามและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเบทาโกร (Betagro Quality Management - BQM) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นสูงที่ได้การรับรองและเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล