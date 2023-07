“กัน” ลูกชาย “นก ฉัตรชัย - นก สินจัย” เปลี่ยนลุคไปงานวันเกิดเพื่อน ทำคนบันเทิงแซวกระจาย ร้องโอ้มายก๊อด!

ฮือฮาและเกรียวกราวอยู่ไม่น้อย กับลุคล่าสุดของลูกชายในลุคแต่งหญิงสวยเวอร์ เพื่อร่วมงานวันเกิด โดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นว่า “เปลี่ยนลุคไปงานวันเกิดเพื่อนมา สวยมั้ยคะ 💋 Yes I did drag, and I loved it 🤭 #WhitneyHouston #90s #90sicon #respect #tribute #drag #dragmakeup”งานนี้คนในวงการเมนต์กันกระจาย อาทิ แอริน “โอ้พระเจ้า คุณช่างร้อนแรงมากที่รัก” , หนิง ปณิตา “โอ้มายก๊อด”, จ๋า ยศสินี “ดีมากกกก” ซึ่งกันเข้าไปเมนต์ตอบว่า รับเชิญได้สักตอนมั้ยคะ, กาละแมร์ “ว้ายยย เหมือนนนน” , ซี ศิวัฒน์ “สุดตรีนนน” , แมท ภีรนีย์ “สวยมากก” ฯลฯ