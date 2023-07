สยามพิวรรธน์ ผนึกพันธมิตรกับคาเธ่ย์ แปซิฟิค ให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งกว่าเดิมได้ในทุกๆ วัน และทุกครั้งที่เดินทางบนเที่ยวบิน

เพื่อฉลองการเปิดตัวความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกที่โอนและแลกคะแนนระหว่างโปรแกรมเป็นครั้งแรก รวมถึงผู้โดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่เดินทางมายังประเทศไทยยังจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอล เดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ผนึกกำลังกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค หนึ่งในสายการบินชั้นนำระดับโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมเพื่อส่งมอบบริการพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดแก่สมาชิก VIZ และ Cathay พันธมิตรในครั้งนี้ตอกย้ำจุดยืนแห่งความเป็น 'Inclusive Luxury Lifestyle Destination' อันสอดคล้องกับกลยุทธ์ ''Co-Creation and Collaboration to Win” ของสยามพิวรรธน์ ครั้งแรกของการผนึกกำลังในการแลกคะแนนและไมล์ในธุรกิจศูนย์การค้าและสายการบินระดับโลกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะทำให้สมาชิกของโปรแกรมสะสมคะแนน VIZ และ Cathay สามารถโอนและแลก VIZ Coins และ Asia Miles ระหว่างกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสมาชิกสามารถแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ และสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์จากคาเธ่ย์ แปซิฟิค ทั้งนี้ เป็นเฟสแรกสำหรับสมาชิกในประเทศไทย และจะรองรับการแลกคะแนนของสมาชิกในประเทศอื่นๆ ในอนาคตประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "จากความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Co-create & Collaboration to Win ได้เดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราบรรลุเป้าหมายในการมอบประสบการณ์นวัตกรรมแปลกใหม่เหนือระดับทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง โดยพลังแห่งการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกนี้ ส่งผลให้สยามพิวรรธน์ เป็น Global Admiration ที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าทั้งชาวไทยและผู้คนทั่วโลก"“ความร่วมมือกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค พันธมิตรระดับโลกในครั้งนี้ สยามพิวรรธน์เล็งเห็นถึงการมีส่วนเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจรีเทลและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อีกทั้งจากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้ทราบว่ากลุ่มลูกค้านักช้อปล้วนมีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการเดินทางเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่สยามพิวรรธน์และคาเธ่ย์ แปซิฟิคร่วมมือกันเนรมิตแคมเปญแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษระหว่างสมาชิก VIZ และ Cathay อาทิ การโอนและแลกเปลี่ยนคะแนนระหว่างกัน เพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ หรือสามารถซื้อสินค้าผ่าน ONESIAM SuperApp ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าและบริการมากกว่า 20,000 รายการ รวมถึงสิทธิพิเศษ ส่วนลดสำหรับสินค้าจากร้านค้าต่างๆ การมอบ SIAM GIFT CARD ตลอดจนการมอบบริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น”ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม คาเธ่ย์ ภูมิใจที่ได้นำทุกสิ่งที่ผู้คนรักเกี่ยวกับเดินทางมารวมไว้กับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับต้นของเรา การร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ศูนย์การค้ากลุ่ม ONESIAM นั้น เป็นที่จดจำและได้รับการยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการช้อปปิ้งและการรับประทานอาหาร เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้แก่สมาชิก Cathay”ทั้งนี้ รายละเอียดในการโอนคะแนนระหว่างโปรแกรมและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกทั้ง VIZ และ Cathay มีมากมาย คือ สมาชิก VIZ สามารถแลก 300 VIZ Coins เป็น 100 Asia Miles ซึ่งสามารถนำไมล์สะสมสำหรับแลกตั๋วเครื่องบินโดยสารตามเงื่อนไขของคาเธ่ย์ได้ ในขณะเดียวกันสมาชิก Cathay สามารถแลก 2,500 Asia Miles เป็น 350 VIZ Coins ซึ่งสามารถนำมาใช้ช้อปปิ้งแทนเงินสดภายในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ ทั้งที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามเพื่อฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญและกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรม จึงจัดโปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษสำหรับการโอนและแลกคะแนนระหว่างโปรแกรม ระหว่าง 1 ส.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 ลูกค้า 1,000 คนแรกที่โอนและแลก VIZ Coins เป็น Asia Miles สำเร็จจะได้รับโบนัส Asia Miles เพิ่มอีก 20% , สมาชิก VIZ ที่สมัครสมาชิก Cathay ผ่านลิงก์ที่กำหนดจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 1,000 Asia Miles, สมาชิก Cathay จะได้รับโบนัส VIZ Coins เพิ่มอีก 10% เมื่อโอนและแลกไมล์เป็น VIZ Coin , และ สมาชิกที่โอนคะแนน Asia Miles เป็น VIZ Coin สูงสุด 5 อันดับแรก (ขั้นต่ำ 1,000 VIZ Coins) จะได้รับไมล์เพิ่ม 20,000 Asia Miles เทียบเท่ากับบัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกงของคาเธ่ย์ แปซิฟิคนอกจากนี้ ยังยกขบวนมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเพิ่มอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่ศูนย์การค้ากลุ่ม ONESIAM ลูกค้าที่เป็นสมาชิกทั้ง VIZ และ Cathay จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ รหัสส่วนลด 500 บาทเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการผ่าน ONESIAM SuperApp โดยใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท, รับ 200 VIZ Coins เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในหนึ่งวันจอดรถฟรี 1 ครั้งสูงสุด 8 ชั่วโมง ที่ไอคอนสยาม , และยังมีสิทธิพิเศษประจำเดือนสำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่าน ONESIAM SuperApp หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ (จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกทั้ง VIZ และ Cathay 10,000 คนแรกเท่านั้น)สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินมาเข้ามาในประเทศไทยโดยสายการบิน Cathay ยังได้รับสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่าง 1 ส.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 โดยชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิก Cathay จะได้รับ “สิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว” เมื่อแสดงบัตรหรือเลขสมาชิก, บอร์ดดิ้งพาส และหนังสือเดินทางที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตส์ กรุงเทพ ดังนี้ รับสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก Tourist Card หรือ Shopper Club อาทิ ส่วนลดสูงสุด 30% จากร้านค้าที่ร่วมรายการ , รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท* , รับของที่ระลึกฟรี , เข้าใช้บริการห้องรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ , บริการ Wi-Fi ฟรี นอกจากนี้ รับเพิ่มฟรี SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาท ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตส์ กรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิประโยชน์ที่จัดเต็มไว้สำหรับ สมาชิก VIZ และ Cathay ในแบบไม่เคยมีมาก่อน เป็นการฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญของปรากฏการณ์ครั้งแรกของการผนึกกำลังในการแลกคะแนนและไมล์สะสมในธุรกิจศูนย์การค้าและสายการบินระดับโลก ของ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และ คาเธ่ย์ แปซิฟิค