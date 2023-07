“อุ้ม ลักขณา” ยังไม่แผ่วเซ็กซี่จัดหนัก แถมคำคมอย่าประเมินฉันต่ำเกินไป

ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดว่า “อุ้ม ลักขณา อมิตรสูญ” จะแค่งอนหรือแยกทางกับสามีตามข่าวลือจริงๆ หลังมีข่าวเมาท์ว่าเป็นอีกคู่ที่กำลังมีปัญหา ซึ่งหลังจากมีข่าวลือดังกล่าว ทางเจ้าตัวก็ดูจะแซ่บจัดหนัก ที่เคยซี้ดอยู่แล้วก็ซู้ดปากให้กับความแซ่บขึ้นไปอีกล่าสุดแท้จะใส่ชุดวันพีซแต่ก็เว้าขาสูงแถมเปิดบั้นท้ายโชว์ก้นเต็มๆ ให้เห็นความฟิตของหุ่นที่ออกกำลังกายมาอย่างเต็มสูบเพื่อปั้นก้นกลมให้สะบึมสมกับที่ตั้งใจส่วนที่สะดุดตาอีกที่ก็ต้องยกให้แคปชัน ที่ไม่รู้ว่าจะส่งถึงใคร กับใจความที่ว่า “Don’t underestimate me. I know more than I say, think more than I speak, notice more than you realise. #aummyjourney”( อย่าประเมินฉันต่ำเกินไป ฉันรู้มากกว่าที่บอก คิดมากกว่าที่พูด สังเกตมากกว่าที่คุณคิดเสียอีก )เรียกได้ว่านอกจากจะโชว์เซ็กซี่ให้ไอจีเดือดไม่เว้นวันแล้ว แคปชันแม่ก็แซ่บไม่แผ่วจริงๆ