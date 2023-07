"แบมแบม" ส่งคลิปอ้อนอากาเซ่ไทยชวนมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ด้วยทะเลสีเขียวในเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 28 ตุลาคมนี้!!

หลังจากศิลปินหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศเกาหลี และในระดับโลกมาแล้วอย่าง “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” ประกาศจัดงานเวิล์ดทัวร์ คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับงาน “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52]” ทำเอา “อากาเซ่” ทั่วโลก (อากาเซ่ : ชื่อแฟนคลับศิลปินวง GOT7) ต่างตื่นเต้นจนติดท๊อปเทรนทวิตทั้งในไทย และหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว โดยงานในครั้งนี้ค่าย ABYSS Company และ “แบมแบม” ร่วมจับมือกับ “ไอมี่กรุ๊ป”(iMe Group) เตรียมจัดเต็มแสง สี เสียง และโชว์สุดพิเศษมากมาย ที่ตอนนี้แบมแบมเริ่มเตรียมครีเอทโชว์ต่างๆ ทั้งร้อง เต้น และแร็พ เตรียมมามอบความสนุกให้กับแฟนๆ อย่างเต็มที่แล้วก่อนที่จะเปิดสนามรบสู่วันเปิดขายบัตรที่เหล่าอากาเซ่ไทยกำลังเตรียมตัวกันอยู่อย่างขะมักเขม่น ตะหนูแบมแบม หรือพี่กันต์ก็ขอส่งคลิปมาอ้อนอากาเซ่ไทย พร้อมชวนอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยทะเลสีเขียวร่วมกัน “สวัสดีครับ ผม แบมแบม GOT7 นะครับผม วันนี้ผมมีข่าวดีสุดๆ ที่จะมาบอกทุกคน ในที่สุดโซโล่เวิล์ดทัวร์ของผมก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ ชื่อทัวร์ว่า “AREA-52” มันเป็นฝันหนึ่งที่ผมฝันมานานแล้วนะครับ ประมาณ 6-7 ปีแล้ว โชว์ที่ผมจะนำมาให้ทุกคนดู จัดวันที่ 28 ตุลาคม 2023 ที่ ธันเดอร์โดม สเตเดี่ยม นะครับ ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับ รับรองว่าจะเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนแน่นอน อยากให้ทุกคนนะครับ เรามาสร้างความทรงจำหรือ ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งกับผม แบมแบม ด้วยทะเลสีเขียวของทุกคนนะครับผม ยังไงอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกัน นอกจากโชว์แล้วยังมีหลายๆ อย่างให้ทุกคนสามารถมาร่วมสนุกได้ที่งานด้วยนะครับผม อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ของผมด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันเร็วๆ นี้นะครับ ฝากตัวด้วยนะครับ สวัสดีครับ”อากาเซ่ไทย เตรียมมามันส์ไปด้วยกันที่งาน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี่ยม (Thunderdome Stadium) และรอติดตามรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดการขายบัตรเพิ่มเติมได้ที่ Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th#BAMBAM1stWORLDTOURINBKK#แบมแบม #BAMBAM #뱀뱀#iMeThailand #iMeGroup