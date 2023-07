เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป เปิดตัว Miss Universe Skincare พร้อมสร้างปรากฏการณ์ Superstar Marketing คว้าที่สุดแห่งความงามระดับจักรวาลจากทุกทวีปขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์

‘บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN’ ดึง 6 ผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สจากทุกทวีป สร้างปรากฏการณ์ Superstar Marketing เสริมทัพธุรกิจใหม่ Miss Universe Skincare ขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส (The Miss Universe Organization) ที่เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Miss Universe Skincare ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศด้วยการผนึกกำลังกับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand (MUT) ที่เป็นตัวแทน MUT ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ Miss Universe Skincare พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดรายได้ในระยะยาวคุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า งานเปิดตัว Miss Universe Skincare ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Every Moment, Beautifully Confident” สะท้อนถึงพันธกิจของแบรนด์ Miss Universe ในการยกระดับ ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจในความเป็นตัวเองและส่งต่อพลังเหล่านั้นไปยังผู้หญิงทั่วโลกโดยในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก ผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สระดับประเทศจากทุกมุมโลกเข้าร่วมในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตัวครั้งนี้ ประกอบด้วย อาร์บอนนีย์ เกเบรียล มิสยูนิเวิร์ส 2022 (R’Bonney Gabriel), มิสยูนิเวิร์ส อินเดีย 2022 (Divita Rai), มิสยูนิเวิร์สบาห์เรน 2022 (Evlin Abdulla-Khalifa), มิสยูนิเวิร์ส ออสเตรเลีย 2022 (Monique Riley), มิสยูนิเวิร์ส ไอซ์แลนด์ 2022 (Hrafnhildur Haraldsdóttira), มิสยูนิเวิร์สแอฟริกาใต้ 2022 (Ndavi Nokeri) และแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการแนะนำผลิตภัณฑ์ Miss Universe Skincare ต่อแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่งนอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าประกวดจาก 77 จังหวัดจะมีส่วนในการช่วยโปรโมทและขยายช่องทางการจัดจำหน่าย Miss Universe Skincare ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ“ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา Miss Universe คือสัญลักษณ์แห่งความงามที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา วันนี้ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับพันธมิตรหลัก 2 รายซึ่งต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเฉลิมฉลองคุณค่าของผู้หญิงที่หลากหลายจากทั่วโลก นั่นคือ โอลิเวีย ควิโด ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามชื่อดังซึ่งมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากว่า 20 ปี และเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวด Miss Universe มาตั้งแต่ปี 2019 และราอูล โรชา นักธุรกิจซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์และพอร์ตธุรกิจอันหลากหลาย มาร่วมกันสร้างสรรค์ Miss Universe Skincare ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึ่งพรั่งพร้อมด้วยทุกองค์ประกอบอันสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงและดั้งเดิมของแบรนด์ Miss Universe อย่างครบถ้วน” แอนกล่าวเสริมคุณแอน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการปรากฏตัวของเหล่านางงามระดับมิสยูนิเวิร์สและผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นั้นภายในงานนั้น มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ Superstar Marketing ที่มุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และโปรโมทแบรนด์ Miss Universe Skincare ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ผ่านพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยผู้ชื่นชมและแฟนคลับมิสยูนิเวิร์สจำนวนมากในประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นMiss Universe Skincare คือกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งเน้นผลลัพธ์จากการใช้จริง ออกแบบขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งปลดล็อกความงามและความมั่นใจจากภายในของผู้ใช้ทุกคน ภายใต้การวิจัยอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันหลากหลายของผู้บริโภคทั่วโลก มุ่งแก้ไขปัญหาและความกังวลเกี่ยวกับผิวในด้านต่าง ๆ เช่น รอยดำ การเปลี่ยนสีของผิว และปัญหาสิว โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยส่วนผสมของ MU7C+, Cosmetic Drone Technology และ Functional Peptides เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการตามลักษณะการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 9 รายการ ได้แก่ Fresh Face Milky Cleanser, Bright Lights Toner, Dewlight Glow Daily Moisturizer, Golden Glow Face Serum, In the Spotlight Sunscreen, Satin & Silk Micro Exfoliant Powder, Diamond Glow Mask, Light Up Eye Cream และ Dream Big Night Creamส่วนผสม MU7C+ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Miss Universe Skincare ล้วนได้รับการสรรหามาจากทั้งเจ็ดทวีปทั่วโลก (7C คือ 7 ทวีป) ภายใต้แนวทางที่คำนึงถึงความยั่งยืน อาทิ ชามะกอกเอเชีย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) การผสมผสานที่ลงตัวเพื่อการชะลอวัย และการคืนสมดุลให้ผิว, สารสกัดจากเบาบับ (แอฟริกา) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเติมความกระชับและให้ความชุ่มชื้น, เอเอฟเอ (อเมริกาเหนือ) มอยเจอร์ไรเซอร์และสารซ่อมแซมผิวที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในทะเลสาบคลามาธอันเก่าแก่, สารสกัดจากผลอาซาอิ (อเมริกาใต้) ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3, 6 และ 9 ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมอยเจอร์ไรเซอร์, สารสกัดจากไลเคน (แอนตาร์กติกา) มีคุณสมบัติต่อต้านการอักเสบที่อุดมด้วยกรดอุสนิก, สาหร่ายหิมะ (ยุโรป) ซึ่งขึ้นชื่อในการชะลอกระบวนแห่งวัยของผิว, และสารสกัดจากยูคาลิปตัส (ออสเตรเลีย) ช่วยเติมความผ่อนคลายและปรับสภาพผิวโดยในงานเปิดตัว มีการเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีของมิสยูนิเวิร์สทั้ง 9 คนจาก 7 ทวีป คือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอนตาร์กติกา ยุโรป และออสเตรเลีย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดMiss Universe Skincare จะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างเป็นทางการของการประกวด Miss Universe และผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Miss Universe Skincare ทั้งหมด ตลอดจนการใช้บริการทรีตเมนต์ปรนนิบัติดูแลผิวหน้าและผิวกายที่ Miss Universe Skincare & Spa ซึ่งจะเปิดตัวใน ไมอามี สหรัฐอเมริกา ภายในปีนี้Miss Universe Skincare ถือเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Miss Universe ลำดับที่สอง หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดตัว M*U Beverage โดย Miss Universe Skincare จะเผยโฉมอย่างเป็นทางการในการประกวด MISS UNIVERSE ครั้งที่ 72 ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และหลังจากนั้นจะเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ https://missuniverseskincare.com ต่อไป