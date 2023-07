ชาวเน็ตถล่มยับ! "หลิว เสี่ยวชิง" วัย 67 ฝืนสังขารรับบทสาวรุ่น โดนวิจารณ์หนักถึงขั้นบอก “หยุดทรมานสายตาคนดู”

ชาวเน็ตจีนถึงขั้นวิจารณ์กันอย่างหนักว่า "หยุดเถอะ อายุเกือบ 70 ยังทำตัวเป็นสาวอยู่เลย" "หยุดทรมานสายตาคนดู" "ไร้สาระสิ้นดี" และอื่นๆ อีกมากมายรวมถึงข้อความรุนแรงที่ว่า “หน้าบวมเหมือนซาลาเปา”หลิว เสี่ยวชิง เป็นนักแสดงที่มีผลงานมาอย่างยาวนาน ในปี 1987 ได้รับรางวัล Golden Rooster Award สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาท Hu Yuyin ใน "Furong Town" และในปี 1988 ได้รับรางวัล Hundred Flowers Best Actress จาก "Fire Phoenix"ผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ "บูเช็คเทียน" ซึ่ง หลิว เสี่ยวชิง อายุ 43 ปีในขณะนั้น ต้องสวมบทบาทเป็น บูเช็คเทียน ตั้งแต่อายุ 14 ปีจนถึงอายุ 80 ปีแม้ว่าในหลายช่วงวัยในการแสดงเป็น บูเช็คเทียน จะไม่เหมาะกับวัยจริงของเธอในขณะนั้น แต่ทักษะการแสดงของเธอ และการแต่งหน้าจากช่างแต่งหน้าชาวจีนชื่อดัง เหมาเก่อผิง ก็ทำให้เธอได้รับเสียงชมอย่างทั่วสารทิศและทำให้ หลิว เสี่ยวชิง มักจะรับบทที่อายุน้อยกว่าอายุจริงของตัวเองเสมอ แต่ระยะหลังแทนที่จะได้รับเสียงชม กลับเปลี่ยนเป็นคำวิจารณ์อย่างรุนแรงแทนอย่างตอนที่ถ่ายทำ "The Heroes of the Sui and Tang Dynasties" หลิว เสี่ยวชิง วัย 53 ปี รับบทเป็นเด็กสาวอายุ 16 ปี สวมชุดสีชมพูที่ดูฉูดฉาด และดูแตกต่างเป็นอย่างมาก เมื่อต้องแสดงคู่กับ เจิ้งกัวหลิน ซึ่งมีอายุเพียง 21 ปีตอนนี้ หลิว เสี่ยวชิง อายุย่างเข้าเจ็ดสิบแล้ว แต่ก็ยังคงรับบทเป็น "สาวน้อย" รวมถึงใน"Ice Sniper 2" โดยรับบทเป็นโจรสาวผู้แข็งแกร่ง ในหนังแนวอิงประวัติศาสตร์ยุคก่อตั้งสาธารณะรัฐจีนแต่คราวนี้ผู้ชมหลายคนมองว่า "มันมากเกินไป" แม้แต่สำหรับคนที่มักจะได้รับกายกย่องว่าเป็น "แม่มดสาวสองพันปี" อย่างเธอ แม้ หลิว เสี่ยวชิง จะยังออกำลังภาย และทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จนรักษารูปร่างได้ดีมาก แต่ผู้ชมส่วนใหญ่ ก็ไม่ซื้อบทบาทของเด็กสาว ที่แสดงโดยคนอายุเกือบ 70 ปีอีกต่อไป