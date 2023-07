“แจ็คสัน หวัง” พ่อเทพบุตรสุดหล่อ ทุ่มทั้งตัวทั้งใจเก็บขยะในคลองจนเกลี้ยง

วันที่ 25 ก.ค. แจ็คสัน หวัง ได้ไปร่วมงาน C2 Recycle CSR Project งานเก็บแยกขยะรีไซเคิล ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกรุงเทพมหานครและ TerraCycle Thai Foundation เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้ประชาชนคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ซึ่ง แจ็คสัน หวัง ได้มาร่วมงานนี้ แถมยังลงมือช่วยเก็บขยะอย่างไม่กังวลถึงความสกปรก ทำเอาพิธีกรดังอย่าง “แบม ปีติภัทร คูตระกูล” ที่สนิทสนมกับไอดอลหนุ่มอยู่แล้ว ต้องชื่นชมในสปิริตมากขึ้นไปอีก โดยระบุว่า“ ‘ทุกคน..หมดคลอง!!!’ 😆🥹 ยิ่งได้ร่วมงานยิ่งเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงรักพี่เเจ็คขนาดนี้ @jacksonwang852g7 วันนี้อยู่ในเหตุการณ์การเก็บขยะอย่างจริงจังของพี่เเจ็คร่วม2ชมเต็ม เก็บจนไม่เหลือขยะให้เก็บตรงจุดนั้น จริงๆตามกำหนดการคือร่วมทำกิจกรรมนี้เเค่ประมาน 30นาที เเต่เฮียไม่ยอมหยุดเพราะเห็นว่ามันยังเหลือขยะอยู่เยอะ ทั้งๆที่เเขกในงานเเละสื่อกลับมาที่หน้างานเเล้ว เก็บต่อจนตะกร้าหมด ต้องวนเรือไปเอามาเพิ่ม ก้ยังคงทำต่อเเบบไม่หยุดจนหมด รวมๆเเล้ววันนี้พี่เเจ็คเเละทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเก็บขยะไปประมาน2.3ตัน ทำลายสถิติ1.6ตันที่เคยทำไวในการเก็บขยะ1รอบ ขอบพระคุณท่านผู้ว่าชัชชาติ พี่ส้มโอ @thanya_c2 คุณ James ขอบพระคุณ C2 กรุงเทพมหานคร เเละ TerraCycle ที่ให้เเบมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆนี้ครับทุกคน..หมดเเก้ว เอ้ย #ไม่เทรวม ขอบคุณครับ😆🔥💚🐢ปล กล้ามเป็นมัดๆเลยเเกร🫣💪🏻There’s a saying that goes ‘How you do anything is how you do everything’ ..big shoutout to the magicman here… you really do not stop when you’re tired, you stop when you’re DONE. Amazing work today! Thank you all parties involved! 🔥💚 #ไม่เทรวม #jacksonxc2water( มันมีคำพูดที่ว่า “แค่เรื่องเล็กๆที่คุณทำ ย่อมบ่งบอกถึงตัวตนของคุณ” ขอเสียงดังๆให้กับ magic man คนนี้ คุณลงมือทำจริงๆ ไม่เคยหยุดเมื่อตัวเองเหนื่อย แต่จะหยุดเมื่อมันสำเร็จแล้วเท่านั้น วันนี้เนี่ยมมากๆ ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ )”งานนี้คนที่ได้ชมคลิปของ พี่แจ็ค ต่างพากันชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน แถมยังอยากให้มาเป็นเขย มีแฟนเป็นคนไทยไปเสียเลย เรียกได้ว่าจากที่สาวๆหลงรักใจละลายอยู่แล้ว งานนี้ตกแฟนคลับได้เพิ่ม แถมยังตกหลุมรักจนตะกายขึ้นจากหลุมรักครั้งนี้ไม่ได้กันเลยทีเดียว