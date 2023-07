GSAS-NIDA และ MADT เชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ ‘กรุงเทพฯ เมือง DATA สร้าง’ 5 สิงหาคมนี้ ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ ‘กรุงเทพฯ เมือง DATA สร้าง’ ที่จะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบเจาะลึกรายละเอียด เปลี่ยนทุกมุมมองในการใช้ Data เพื่อต่อยอดอาชีพและธุรกิจให้เติบโต พร้อมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่เมืองศิวิไลซ์ด้วยข้อมูล ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (ถนนวิทยุ)ร่วมรับฟังบรรยายในหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับกรุงเทพฯ และการ ใช้ DATA โดยแขกกิตติมศักดิ์มากประสบการณ์ อาทิดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อํานวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สำนักงานพัฒนาวิทยา- ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดาและ คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Co-founder และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัดสำรองบัตรได้แล้ววันนี้ ทาง LineOA ที่ MADT Conference 2023 (https://lin.ee/JHgUI8s) และทางออนไลน์ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScgjRaEI9ceYP.../viewform หรือสอบถามข้อมูลผู้จัดงานได้ทางอีเมล: madtconference@gmail.com##########MADT - Management of Analytics and Data Technologiesหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล ด้วยความสามารถในด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล จึงมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนNIDA - National Institute of Development Administrationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ม.ธรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์, มูลนิธิฟอร์ด กรมวิเทศสหการ และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบันGSAS - Graduate School of Applied Statisticsคณะสถิติประยุกต์ แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านสถิติ วิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์การ นอกจากนี้คณะให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ ประเทศและสังคม