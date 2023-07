"บุ๋น นพณัฐ" ทึ่ง!! พลังรังสีรักษาโรค จุดประกายไอเดียสุขภาพดี

อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม นี้ สองพิธีกรหน้าใสและจะพาไปพบกับหนุ่มสายวายไฟแรงมาร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพ ผุดไอเดียดีๆ เกี่ยวกับพลังรังสีรักษาโรคเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงงานนี้สองพิธีกรไม่รอช้า อาสาพาไปเจาะลึกหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าคอร์สติวเข้ม กับ อาจารย์นิพนธ์ สายโย อาจารย์ประจำหลักสูตรรังสีเทคนิค ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรังสีเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญการใช้พลังงานรังสีด้านสุขภาพ ทั้งการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค เหตุแห่งการบรรเจิดไอเดียเรื่องของรังสี บุ๋นเผยว่า “ช่วงนี้ผมดูหนังแล้วเห็นถึงการใช้รังสีในการรักษาโรคต่างๆ จึงเกิดความสนใจที่จะอยากรู้ข้อมูลเชิงลึก ผมขอขอบคุณทางรายการมากๆ ครับ ที่พามาให้ได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆ ของรังสีในการรักษาโรค ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน และอาจเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ให้กับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้ด้วยครับ”อาทิตย์นี้มาพบเรื่องราวดีๆ ในการดูแลสุขภาพกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่าในวัน อาทิตย์ที่ 30 ก.ค.66 เวลา 06.55 – 07.20 น.ทางช่อง 3 กด33 #AreYouOkสบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...