ยิ่งกว่าฮือฮา! รอบอวดหุ่น Mister Smart Thailand ADVANCE 2023

จัดจบไปแล้ว อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เร้าใจสุดฤทธิ์ กับรอบชุดว่ายน้ำ อวดหุ่นล่ำตำใจ เวทีประกวด Mister Smart Thailand Advance มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ แอดวานซ์ 2023ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 คน สวมใส่ชุดว่ายน้ำแบรนด์ดัง Unlozk 's Swimwear ออกลีลาสับ ๆ แรง ๆ ไปแล้วที่สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับแอนด์โฮเทล Pinehurst Golf & Country Club คลองหลวง ปทุมธานี ในงานมีไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี ทัพมาลัย สปอนเซอร์ใจดีที่จะพา 24 หนุ่มบินลัดฟ้าไปมูเตลูถึงประเทศพม่าน็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้อำนวยการกองประกวด มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ แอดวานซ์ Mister Smart Thailand Advance 2023 รีบบอกไว "เราเก็บคะแนนเข้ากองวันแรกๆ รอบโชว์ชุดว่ายน้ำ เชื่อว่าหลายคนชอบแน่นอน แต่ก็มีบางส่วนติๆ เอ๊ะๆ ไม่อยากจะให้มองไปในแบบต่ำ ๆ หรืออนาจาร เพราะอะไรที่ไม่ดี เราไม่ทำแน่นอน เราต้องการยกระดับหนุ่มหล่อให้ครบพร้อม ทั้งรูปร่างหน้าตา และความสามารถด้านอื่นๆ ไปด้วย"ด้าน 3 โค้ชแรง ที่มาร่วมชมด้วย ก็เปิดใจดังนี้ เริ่มกันที่ ช่างแต่งหน้าซุปตาร์ร้อยล้าน ป้อม วินิจ บุญชัยศรี "ชุดว่ายน้ำไม่โป๊นะ กำลังดีเลย แต่ถ้าใครจะมองว่าโป๊เกินไป ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน พี่มองในแง่ความมีวินัยมากกว่า กว่าจะได้หุ่นดีๆ เป๊ะๆ ต้องออกกำลังกาย เข้าฟิตเนสนานอยู่"ดารารุ่นใหญ่ ฝีมือแรงทะลุจอแตก อ้วน รีเทิร์น อนันต์ เสมาทอง "น้อง ๆ แต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันไป เพราะความหลากหลาย คือความงามอีกรูปแบบหนึ่ง ผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำบางคนยังตั้งข้อรังเกียจอยู่ เปิดตาเปิดใจให้กว้างนะคะ ปีนี้ก็ 2023 กันแล้ว โลกไปถึงไหนแล้ว นางงามยังใส่ชุดว่ายน้ำแหกไปถึงไหนแล้ว หนุ่มหล่อทำไมจะใส่บ้างไม่ได้"ตำนานนักร้องดังข้ามยุค กำปั้น บาซู BAZ00 กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ "น้อง ๆ หลายคนหุ่นแน่นหุ่นดีกว่าผมอีก ผมดูการประกวดมาเยอะอยู่ ต้องยอมรับว่าเวที มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ แอดวานซ์ Mister SMART Thailand Advance จัดโชว์รอบชุดว่ายน้ำได้ดีเกินคาด ปีหน้า 2024 อยากให้จัดประกวดไปเรื่อยๆ นะครับ ชอบ ๆ ดี ๆ"เวทีแรก! เวทีเดียวของโลก! พร้อมกล้าเปิดโอกาสกว้างให้ทั้งหนุ่มแท้ ทรานส์แมน Trans MAN ได้ร่วมประกวดบนเวทีเดียวกัน ย้ำๆ บนเวทีเดียวกัน ไม่จำกัดเพศ LGBTQIAN+ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ ตั้งแต่อายุ 18-40 ปี ร่วมชิงเงินและของรางวัลมากกว่า 1,000,000 ล้านบาท โดยมี คุณเจเน็ต เฮง ประธานการจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์ Mister Smart Thailand Advance มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ แอดวานซ์ 2023 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก CALL PLAY คอลเพลย์ และแฮนด์ซัมคอล Handsome CALL จาก Application แอปพลิเคชันใหญ่ระดับโลก ดังในหลายประเทศ ที่หลายคนชื่นชอบชมเชียร์ พร้อมด้วย Double MAX ผลิตภัณฑ์บำรุงท่านชาย ดับเบิ้ลแม็ค บาย ธนัทเฮิร์บ , ORGAMEDICA Clinic Bioactive Peptides Therapy ฟื้นฟูระดับเซลล์ด้วยไบโอแอคทีฟเปบไทด์ ออร์กาเมดิกา คลินิก ,รุจิ เซรั่ม สวยใสไร้ที่ติ Ruji serum flawless pore solutionHans แบรนด์เสื้อผ้าที่ทำให้การแต่งตัวของผู้ชาย เป็นเรื่องง่ายและสนุกได้ทุกวัน ,Chian Thai Intertional Chamber of M Commerce , X SHOT ,Phone Pad Games ,เกมออนไลน์กระบี่มังกรหยก Legend of Swordman ,Application Take Me ,Space Plus สเปซพลัส ,XY Media ,FORFUN,Krubb BKK,Money planner โดยคุณอังกูร บุณยะโอภาส และ เลิฟซินโดรมเดอะซีรีส์ Love Syndrome The Series โดยผู้จัด เอฟ นนทพัฒท์ ศรีวิชัยสถานที่เก็บตัว สนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับแอนด์โฮเทล Pinehurst Golf & Country Club ต้องมาร่วมสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ ติดต่อด่วนได้ที่ คุณโดม ภัทรธนะดิษฐ์ กลิ่นบัวแก้ว 062 558 4888ด่วนแซ่บจริง ต้องคลิก Mister Smart Thailand ได้ทุกช่องทางโซเซียล Fanpage แฟนเพจ Mister Smart Thailand https://www.facebook.com/mistersmartthailand?mibextid=LQQJ4d TikTok ติ๊กต๊อก @mistersmartthailand https://www.tiktok.com/@mistersmartthailand?_t=8cy0q7F8g2D&_r=1 IG :Mister Smart Thailand https://instagram.com/mistersmartthailand?igshid=MzRlODBiNWFlZA==รายชื่อผู้เข้าประกวดทั้ง 24 คนดังนี้Mrs01 สมชาย สจ๊วด ดันแคนMrs02 รอน อภิชาติ บูรณ์เจริญMrs03 อิ๋น สุพิชญา ศิริพรเลิศกุลMrs04 แมกซ์ ศรัณย์ ดั้งขุนทดMrs05 ปราณ์รนต์ ศรีจันทร์Mrs06 พิพัฒน์ วรธันธนวัฒน์Mrs07 จุฑาทิพย์ สุทธิวงศ์Mrs08 โอฬาร สมเกียรติ สาธุสุนทรMrs09 มาร์ช ธรรมรัฐ พันธ์ทาMrs10 พรประทาน เรืองไพศาลMrs11 ไชย ไชยา ยากรุงMrs12 หมีพู พุฒิเมธ นวลสอาดMrs13 ก้องล่า ก้องเลิศหล้าMrs14 ภาคิณ คเณศร์ เกษเพ็ชร์Mrs16 ปังปอนด์ อรรถกร สุขอนันต์Mrs15 นพวิชญ์ สุโขพลMrs17 ฌอน ขจรศักดิ์ เพ็งสุขMrs18 ดิ๊กกี้ ทรงศักดิ์ วาปีเทMrs19 กร วชากร ศกุนะสิงห์Mrs20 ไทย นายพารณ พุ่มแพรMrs21 ณัฐชานนท์ เรืองเจริญวรากิจMrs22 ป็อปอาย ณฐาภพ จงจิตรกลางMrs23 อัศวสินธุ์ อินอนงค์Mrs24 ฐิติกาญจน์ จตุรพิตร