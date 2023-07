CHANGE2561 คว้ารางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร (ด้านสังคม) ประเภทองค์กร ประจำปี 2566 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสุดๆ เมื่อบริษัทผู้นำคอนเทนต์บันเทิงแบบครบวงจร CHANGE2561 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ได้รับรางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร (ด้านสังคม) ประเภทองค์กร ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำหรับรับรางวัลดังกล่าว นับเป็นการตอกย้ำภาพความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของการผลิตผลงานของ CHANGE2561 กับการมอบสิ่งดีๆเพื่อสังคม พร้อมทั้งช่วยดูแลสุขภาพใจให้มีพลัง เติมความหวัง กำลังใจด้วยความรู้สึกที่จะอยู่เคียงข้างหัวใจของทุกคน เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจ ทำให้ทุกคนที่ได้ชมผลงานได้มีความสบายใจ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน ใครมีทุกข์ใจอะไร CHANGE2561พร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนโลกไม่ได้..แต่เปลี่ยนวิธีคิดได้”ซึ่งทาง CHANGE2561 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่มองเห็นคุณค่าในทุกผลงานที่ตั้งใจนำเสนอออกไปเพื่อสังคมค่ะ