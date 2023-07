เป็นเรื่อง! "แม็ตตี้ ฮีลี" The 1975 จูบปากเพื่อนร่วมวง! ทำเทศกาลดนตรีมาเลเซียโดนปิด, คอนเสิร์ตอินโดฯกับไต้หวันเลิก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเตรียมฟ้อง

ธุรกิจที่ได้รับกระทบจากการยกเลิกคอนเสิร์ตของในมาเลเซียเตรียมยื่นฟ้องศิลปินดังจากอังกฤษ โดยพรรคการเมืองท้องถิ่นพร้อมให้การสนับสนุน หลังพฤติกรรมของเขาทำให้เกิดการยกเลิกเทศกาลที่จัดไปได้เพียงวันเดียวจากกำหนดเดิม 3 วันโดยนักการเมืองมาเลเซียเชื่อว่าควรฟ้องวงป๊อปอังกฤษ The 1975 เพื่อเรียกค่าเสียหายทำให้เทศกาลดนตรีในประเทศต้อง "ยกเลิก" เพราะเขา "จูบ" เพื่อนร่วมวงเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBT ในมาเลเซียรองประธานหรือกลุ่มการเมืองใหญ่ของมาเลเซีย กล่าวว่าการยกเลิกเทศกาลส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ชมคอนเสิร์ต และบรรดาผู้ประกอบกิจการขายอาหาร และสินค้าในพื้นที่นักการเมืองท้องถิ่นของมาเลเซียเปิดเผยว่า ธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งใช้เงินเกือบ 50,000 ริงกิต (3.7 แสนบ้าน) เพื่อตั้งค่าร้านค้าสำหรับเทศกาลดนตรี 3 วันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และตอนนี้มีโอกาสสูงที่จะขาดทุนอย่างหนัก“อย่าปล่อยให้ศิลปินคนหนึ่งมาทำลายทุกอย่าง และปล่อยให้คนมาเลเซียต้องเสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องฟ้องร้องวง” เธอกล่าวในงานแถลงข่าววันนี้ อมีร่า อีสย่า แอ็บ อาซิส ยังแสดงความเห็นว่าแม้ The 1975 จะทำเรื่องไม่เหมาะสม แต่รัฐบาลก็ไม่ควรปิดเทศกาลนี้ไปเลยเธอกล่าวว่าต้องมีความยุติธรรมสำหรับผู้จัดงานที่จัดงานด้วยความอุตสาหะเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและการสื่อสารได้ตัดสินใจ "ยกเลิก" เทศกาลดนตรีดังกล่าวนี้ลง หลังจากที่ฟรอนต์แมนของวง The 1975 จูบเพื่อนร่วมวง เพื่อแสดงจุดยืนของตน ต่อประเทศมาเลเซียที่เขามองว่าปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT อย่างไม่เป็นธรรมหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับศิลปินต่างชาติกล่าวว่ามีการแจ้งความกับตำรวจแล้ว และ The 1975 ถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้แสดงในมาเลเซียอีกต่อไปผลกระทบจากการแสดงจุดยืนดังกล่าว ยังทำให้ The 1975 ยกเลิกกำหนดแสดงดนตรี ที่เทศกาลในกรุงจาการ์ตา รวมถึงยกเลิกคิวการแสดงทัวร์เอเชียที่เหลือของพวกเขาอีก 2 รอบในไทเป ในวันอังคารด้วยในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ออกโดยผู้จัดงานและระบุว่าการแสดงต้องถูกยกเลิก “เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน”“The 1975 รู้สึกเสียใจที่ต้องประกาศว่าการแสดงที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงจาการ์ตาและไทเปจะไม่ได้แสดงตามกำหนด วงไม่เคยตัดสินใจยกเลิกการแสดง และตั้งตารอที่จะเล่นให้แฟนๆ ในกรุงจาการ์ตาและไทเปอย่างใจจดใจจ่อ แต่น่าเสียดาย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแสดงตามกำหนดการได้"“ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนตลอดมา ”The 1975 กล่าวในแถลงการณ์The 1975 ถูกยกเลิกการแสดงในคืนวันศุกร์ที่งาน Good Vibes Festival 2023 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากฟรอนต์แมน แม็ตตี้ ฮีลี แสดงความเห็นอย่างรุนแรงต่อกฎหมายต่อต้าน LGBT ของมาเลเซีย ก่อนที่เขาจะจูบปากมือเบส โรส แม็คโดนัลด์บนเวทีเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เทศกาลที่เหลืออีก 2 วันถูกยกเลิกทันทีหลัง จนมีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ขึ้นโชว์ และหลายคนแสดงความเห็นอย่างรุนแรง ว่าการกระทำของ แม็ตตี้ ฮีลี เป็นความเห็นแก่ตัว