สิ้นแล้วศิลปิน 7 ทศวรรษ "โทนี่ เบนเน็ตต์" จากไปในวัย 96 ปี

โทนี่ เบนเน็ตต์ เติบโตมาในยุคที่นิยามของเพลงป๊อปของสหรัฐฯ คือวงดนตรีขนาดใหญ่ให้คำจำกัดความ ศิลปินระดับตำนานสามารถก้าวผ่านยุคสมัยของตัวเอง และเอาชนะใจผู้ชมอายุน้อยในช่วงปี 1990จนเมื่ออายุได้ 88 ปี เบนเน็ตต์ กลายเป็นศิลปินที่มีอายุมากที่สุดที่มีผลงานขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตยอดขายอัลบั้ม จากผลงานที่ทำกับ เลดี้ กาก้า ซึ่งกลายเป็นทั้งเพื่อนสนิท และร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันโดย ซิลเลีย ไวนเนอร์ โฆษกส่วนตัวได้ยืนยันข่าวเศร้าว่า โทนี่ เบนเน็ตต์ ได้เสียชีวิตลงแล้วเบ็นเน็ตต์ เริ่มต้นมีผลงานในยุคเดียวกับ แฟรงก์ ซินาตร้าด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร และชุดสูทที่ดูดี เบ็นเน็ตต์ ร้องเพลงด้วยเสียงนุ่มนวล, หนักแน่นและชัดเจน ซึ่งมาจากพื้นฐานการฝึกฝนร้องเพลงโอเปร่าเบ็นเน็ตต์ เริ่มต้นอาชีพด้วยการบันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง " Because of You" ในปี 1951 และมีเพียงฮิตมากมายรวมถึง "Rags to Riches" "Stranger in Paradise"และเพลงที่จะกลายเป็นเพลงประจำตัวของเขา "I Leave My Heart in San Francisco" ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ด 2 รางวัล จากตลอดชีวิตที่คว้าเกียรติยศสูงสุดของวงการเพลงไปถึง 19 สาขาในยุค 60s ชื่อเสียงของ เบ็นเน็ตต์ ถูกบดบังด้วยกระแส British Invasion ที่นำโดย The Beatles ที่ทำให้เพลงสไตล์แบบของเขาดูโบราณเบ็นเน็ตต์ เกือบเสียชีวิตจากการเสพโคเคนเกินขนาดในปี 1979 ก่อนจะเลิกใช้ยา และฟื้นชื่อเสียงกลับคืนมาได้“เมื่อแร็พเข้ามาหรือดิสโก้ ไม่ว่าแฟชั่นใหม่จะเป็นเช่นไร ผมก็ไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปหาวงการเพลงในแต่ละยุค” เบนเน็ตต์ บอกกับนิตยสาร Clash “ผมแค่อยู่กับตัวเองและร้องเพลงอย่างจริงใจ และพยายามซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่เคยประนีประนอม แค่ทำเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะนึกออกเพื่อสาธารณชน"และโชคดีที่มันได้ผล"