หล่อแบบสุขภาพดีไปกับ ASICS พร้อมคอลเลคชั่นใหม่ Autumn Winter 2023 พร้อมสานต่อแคมเปญ NOTHING FEELS BETTER THAN MOVING WITH ASICS

ASICS (เอสิคซ์) เปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุด Autumn / Winter 2023 ครอบคลุมหลากหลายประเภทกีฬาและไลฟ์สไตล์ ทั้งสายวิ่ง (Performance Running) สายกีฬาบนคอร์ท (Core Performance Sports) สายแฟชั่นและสปอร์ตสไตล์ (SPORTSTYLE) รวมถึงเสื้อผ้า (Apparel) โดยงาน ASICS Autumn Winter 2023 Media Preview Day ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ Urban Yard Bangkok ประเทศไทยสำหรับงาน ASICS Autumn Winter 2023 Media Preview Day มาพร้อมกับ 4 โซน 4 คอนเซ็ปต์ สอดรับตามแนวคิดและประเภทสินค้าของ ASICS ที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ทั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์โดยภายในงานยังมีสื่อมวลชน พาร์ทเนอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกียรติมาร่วมรับชมคอลเลคชั่นนี้ไปด้วยกัน ทั้งเหล่า Brand Ambassador จาก ASICS เต-ตะวัน วิหครัตน์, ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ และเน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล ไปจนถึงนักวิ่งอัลตรามาราธอนจากประเทศสิงคโปร์ นาตาลี เดา (Natalie Dau), Miss Universe ปี 2019 จากประเทศฟิลิปปินส์ กาซีนี กานาโดส (Gazini Ganados) และแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟท่านอื่น ๆ อีกมากมายโยเกซ คานธี กรรมการผู้จัดการประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ASICS มีที่มาจากปรัชญา “A Sound Mind in a Sound Body” โดยเราเชื่อในการยกระดับร่างกายและจิตใจ ผ่านการเคลื่อนไหวด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย ดังนั้น ในคอลเลคชั่นใหม่ Autumn Winter 2023 นี้จึงมีเป้าหมายที่เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้คนได้ออกมาเคลื่อนไหวออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ”ASICS ยังคงสนับสนุนและให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนเสมอมา โดยในงาน AW23 Media Preview ได้ร่วมมือกับ WISHULADA ศิลปินและนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดแสดงผลงานศิลปะสุดยูนีครอบพื้นที่จัดงาน โดยนำเสื้อผ้าและรองเท้าจาก ASICS มารังสรรค์เป็นผลงานสุดอาร์ต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงรองเท้า GEL-LYTE lll CM1.95 ซึ่งเป็นรองเท้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดของ ASICSในโซน Performance Running ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ “Sound Mind, Sound Body” หรือการมีจิตใจที่แจ่มใสในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำในรองเท้าวิ่งระดับตำนานที่ได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักวิ่งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น GEL-CUMULUS™ 25, GEL-KINSEI™ MAX และ GEL-KAYANO™ 30 รวมไปถึงการฉลองครบรอบ 30 ปี ของซีรีส์รองเท้าสุดไอคอนิกอย่าง GEL-KAYANO™ กับรองเท้าโมเดลล่าสุด GEL-KAYANO 30 ที่ผสานความมั่นคงอย่างเหนือระดับไปพร้อมกับความสบายอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยเทคโนโลยี 4D GUIDANCE SYSTEM™ และในช่วงเช้าของวันงาน สื่อมวลชน พาร์ทเนอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้เข้าร่วมทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าในกิจกรรม GEL-KAYANO™ 30 Running Clinic ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเป็นพิเศษ และเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางอันยาวนานของรองเท้าในตำนานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ASICS ได้นำเสนองานวิจัย Move Every Mind ที่ศึกษาความเหลื่อมล้ำทางเพศในการออกกำลังกาย เพื่อผลักดัน ส่งเสริมให้ทุกคน ทุกเพศมีโอกาสในการเข้าถึงประโยชน์จากการออกกำลังกายทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้มีโอกาสรับชมไลน์สินค้าล่าสุดสำหรับรองเท้ากีฬาบนคอร์ท (Core Performance Sports) โดยไฮไลท์ในปีนี้อยู่ที่รองเท้าเทนนิสรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นคอแลบอเรชั่นล่าสุดอย่าง BOSS x ASICS GEL-RESOLUTION™️ 9 ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ มัตเตโอ แบร์เร็ตตินี่ (Matteo Berrettini) แชมป์เทนนิสชาวอิตาลี ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ ASICS ที่ช่วยสร้างความมั่นคงขั้นสูงและการรองรับแรงกระแทกสำหรับผู้เล่นที่เน้นการตั้งรับและต้องการรองเท้าที่แข็งแรง ช่วยซัพพอร์ทเท้าเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง(Baseline) มาพร้อมดีไซน์และสีสันสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์แฟชั่นชื่อดังตามแบบฉบับของ BOSS นอกจากนี้ ไลน์อัพสำหรับ Autumn Winter 2023 ในหมวดเสื้อผ้าออกกำลังกาย ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ACTIBREEZE™ ที่ช่วยควบคุมและลดความชื้นให้ผู้สวมใส่ได้อย่างดียิ่งขึ้น ไปจนถึงคอลเลคชั่น NAGINO หรือเสื้อผ้าออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง ซึ่งถูกออกแบบเพื่อช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้ผู้หญิงได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกรบกวนปิดท้ายด้วยโซนสินค้าประเภท SPORTSTYLE ซึ่งมากับพื้นที่จัดงานในธีม ASICS SPORTSTYLE Café โดยในคอลเลคชั่น AW23 จัดเต็มทั้งดีไซน์ ฟังก์ชั่นและแฟชั่นเพื่อสร้างภาพจำใหม่อย่างโดดเด่นให้กับโมเดลรุ่น GT-2160, JAPAN S ST และ EX89 ด้วยการร่วมมือกันสุดพิเศษระหว่าง ASICS และแบรนด์แฟชั่น Cecile Bahnsen กับรองเท้าโมเดล GT-2160 ที่ได้รับการดีไซน์ให้สัมผัสได้ถึงการผสมผสานระหว่างรองเท้าในชีวิตประจำวันและรองเท้าแฟชั่นแบบไฮเปอร์เฟมินีนอย่างลงตัว และยังมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคตามแบบฉบับของ ASICS ในส่วนของโมเดล JAPAN S ST หรือรองเท้าสำหรับกีฬาบาสเกตบอล ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งกว่าเดิม พร้อมคุณสมบัติการรองรับแรงกระแทกที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โมเดล EX89 มาพร้อมสีใหม่ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมจากสนีกเกอร์ที่ปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับคอลเลคชั่น Autumn Winter 2023 จาก ASICS สามารถช้อปได้ที่ ASICS Store ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำ และทางออนไลน์ที่ ASICS.COMติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASICS และ ASICS SPORTSTYLE ได้ที่:Website: ASICS.COMLINE Official: @ASICSTHFacebook: ASICS / ASICS SPORTSTYLEInstagram: @ASICSTH / @ASICS_SPORTSTYLE_THหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากทาง ASICS Running Club Thailand ได้ที่ Facebook: ASICS Running Club Thailand#ASICSTH #ASICSSPORTSTYLETH#NothingFeelsBetter #ASICSAW23Preview