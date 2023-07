“Three Man Down” ปล่อยเพลงใหม่ “เมา” กับอาการเสียทรงของคนเมารัก

ปล่อยเพลงรัว ๆ เตรียมรับอัลบั้มใหม่สำหรับวง Three Man Down ล่าสุดส่งเพลง “เมา (Drunk in Love)” เพลงที่เป็นการ Lead เข้าสู่พาร์ทของอัลบั้ม "28" อัลบั้มชุดที่สองของวงอย่างเป็นทางการเพลงนี้ Three Man Down ยกระดับการทำดนตรีของวงขึ้นอย่างชัดเจน เนื้อหาจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องอาการของคนเมา(รัก) ดนตรีที่เน้น Sound Design เป็นจุดเด่น บวกกับความพิเศษที่เพลงนี้มีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ศิลปินเดี่ยวอย่าง Gabe Watkins มาร่วมเขียนเนื้อเพลงขณะที่ในส่วนของ MV รับหน้าที่กำกับโดย Morvasu (มอร์-วสุพล เกรียงประภากิจ) ทำให้สไตล์ของ MV ดูโดดเด่นและเข้าถึงความ “เมา” มากยิ่งขึ้น