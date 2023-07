แรงเกินต้าน “หยางหยาง” นำกระแสฮอตจากจีนทะลักสู่ไทย “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง - Fireworks of My Heart” ยอดวิวถล่มใน “Viu (วิว)” แอปพลิเคชันอันดับ 1

ขึ้นแท่นซีรีส์ต่างประเทศที่ยอดผู้ชมสูงสุดใน “Viu (วิว)” แอปพลิเคชันอันดับ 1 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับซีรีส์กระแสแรงจากจีนอย่าง “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” (Fireworks of My Heart) ด้วยพลังความฮอตของ หยางหยาง (Yang Yang) ที่กระแสความนิยมพุ่งทะยานขึ้นแบบฉุดไม่อยู่แล้วในวินาทีนี้ หลังกวาดคะแนนนิยมไปก่อนหน้านี้ จากซีรีส์ดังอย่าง ยิ้มนี้โลกละลาย (Love o2o) และ ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory) และทันทีที่ผลงานล่าสุดอย่าง “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” ออกฉายก็กลายเป็นที่กล่าวถึงจนติดเทรนด์ในแทบทันที ซึ่งล่าสุดซีรีส์เรื่องนี้ ก็ทำสถิติยอดผู้ชมได้ทะลุหลัก 1,000 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยในจีน จนเกิดกระแสกลายเป็นที่พูดถึงดังมาจนถึงประเทศไทย และพลังปากต่อปากนี้เองก็ทำให้ “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” ถูกจัดเข้าลิสต์ซีรีส์เอเชี่ยนระดับป็อปปูล่าร์ที่ต้องดูในครึ่งหลังของปีนี้จากความร้อนแรงนอกจอ ในซีรีส์ “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” หยางหยาง ขอรับบทที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในจอ กับบทบาทนักดับเพลิงกู้ภัยมาดเท่ อย่าง 'ซ่งเยี่ยน' กับภารกิจเสี่ยงตายในแทบทุกวันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ประสบภัย ทำให้เขาได้กลับมาเจอกับ 'สวี่ชิ่น' แพทย์หญิงจากแผนกฉุกเฉิน ซึ่งรับบทโดย หวังฉู่หรัน หลังจาก 10 ปีที่ห่างหายกันไป ทำให้ความรักและความผูกพันในวัยเรียนของทั้งสองถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง หลังเคยพังทลายลงอย่างเจ็บปวด เพราะความแตกต่างทางฐานะและชนชั้น การถูกกีดกันจากครอบครัวฝ่ายหญิง แม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองจะคิดว่าต่างฝ่ายต่างลืมกันไปได้แล้ว แต่เมื่อโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้ง และด้วยภารกิจเสี่ยงตาย ก็ทำให้กำแพงที่เคยกั้นทั้งสองไว้ ค่อยๆพังทลายลงมา เรื่องราวความรักท่ามกลางภัยพิบัติและปฏิบัติการที่ทุกวินาทีคือความเป็นความตาย จะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นอย่างไร ต้องมาติดตามกันในซีรีส์ทันทีที่ซีรีส์ “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” ออกฉายที่จีน นอกจากยอดวิวที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกตอนแล้ว ยังกวาดคำชมไปมากมาย ทั้งในพาร์ทของการแสดงที่ 'หยางหยาง' สามารถถ่ายทอดบท 'ซ่งเยี่ยน' ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการสื่ออารมณ์ทางสีหน้า ที่ทำเอาผู้ชมต่างอินกับตัวละครของเขาแบบสุดๆ รวมถึงเคมีกับ 'หวังฉู่หรัน' ที่มาพร้อมกับเสน่ห์แบบล้นจอ ทำให้ทุกคนที่ได้ดูต่างอยากเอาใจช่วยคู่พระนาง ทั้งในแง่ของความรัก ซึ่งหลายฉากการันตีว่า ฟินจิกหมอนอย่างแน่นอน และภารกิจที่พวกเขาต้องเผชิญ ซึ่งมีหลายลมหายใจเป็นเดิมพัน ในส่วนนี้ก็เป็นที่กล่าวถึงว่าทั้งสนุก ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ และสมจริงอย่างมากร่วมพิสูจน์กระแสความร้อนแรงของ หยางหยาง และซีรีส์ฮิตระดับเอเชียอย่าง “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” พร้อมๆกัน ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 19:00 น. ดูกันแบบยาวๆได้ที่ Viu (วิว) แอปพลิเคชันความบันเทิงสิบเต็มสิบเต็ม เข้มข้น สนุก ครบรส ครอบจักรวาลตอบโจทย์คนดูอย่างแน่นอน