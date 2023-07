“โบกี้ไลอ้อน” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของ “สบู่อิมพีเรียล เลเธอร์” รุกตลาดครั้งใหญ่ ปรับโฉม ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม New Gen

บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่ก้อนและครีมอาบน้ำอิมพีเรียล เลเธอร์ จากประเทศอังกฤษ ที่มีการขยายตลาดและจำหน่ายโปรดักส์กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันแบรนด์อิมพีเรียล เลเธอร์ ไม่ได้มีแค่สบู่ก้อน แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ สบู่-ครีมอาบน้ำ, โลชั่น, สบู่ล้างมือ อีกด้วย โดยในปีนี้ได้มีแผนการแตกไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำสูตรใหม่ และ กลุ่มสบู่สครับผิว โดยจัดงาน “Ready to #overindulge” เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ พร้อมวางแผนรีแบรนด์ดิ้งใหม่ ปรับโฉมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ สูตร และดีไซน์ใหม่ และเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทย “โบกี้ไลอ้อน - พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ” โดยทุ่มงบรวมกว่า 50 ล้านบาท เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น เร่งสร้างการรับรู้ ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม New Gen คนรุ่นใหม่ เน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์ โดยตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาทภายใน 3 ปี คาดการณ์ตลาดขยาย Market share เพิ่มขึ้น 3% ได้อย่างแน่นอนMr. Paul Yocum – กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแซท คัสสัน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า “สำหรับประเทศไทยอิมพีเรียล เลเธอร์ เป็นแบรนด์ที่รู้จักมานานกว่า 30 ปี เริ่มต้นจากสบู่ก้อน และตามมาด้วยสบู่เหลว “everyday indulgence” เป็นสิ่งที่แบรนด์นำเสนอให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด และปีนี้แบรนด์ฯ ได้มีแผนรุกตลาดอีกครั้ง เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า แต่ยังคงเน้นสื่อสารเรื่องกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้สบู่อิมพีเรียล เลเธอร์ อยู่ในใจของผู้บริโภคคนไทยตลอดไป จึงมีแผนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสบู่เหลวสูตรใหม่ที่มีการผลิตและนำเข้าจากประเทศอังกฤษ และ กลุ่มสบู่สครับผิว ที่ยกระดับจากสบู่ก้อนทั่วไป เพิ่มการบำรุงและดูแลผิวด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่ม ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีกลยุทธ์หลักคือ การพัฒนาสูตรและคัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะกับตลาดผู้บริโภคของประเทศไทย สำหรับแคมเปญฯ ครั้งนี้ได้ตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นสบู่เหลว 40% สบู่ก้อน 60% และหลังจากนี้จะเน้นการตลาดไปที่สบู่เหลวเป็นหลัก จึงมั่นใจว่าภายใน 3 ปี จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขยาย Market share ไม่ต่ำกว่า 3 % ของมูลค่าตลาดสบู่ในประเทศไทย”นอกจากนี้ทางแบรนด์ฯ ได้ศึกษาวิจัย ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย พบว่า “The good showering experience” ระหว่างการอาบน้ำความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทั้ง 5 ส่วนของร่างกาย อาทิ กลิ่นหอม หรือความสดชื่น มักจะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ทำให้แบรนด์ฯ ได้ผลิตวิดีโอโฆษณา OVERINDULGE Campaign เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเรื่องประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ฯและความหรูหรา ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค New Gen คนรุ่นใหม่ เน้นสร้างแบรนด์โดยมีนักร้องสาวชื่อดังแห่งยุค “โบกี้ไลอ้อน” พรีเซนเตอร์อิมพีเรียล เลเธอร์คนแรกของประเทศไทย เจาะตลาดวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ เพราะเป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์ตรงกับแบรนด์ มีความมั่นใจ บุคลิกที่โดดเด่น และอยู่ในกระแสไวรัลอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยในงานเปิดตัว “Ready to #overindulge” อิมพีเรียล เลเธอร์ ได้เดินหน้ารุกตลาดครีมอาบน้ำอย่างเต็มรูปแบบ และเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำอิมพีเรียล เลเธอร์ สูตรใหม่ (New Imperial Leather Body Wash) ที่ได้รับการพัฒนาสู่สูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์ ในรูปแบบรักษ์โลก Vegan & Cruelty Free ด้วยฟอง โฟมที่ละเอียด นุ่มละมุน และน้ำหอมที่ได้รับการรังสรรค์โดย master perfumer ประสบการณ์มากกว่า 100 ปี โดยมีแรงบันดาลใจจากน้ำหอมสูตร Imperiale de Russe ซึ่งเป็นน้ำหอมที่เป็นต้นกำเนิดของสบู่ อิมพีเรียล เลเธอร์ สูตร คลาสสิค จึงคัดเอา 3 essential oil พิเศษ Oppoponax, Olibanum และ Benzoin มาผสานกันอย่างลงตัว เพื่อถ่ายทอดกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของ Base Note และทำให้น้ำหอมติดทนได้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมด้วยดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูหรูหรา น่าใช้งานมากกว่าการเป็นสบู่ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำได้อย่างลงตัว พร้อมปรับโลโก้ให้มีความโมเดิร์นยิ่งขึ้น ตลอดจนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยขวดและฝาขวดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% รวมทั้งขวดของผลิตภัณฑ์มีการใช้พลาสติก PCR 30% (เป็นวัสดุรีไซเคิลจากขวด PET ที่มีอยู่และพลาสติกอื่นๆ) และภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2030 บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นของแบรนด์จะสามารถรีไซเคิลได้ 100% ย่อยสลายได้เอง พร้อมทั้งมีการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์แบบเติมอีกด้วย ถือเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกระดับ ทำให้ แบรนด์มั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอความหรูหราของการอาบน้ำในทุกๆวันให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้แน่นอน พร้อมด้วยการสนับสนุนและทำงานร่วมกันของทางแบรนด์ฯ และผู้จัดจำหน่ายของเรา คือ บริษัท CP Consumer ที่จะทำให้สินค้ากระจายตรงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศไทยในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสามารถหาซื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำอิมพีเรียล เลเธอร์ สูตรใหม่ ได้แล้ววันนี้ ในราคา 189 บาท ขนาด 500 ml. ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee และ Lazada รวมถึงช้อปได้ที่ Tops, Foodland และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารแบรนด์ได้ที่ Facebook (www.facebook.com/ImperialLeather.TH ) , Instagram (www.instagram.com/imperialleather.th/ ) และ Tiktok (www.tiktok.com/@imperialleather.th )