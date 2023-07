“เหลียงเฉาเหว่ย” ทำเซอร์ไพรส์ลงทุนเล่นมิวสิควีดีโอ KPop ของ New Jeans แบบไม่รับค่าตัว

ในมิวสิควิดีโอ Cool With You ของ New Jeans ได้ปล่อยออกมา 2 เวอร์ชัน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเพลงนี้นับเป็น 1 ใน 3 เพลงที่อยู่ใน Get Up มินิอัลบั้มครั้งที่ 2 ของสาวๆซึ่งมิวสิควิดีโอตัวนี้ได้นักแสดงสาว จองโฮยอน จากภาพยนตร์ Squid Game มารับบทเป็น เอรอส ที่เลือกความรักแทนที่จะเป็นเทพส่วน เหลียงเฉาเหว่ย แม้จะปรากฏตัวแค่เพียงไม่นาน แต่สีหน้าและสายตาก็ทรงพลัง สมกับการเป็นนักแสดงแถวหน้าระดับตำนานมิวสิควิดีโอตัวนี้กำกับโดย ชินอูซอก และ มินฮีจิน ซีอีโอ จาก ADOR โดยได้เผยถึงสาเหตุที่เลือก เหลียงเฉาเหว่ยมาร่วมแาดงโดยระบุว่า“แม้ว่าการปรากฏตัวของคาแรคเตอร์นี้จะมาแค่สั้นๆ แต่เราก็อยากได้นักแสดงที่มีเสน่ห์และทรงพลัง หลังจากที่คิดอยู่นาน เราก็นึกถึง เหลียงเฉาเหว่ย”งานนี้ยังได้เผยถึงความเป็นมืออาชีพของนักแสดงดัง ที่แม้จะปรากฏตัวแค่สั้นๆ แต่ก็เตรียมตัวมาอย่างดี พร้อมกับเสนอไอเดียเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเขาด้วย“แม้ว่าบทของเขาจะสั้นมาก แต่เขาก็ทำการบ้าน ศึกษาบทล่วงหน้า เตรียมตัวมาอย่างดี และหลงใหลไปกับหน้าที่ที่ได้รับ แถมยังแนะนำทรงผมให้เป็นผมสีขาวในมิวสิควีดีโอด้วย ในกองถ่ายเขาได้รักษาชื่อเสียงในฐานะนักแสดงระดับตำนานและได้รับคำชมอย่างมากมายจากทางทีมงาน”ตามรายงานระบุว่า มินฮีจิน ที่รับกน้าที่ผลิตมิวสิควีดีโอ ต้องการจะแคสติง เหลียงเฉาเหว่ย จึงได้ส่งสคริปต์ไปยังทีมงานของเขา หลังจากที่เขาเห็นสคริปต์และได้อ่านเรื่องราวของมิวสิควิดีโอแล้ว ก็ยินดีที่จะนับงานแม้ว่าจะเป็นบทที่สั้นมากๆ แต่เขาก็ยินดีที่จะทำโดยไม่ขอรับค่าตัวซึ่งนักแสดงระดับตำนานได้เผยถึงสาเหตุที่ไม่รับค่าตอบแทนว่า “ผมได้มาเจอคนเก่งๆ และอยากจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับคนเกาหลีด้วยครับ”งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีต่างอึ้งและประทับใจไปตามๆกัน โดยเข้าไปชื่นชมเขาว่า “โคตรเจ๋ง”, “เขาเจ๋งสุดๆเลย”, “ตอนดูมิวสิควีดีโอคือเซอร์ไพรส์มาก”, “ฉันนั่งดู แล้วต้องเอามือปิดปากเพราะช็อคมาก”, “เหลือเชื่อ”, “มันบ้ามาก แถมไม่รับค่าตัวอีก”