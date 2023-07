ไอซีเอส ผนึกความร่วมมือ รพ.ศิริราช เปิดตัว ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ชูแนวคิด “ดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย”

ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ผนึกความร่วมมือเปิด ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็น “แห่งแรก” มุ่งสร้างปรากฏการณ์ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทย เปิด 16 คลินิกบริการ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง ชูจุดแข็งมาตรฐานทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราช พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อ“ดูแลสุขภาพประชาชนก่อนการเจ็บป่วย” เน้นเลือกทำเลศักยภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไปกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปิดศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชเป็น “แห่งแรก”ที่ตั้งอยู่ในอาคารไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ เริ่มจากการเชื่อมต่อกับอาคารของไอคอนสยาม มีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนคร เป็นจุดเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย การเดินทางครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางเข้ามาใช้บริการศูนย์สุขภาพฯ ได้สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น“SIRIRAJ H SOLUTIONS เป็นอีกหนึ่งแม็กเนตสำคัญที่จะตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่มีเวลาที่จำกัด ศูนย์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็ม ทำให้โครงการไอซีเอสตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าในวงกว้างเข้ามาใช้บริการในศูนย์สุขภาพฯ มากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กร สำนักงานต่างๆ ใน ไอคอนสยาม และไอซีเอส และย่านเจริญนคร, พนักงานของร้านค้าต่างๆ ใน ไอคอนสยาม และไอซีเอส, นักท่องเที่ยว, ลูกค้าทั่วไป รวมถึง GEN H (Health) กลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วย ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ได้ทยอยเปิดให้บริการทั้งส่วนของธุรกิจรีเทล และอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นระยะมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้มีพันธมิตรร้านค้ามากกว่า 200 แบรนด์ดัง ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 54% จากช่วงที่เปิดตัวไป สะท้อนภาพการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาคึกคัก เชื่อมั่นว่า ภายในสิ้นปี 2566 จำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในไอซีเอสจะเพิ่มมากขึ้นอีก 50%” คุณสุพจน์กล่าวในที่สุดด้านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพของคนไทย ได้พัฒนาแนวคิดเชิงรุกให้แพทย์ได้มีโอกาสดูแลคนไทยก่อนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นที่มาในการก่อตั้งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS มุ่งให้บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรึกษาดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ครอบคลุมบริการต่างๆ ตั้งแต่ คัดกรองสุขภาพ ดูแลเชิงป้องกัน เสริมสร้างสมดุล ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ตั้งอยู่ที่โครงการไอซีเอส ตรงข้ามไอคอนสยาม ทำเลศักยภาพย่านฝั่งธนฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรก เน้นบริการที่สะดวกสบาย ราคาเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นSIRIRAJ H SOLUTIONS มีเป้าหมายสร้าง “ปรากฏการณ์ด้านสุขภาพ” ให้กับคนไทย โดยมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าเดิมของโรงพยาบาลศิริราช และกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่มีทั้งลูกค้าองค์กร และประชาชนทั่วไป ด้วยการนำเสนอคำตอบใหม่ๆ ให้แก่สังคม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในสังคม ภายใต้หลัก 3 H คือ Healthy Happy และ Holistic พร้อมนำเสนอหลักคิดสำคัญคือ Healthy First ให้คนในสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งแรก และสามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตนเอง และสังคม ด้วยจุดแข็งและความแตกต่างของ SIRIRAJ H SOLUTIONS ทำให้คนไข้และลูกค้าทั่วไปสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก และสามารถมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผสมผสานอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้ได้อย่างครบวงจร ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยบวกกับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ จะทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากศูนย์ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ และดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ และมีประสบการณ์ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมใน 5 ด้าน ได้แก่ คัดกรองสุขภาพเชิงลึก, ดูแลเชิงป้องกัน, เสริมสร้างสมดุล, ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม ครอบคลุมการให้บริการด้วย 16 คลินิกบริการ ประกอบด้วย คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ฉีดวัคซีน, คลินิกสุขภาพเพศชาย, คลินิกสุขภาพเพศหญิง, คลินิกเด็กและวัยรุ่น, คลินิกสุขภาพใจ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา, คลินิกฟื้นฟูกายภาพ, คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช, คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ ศูนย์ถันยรักษ์โดยความพิเศษที่แตกต่างจากศูนย์ฯ อื่นๆ อาทิ คลินิกสุขภาพเพศชาย ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยเปิดที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน หรือ คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยแพทย์ชื่อดังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลศิริราช โดยเน้นการตรวจรักษาเบื้องต้น ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบประสาท, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นต้น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่น ให้บริการตรวจเบื้องต้นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือ เวิร์คช็อปที่ จะจัดขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับประโยชน์อย่างครบวงจร โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์เรื่อง Wellness และ Longevity ของประชาชนคนไทย “การเปิดศูนย์ SIRIRAJ H SOLUTIONS จะทำให้โรงพยาบาลศิริราชสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้าเดิม ศูนย์นี้ฯ จะลดความแออัดของพื้นที่ให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลศิริราช เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Customer centric with seamless service) โดยเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ ด้วยระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศิริราชระบบเดียวกัน ขณะเดียวกันจะสามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยจุดแข็งด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องความสวยงาม ซึ่งศูนย์ฯ มีให้บริการด้วยเช่นกัน” ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ กล่าวทั้งนี้ เพื่อโปรโมทให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ไอคอนสยาม และไอซีเอส ได้เข้าไปใช้บริการศูนย์ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ด้วย จึงได้เตรียมโปรโมชั่น ต้อนรับการเปิดให้บริการ เพียงซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต นำทีมโดยแพทย์ชั้นนำจากโรงพยาบาลศิริราช สามารถแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสดจาก Lotus's Privé และร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 1 ส.ค. 2566 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Health Talk เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 ดังนี้วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “หนุ่มๆ ทุกวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดย อ.นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข และเวลา 14.00 – 15.00 น. หัวข้อ “ก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างสง่างาม” โดย ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ (หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช)วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “Health Promotion by Thai Traditional Medicine” โดย อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ สุกรี กาเดร์ และอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ กชกร โสมชาตวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. หัวข้อ “สุขภาพเพศหญิงครบวัย” โดย ผศ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล และเวลา 18.00 – 19.00 น. หัวข้อ “โรคระบบทางเดินอาหาร รักษาได้ไม่ยาก” โดย รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภาวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. หัวข้อ “พ่อแม่ยุคใหม่ เข้าใจพัฒนาการลูก” โดย รศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ และเวลา 15.30 – 16.30 น. หัวข้อ “การตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่” โดย รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภาพบกับศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ให้บริการ 2,902 ตารางเมตร ที่ชั้น 5 และ ชั้น 5M ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. และพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอซีเอสโทร. 1338 หรือ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” โทร. 02-414-1144 หรือ FB: SIRIRAJ H SOLUTIONS#ชีวิตดีดีเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี #HEALTHYFIRSTหมายเหตุ: โครงการไอซีเอส ไลฟ์ไสตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) แห่งใหม่ในย่านฝั่งธนบุรี เปิดให้บริการเฟสแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ให้บริการครบครันทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและโรงแรม ตั้งอยู่บนศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อจากไอคอนสยาม โดยมีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักทั้งพนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจและประชาชนทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจและท่องเที่ยวที่มาใช้บริการไอคอนสยาม