“ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ร่วมม็อบ 19 ก.ค. ฌาปนกิจ ส.ว. หนุน “ทิม พิธา” เป็นนายกฯ ชาวเน็ตขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชน

หลังจากที่วันนี้ (19 ก.ค.66) มีมติที่ประชุมสภาฯ ห้ามเสนอชื่อซ้ำ ไม่ให้โหวตนายกฯ รอบ 2 ได้ ด้วยคะแนนเสียง 395 เสียง ต่อ 312 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียงทำให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยออกมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อหนุน ทิม พิธา เป็นนายกฯ ตามฉันทามติประชาชนโดยครั้งนี้ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพของ 3 สาวลงในทวิต พร้อมกับเขียนข้อความว่า “ ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ น่ารักมากกกก #ม็อบ19กรกฎา66” ซึ่งก่อนหน้านี้ในโซเชียลได้โพสต์ประกาศนัดหมายรวมตัวประชาชนที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกิจกรรมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมด้วยเครือข่าย Respect My Vote ที่ประกาศนัดหมายแต่งกายด้วยชุดสีดำ ภายใต้หัวข้อ ร่วมฌาปนกิจ ส.ว. และศาลรัฐธรรมนูญผู้ไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนร่วมกัน พร้อมนัดมวลชนเตรียมกระดาษ และดอกไม้จันทน์และ ก้อย อรัชพร ยังได้โพสต์ภาพอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมข้อความว่า…. “Choose hope though you’re so fuckin angry” และ “งานนี้ชาวทวิตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชน