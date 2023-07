“ร็อคกี้ สุรบดินทร์” ขอพลิกชีวิตตัวเอง! สวมบทพรีเซ็นเตอร์ “นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์”

จากกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในวงการบันเทิงขณะนี้ สำหรับข่าวคราวของนักแสดงหนุ่มนิสัยดี ร็อคกี้-สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ ที่ถูกเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานกว่า 30 ปี โกงเงินหลายล้านบาท จนเกือบหมดตัว เครียดมากถึงขั้นคิดลาโลก จนเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องในวงการ รวมทั้งเหล่าแฟนคลับถึงกับอึ้งไปตามๆ กันล่าสุด หนุ่มร็อคกี้ ฮึดสู้อีกครั้ง ขอพลิกชีวิตตัวเองด้วยการสวมบท “พรีเซ็นเตอร์” ให้กับ “นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์” Platform ให้บริการ และจัดระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ สลากลอตเตอรี่ดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยที่อยากรวย ซึ่งสลากในระบบทุกใบ “เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากของจริง” เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มีสลากทิพย์แน่นอน เป็นเว็บที่จริงใจ ไว้ใจได้ โปร่งใส เป็น Platform ที่น่าเชื่อถือ มั่นใจได้โดยจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยให้กับ “นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์” เพื่อความ เฮง ดัง ปัง รวย!!! ณ วัดเจ้าอาม ย่านบางขุนนท์ โดยเริ่มจากกิจกรรม ไหว้องค์หลวงพ่อโต, ถวายสังฆทานพระสงค์ 5 รูปในพระอุโบสถ โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านรองเจ้าอาวาส เป็นประธานนำสวด และกราบไหว้บูชาองค์พญานาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว โดยหนุ่มร็อคกี้เผยถึงเรื่องนี้ว่า"วันนี้มาทำบุญครับ มาเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และนครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์ ซึ่งผมรับหน้าที่เป็น พรีเซ็นเตอร์ ครับ ก็อยากจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคล เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าครับ และการที่ผมได้มาเป็น พรีเซ็เตอร์ ก็เพราะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกัน เขาเห็นจากข่าว ก็เลยลองชวนผมมาร่วมงานกันในฐานะ พรีเซ็นเตอร์ ซึ่งผมก็ดีใจมาก เพราะผมก็นำรายได้ส่วนหนึ่งที่จะเอามาใช้หนี้ แล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผมได้พลิกชีวิตเองด้วย ผมมองว่า ลอตเตอรี่ เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ลอตเตอรี่ ทำให้เรามีความหวัง หวังว่ามันจะพลิกชีวิตเราได้ดีขึ้นได้ ผมไปดูมาแล้ว นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์ เป็นสลากจริงครับ เชื่อถือได้ หลังบ้านทีมงานโปร่งใส ซื้อง่าย ผ่านไลน์ เสร็จภายใน 3 นาที ราคา 80 บาท ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความหวังรอลุ้นทุกงวดกับพี่น้องชาวไทยครับ อย่าหมดหวังกันนะครับส่วนใครที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ LINE มีอัพเดตเลขดัง เลขเด็ด ข่าวสารเกี่ยวกับสลาก มีเลขเด็ด สั่งซื้อสลากแบบปลอดภัย ซื้อง่าย จ่ายจริง รับเต็ม ไม่หัก% ได้ที่ Website : www.nakaralottery.com และทาง Line Official Account : @nakaralottery แสกนรับข่าวสารได้ง่ายๆ เลยครับ”โดยในช่วงท้าย หนุ่มร็อคกี้ ยังได้ จุดธูป เพื่อขอเลขเด็ด หลังจากปรากฏเลขด้านหน้า หลายๆ คนก็กรี๊ดดด เพราะเป็น เลขดัง แต่จะออกงวด 31 กรกฎาฯ คงต้องมารอลุ้นกันนะจ้ะ!!!นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์ #นคราพลิกชีวิต นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์ เป็น Platform ให้บริการ และจัดระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ สลากลอตเตอรี่ดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้า ซึ่งสลากในระบบทุกใบ “เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากของจริง” เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มีสลากทิพย์แน่นอน เป็นเว็บที่จริงใจ ไว้ใจได้ โปร่งใส เป็น Platform ที่น่าเชื่อถือ มั่นใจได้การันตีการโอนเงินไปยังผู้ถูกรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง ซื้อง่าย จ่ายจริง รับเต็ม ไม่หัก% ที่สำคัญ ไม่ว่าลูกค้าจะมีเลขเด็ด เลขอั้นที่โดนปิดขาย เดินทางไปหลายที่ก็ไม่พบ ต้องเสียทั้งเวลาและโอกาสที่จะเจอเลขที่ชอบ แต่นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์ ทุกใบ ทุกเลข ยังราคาเดิม 80 บาททุกใบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบการซื้อลอตเตอรี่ สามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ ผ่าน Website : www.nakaralottery.com หรือทาง Line Official Account : @nakaralottery สามารถสั่งซื้อภายใน 9 ขั้นตอน ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที มีแอดมินคอยดูแลและช่วยเหลือตลอด และเพิ่มความสะดวกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็สามารถเลือกซื้อเลขที่ต้องการได้ตลอดเวลาหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความหวัง อย่าหยุดหวังและอย่าหยุดสู้ นครา พร้อมเคียงข้างให้ท่านก้าวผ่าน พลิกชีวิตไปกับนครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์สามารถร่วมเป็น “นครา-ทีม” เพื่อรับค่าตอบแทนที่สูงและมีกิจกรรมให้ นครา-ทีม ร่วมกิจกรรมได้ในแต่ละงวด มาร่วมเป็น นครา-ทีม สามารถสมัครและรับข่าวสารได้ง่าย ๆ ได้ที่ Line Official Account : @nakaralottery และ Facebook Page : นครา ลอตเตอรี่ ออนไลน์