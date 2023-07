WOW! ยกระดับนางแบบไทยไประดับโลก กับ "โอปอล์ พิไลวรรณ"

อเมซิ่งไม่หยุด นางแบบสาวหน้าเหลี่ยมหุ่นเซี้ยะจากอุดรธานี ที่พุ่งสู่ระดับโลกดังสนั่นแฟชั่นโลกไปนานแล้ว จากการไปร่วมแสดงในโฆษณาดัง น้ำหอมแบรนด์ เดวิด เบคแคม David Beckham กับแคมเปญ respect ที่นำไปโปรโมตในหลายประเทศทั่วโลก สร้างชื่อเสียงสนั่นโลกแล้วให้กับนางแบบไทย อย่างที่ไม่เคยมีนางแบบไทยคนไหน เคยทำได้มาก่อน!ปัจจุบัน โอปอล์ ต่อยอดความสำเร็จระดับโลก ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารหวังเปิดโอกาสผลักดันจริงจังให้สาวไทยไปโกอินเตอร์ อย่างที่โอปอล์ เคยทำได้มาแล้ว!ล่าสุดโอปอล์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากห้างดัง เซ็นทรัล ให้ไปร่วมแคมเปญใหญ่แห่งปี Central All The Beauties ชวนสังคมทลายกำแพง Beauty Standard เพราะทุกคนล้วนมีความงามในแบบฉบับของตัวเอง กับนิทรรศการภาพถ่าย Central All The Beauties Portrait Exhibitionแคมเปญนี้ได้ปล่อยไปแล้วในห้างเซ็นทรัล หลายสาขาโดยมีเหล่าคนดัง อินฟูเอนเซอร์รวม 8 คนที่ร่วมเคมเปญนี้ เช่น แอนชิลี สก๊อตเคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ Miss Universe Thailand 2021 ,นักร้องดัง ซิลวี่ ซิลวี่ เดอะสตาร์ The Star ภาวิดา มอริจจิ ,ต่าย พ็ญพักตร์ ศิริกุล ฯลฯโอปอล์ พิไลวรรณ ยังได้รับเกียรติอย่างสูงต่อจากนิตยสารดัง แพรว ไปร่วมพูดคุยในงาน Prew Talk 2023 งานทอล์กสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของเหล่าคนดังที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ Centralworldโอปอล์ เปิดใจตรงๆ ไว้ว่า 2 งานใหญ่ที่ผ่านมา ที่ปอล์ได้รับเกียรติมากๆ คือ งานที่เซ็นทรัลกับแคมเปญ เซ็นทรัล Central All The Beauties จะเห็นหน้าปอล์เต็มๆ กระจายไปหลายสาขาของเซ็นทรัล ไปอีกนานหลายเดือนเลยค่ะ และงานของนิตยสารแพรว ที่ไปร่วมพูดคุยให้กำลังใจให้พลังแรงบันดาลใจ เพื่อให้ทำตามฝัน ปอล์สร้างสถาบันนานาชาติ พีลี อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี Pili International Academy มานานหลายปีแล้วค่ะเป้าหมายวิสัยทัศน์เรา ไม่ใช่แค่การตั้งสถาบันโมเดล ที่สอนและแนะแนวเส้นทางโมเดลอินเตอร์เท่านั้น เพราะความหลากหลาย เป็นจุดเด่นในเส้นทางโมเดลอินเตอร์ ที่หลายคนไม่รู้ เหตุผลที่ก่อตั้งสถาบันนานาชาติพีลี Pili International Academyปอล์อยากทำสถาบัน ที่ช่วยลดละเลิก เรื่องการบูลลี่คนในสังคมได้ด้วยในเวลาเดียวกันเราได้ฝึกอบรม เทรนไปหลายรุ่นแล้วค่ะ มีหลายร้อยคนมาร่วมเรียนกับปอล์ เราคิดราคาไม่แพง เน้นคุณภาพจริงๆ ที่ผ่านมาปอล์ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดเรามีหลายคอร์สให้เลือกเรียนตามความชอบ หลักๆ เรื่องเดินแบบ ถ่ายแบบ จะเป็นนางแบบระดับต้องทำยังไง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ หาโอกาสดีๆ ให้ด้วยค่ะ อยากดันดังสาวไทยให้ก้าวไกลในระดับโลกหรือคอร์สต่างๆ ของเราจากสถาบันนานาชาติ พีลี อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี Pili International Academy ที่จะช่วยเสริมเติมเต็ม ทำให้เราครบถ้วนพร้อมทำงานในวงการ เช่น การเล่นโซเซียลให้ปัง การพูดกับสื่อไม่ให้โป๊ะ เรามีวิทยากร มีครูเก่งๆ หลายท่านในเครือข่ายเรา เช่น พี่ก้อง (อุกฤษฏ์ ผลพิบูลย์) ที่มีประสบการณ์สูงมากๆ ในแวดวงสื่อบันเทิง ที่จะมาสอนเรื่องการพูดกับสื่อ การปั่นกระแสให้ตัวเองดังแบบไม่โป๊ะทั้งทางออนไลน์ ออฟไลน์สอนให้เรียนรู้เข้าใจตัวเองในในหลายๆ มิติเพื่อนำไปใช้ได้จริง ทั้งบันเทิงไทยและโกอินเตอร์ด้วยสถาบันนานาชาติ พีลี อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี Pili International Academy ปอล์ตั้งขึ้นมา หวังอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยลดละเลิกเรื่องการบูลลี่ เพราะก่อนที่ปอล์จะได้ไปร่วมเล่นโฆษณาของน้ำหอมเดวิด แบคแฮม ปอล์ก็เคยโดนบูลลี่หนักมากๆ จนจิตตก โดนจิกกัดตัวดำ ผอมแห้ง ไม่สวย หน้าเหลี่ยม โน่น นี่ นั่น สารพัดที่จะโดนถล่ม แต่พอเราได้ไปร่วมเล่นโฆษณาน้ำหอมเดวิด แบคแฮม ไปแล้ว กลับกลายเป็นว่า มีแต่คนชื่นชมปลื้มไปกับเราด้วย จนทำให้ปอล์ได้รับโอกาสดีๆ ตามมาอีกเยอะมากๆ ค่ะสถาบันนานาชาติ พีลี อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี Pili International Academy เราหวังสร้างคนที่มีคุณภาพไประดับโลก ปั้นๆ ดันๆ นางแบบไทยไปโกอินเตอร์ ปอล์อยากยกระดับนางแบบไทยให้ไประดับโลก เพราะเชื่อมั่น! เห็นๆ กันอยู่ ว่านางแบบไทยมีศักยภาพ พร้อมจริงพร้อมมากๆ ขาดแค่คนส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ”เกาะติดวงการนางแบบระดับโลก ต้องตามติด โอปอล์ พิไลวรรณ ได้ที่ www.Respect-school.comเฟซบุ๊ก FB โอปอล์ พิไลวรรณIG ไอจี @pili_opal และ @Pili_international_schoolTikTok ติ๊กต๊อก @respectbypili