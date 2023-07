คณะกายภาพบำบัดฯ มหิดล เปิดบ้าน เสนอผลงานนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.จัดงานการนำเสนอผลงานของณ ห้อง Auditorium Room 300 ห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่อง สัตย์สงวน โดยมีคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งทีมบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา,ร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล, กภ. (ชำนาญการพิเศษ)ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ มาร่วมเสนอผลงานในด้านต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมการศึกษาระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืน นวัตกรรมงานวิจัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืน นวัตกรรมงานบริการสุขภาพระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืน และนวัตกรรมงานบริการวิชาการระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืนคณบดีคณะกายภาพบำบัด: นวัตกรรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทางคณะฯ มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชีย ด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการสุขภาพ สู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อขยายประโยชน์สู่สังคม จากประสบการณ์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและความพร้อม คณะฯ ผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ปริญญาโทและปริญญาเอกระดับนานาชาติ รวมถึงการผลิตบัณฑิตสาขากิจกรรมบำบัดในระดับปริญญาตรี และมีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโทนอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงความรู้กลับสู่สังคม คณะฯ ยังคงพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรจวบจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ 80% ของหลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น World Physiotherapy, World Federation of Occupational Therapists (WFOT), ASEAN University Network Quality Assurance เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลแล้วยังจัดระบบนิเวศการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเน้น Outcome-based education ด้วย อีกทั้งคณะฯ ยังผลิตงานวิจัยคุณภาพสูง ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่าน Research and Innovation Center of Human Movement Science เป็นศูนย์วิจัยที่บ่มเพาะนักวิจัยคุณภาพโดยมีพี่เลี้ยง Visiting Professor และ เมธีวิจัย สร้างระบบนิเวศในการทำงานวิจัยสำหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของคณะ มีการวางวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะคือ เพื่อความยั่งยืนของการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลจากความร่วมมือกับสหสาขาภายในประเทศและนักวิจัยต่างประเทศส่วนงานบริการวิชาการนั้น คณะฯ จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการซึ่งดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณาจารย์สู่นักวิชาชีพและริเริ่มคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนสัญจรเพื่อปรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังจัดอบรมคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนสัญจร หลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) สาขากายภาพบำบัดชุมชน หลักสูตรอบรมกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน และการบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสภากายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง การเกิดประโยชน์ร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน นักวิชาชีพกับคณะกายภาพบำบัด และการเกิดผลกระทบต่อสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะฯ มีการให้บริการด้านสุขภาพ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และศูนย์กายภาพบำบัด อาคารคณะกายภาพบำบัด ศาลายา เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ดังนี้ กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดทางระบบประสาท กายภาพบำบัดทางเด็ก และกิจกรรมบำบัดนอกจากนี้ คณะฯ ได้พัฒนาคลินิกเฉพาะทางโดยคณาจารย์และนักวิชาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตอบสนองตามความต้องการของสังคมผู้สูงอายุและพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี เช่น คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกกายภาพบำบัดร่วมกับการกระตุ้นสมอง Transcranial Magnetic Stimulation คลินิกกายภาพบำบัดทางกีฬา คลินิกกระดูกสันหลังคด คลินิกสุขภาพหญิง คลินิกวอยตา คลินิกโรคเวียนศีรษะและบ้านหมุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการวางแผนบูรณาการความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยและการบริการวิชาการจนนำไปสู่การเกิดคลินิกกายภาพบำบัดเฉพาะทางอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรับบริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะฯ ริเริ่มการให้บริการทางไกลร่วมกับโปรแกรมท่าออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคลและคำแนะนำในการดูแลตนเอง ผ่าน HealthcaRe Tele-delivery Service (HeaRTS) และพัฒนาต่อยอดในการให้บริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเยี่ยมบ้าน รวมถึงการให้บริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมและป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บจากการทำงานในองค์กรต่างๆ สำหรับกรณีที่ผู้รับบริการไม่สะดวกเดินทางเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฯ เพื่อมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในภูมิภาคเอเชียซึ่งการสร้างนวัตกรรมตามมาตรฐานสากลนี้เดินทางสู่ความสำเร็จได้ด้วยพลังความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยให้บริการภายใต้สโลแกน “กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล และเยี่ยมบ้าน ดูแลอย่างมืออาชีพ ด้วยใจ ทุกที่ ทุกเวลาออกแบบมาเฉพาะคุณ” ตามหลัก SDG 17 เพื่อสร้างสรรค์การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเท่าเทียมเข้าถึงง่าย (SDG 4) สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน (SDG3) และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันผ่านการวางโครงสร้างและระบบสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์ (SDG9) เพื่อความยั่งยืนของคณะฯ ต่อไป