อบอุ่นละมุนใจ! “อีซึงกิ” ปิดท้ายเอเชียทัวร์ที่ไทย ‘2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR: The Dreamer’s Dream – Chapter 2 in Bangkok’ ประทับใจทุกวินาที สมการรอคอย 4 ปี

จบลงด้วยความประทับใจ และความทรงจำดีๆ สำหรับการกลับมาเจอ “ไอเรนไทย” (ไอเรน : ชื่อแฟนคลับ) ในรอบ 4 ปี ของพระเอกรอยยิ้มพิฆาตในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ โดยร่วมด้วยจับมือกับเสิร์ฟความสนุกตลอดกว่า 2 ชั่วโมง ปิดท้ายเอเชียร์ทัวร์ของ “อีซึงกิ” ได้อย่างสมบูรณ์แบบนาทีแห่งความสุขเริ่มต้นตั้งแต่ VCR เริ่มฉายขึ้น พระเอกของงาน “อีซึงกิ” ก็ปรากฎตัวขึ้นด้วยลุคสุดหล่อออลแบล็คกับเพลง ‘The Dreamers Dream’ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนๆ ในฮอลล์ที่ถูกสะกดด้วยไฮโน๊ตปลดล็อกสกิลหูทองคำ จากนั้น “อีซึงกิ” ได้ส่งรอยยิ้มกระชากใจให้แฟนๆ และทักทายเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ คิดถึงมากครับ” ปากหวานขนาดนี้แฟนคลับใจละลายกันยกด้อม กรี๊ดกันสุดเสียงเพื่อตอบรับคำขอจากหนุ่มซึงกิ ที่บอกว่าตื่นเต้นมากๆ เพราะไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตมานาน 10 ปี วันนี้อยากจะให้สนุกและร่วมสร้างความทรงจำที่ดีกับการปิดเอเชียร์ทัวร์ไปด้วยกัน จากนั้นโชว์น้ำเสียงสุดละมุนให้แฟนๆ ตกอยู่ในภวังค์ต่อกับเพลง ‘Wind’ , ‘Return’ , ‘The Ordinary Man’ และ “I Got to know It That Way’ ก่อนที่ความร้อนแรงจะปะทุขึ้นเมื่อหนุ่ม “ซึงกิ” กลับขึ้นเวทีมาพร้อมด้วยลุคสดใสพร้อมเพลงจังหวะสนุกๆ ชวนแฟนคลับกระโดดไปด้วยกันกับเพลง ‘Forest’ , ‘Circle’ , ‘Like A Flower’ , ‘Slave’ และ ‘Losing My Mind’บอกเลยว่าทั้งศิลปินและแฟนคลับจอยแบบสุดเหวี่ยง เอนเนอร์จี้เหลือล้นของเหล่าไอเรน ทำเอาพระเอกหนุ่มถึงกับเอ่ยปากชมว่าสุดๆ ไปเลย หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้าย เมื่อเพลง ‘delete’ ดังขึ้น แฟนในฮอลล์ปรับเข้าสู่โหมดซึ้งกับน้ำเสียงทรงพลังของหนุ่ม “ซึงกิ” และหลังจากเพลงจบลงเขาได้ให้คำสัญญากับแฟนๆ ว่าจะกลับมาหาอีกครั้ง ในรูปแบบของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่เป็นแพลนต่อไปของเขา รวมไปถึงกำลังเตรียมอัลบั้มเพื่อฉลองครบรอบเดบิวต์ 20 ปีในวงการเจอกันครั้งหน้าจะมีความสนุกมีมากกว่าเดิมแน่นอน!! จากนั้นได้ชวนทุกคนถ่ายรูปด้วยกันและหยอดคำหวานๆ ให้ได้หวีดว่า “ไทยแลนด์รักนะครับ” และร้องเพลง ‘Encore’ ส่งท้ายงานงานจบแต่ไม่ยอมจบ ตะโกนเรียกชื่อดังสนั่นฮอลล์ จดหมายแทนคำขอบคุณแฟนๆ ที่หนุ่มซึงกิเขียนด้วยลายมือตัวเองปรากฎขึ้นบนจอ จากนั้นไม่นานเขาก็กลับขึ้นเวทีมาหาแฟนๆ ตามคำเรียกร้องอีกครั้ง พร้อมเพลง ‘Because you’re my woman’ และก่อนลากันไปจริงๆ เขาเดินส่งยิ้มหวานๆ โบกมือมือบ๊ายบายแฟนๆ ทุกโซนที่นั่ง จนเดินลงจากเวทีไป เรียกว่างานจบลงอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วยความประทับที่ทั้ง “อีซึงกิ” และ “ไอเรนไทย” เฝ้ารอที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้ง ทุกโมเมนต์ในงานครั้งนี้ถูกบันทึกไว้เป็นความทรงจำสมการรอคอยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา