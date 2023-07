"พญ.ดารินทร์" ซุ่มนางงามระดับประเทศ

กลายเป็นกระแสปากต่อปากกับซุ่มนางงามแห่งใหม่ที่ไม่ใช่ค่ายส่งนางงาม แต่เป็นซุ่มเนรมิตความงามให้นางงามระดับประเทศมากว่า10คน กับแห่ง the sib clinicซุ่มนางงามแห่งใหม่?"กลายเป็นบ้านนางงามแล้วตอนนี้ มีนางงามเดินเข้าออก the sib clinic ตลอดเวลา มีทั้งนางงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และเวทีดังๆเยอะมาก ไม่ใช่แค่เฉพาะนางงาม ดารา นางเอก นักร้อง ก็มากันเยอะ"นางงามส่วนมากมาทำอะไร?"ทำทุกอย่าง ปรับรูปหน้า ดูดไขมันส่วนเกิน เสริมจมูก เสริมหน้าอก โดยเฉพาะหน้าอก แต่ละคนมีปัญหากันเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็จะมาแก้กัน"หน้าอกมีปัญหาอะไร?"ไม่ได้รูปทรง หย่อนคล้อย เต้าไม่เท่ากันบ้าง หน้าอกเหินขึ้นบนบ้าง ไม่กระชับ"แล้วแก้อย่างไร?"the sib clinic เรามีนวัตธรรมที่ทันสมัยที่สุดคือการทำหน้าอกแบบ babiebreast คือ การทำศัลยกรรมแบบร้อยตาข่ายเข้าที่ทรวงอกเพื่อเพิ่มความกระชับเข้ารูป ทรงไม่ไหลออกข้างรักแร้หรือเหินขึ้นบนหรือลงล่าง ซึ่งการทำหน้าอกนวัตกรรมเดิม หน้าอกมันจะไหลไปตามสรีระของคนไข้ แต่สำหรับนวัตกรรมใหม่ babiebreast จะช่วยยกกระชับไม่ให้ซิลิโคนไหล เพราะฉะนั้นทรงของหน้าอกจะตั้งชูชันได้รูปสวยงาม"นางงาม ดารามาทำเยอะมาก?"เยอะมากจริงๆ มีน้องบี รัชนีกร ประเสริฐพรศักดิ์ มิสแกรนด์ระนอง 2022 ,น้องทิยา กิติยา ละอายทุกข์ มิสสุปร้าฯและน้องพลอย พีรชาดา รองหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019 ต้องบอกว่าทุกคนประสบความสำเร็จใจการประกวดทุกคน"คิดจะส่งนางงามเข้าประกวดเองเลยไหม?"คงไม่ใช่ทางถนัด เราขอเป็นส่วนในการซัพพอตน้องๆดีกว่าค่ะ"อะไรเป็นสาเหตุที่เหล่านางงามมักจะเข้ามาแก้หน้าอกที่ the sib clinic?"ปากต่อปาก เพราะว่าหมอไม่ได้ทำโฆษณา ส่วนมากก็จะดูรีวิวจากในเพจ หรือ อินเตอร์เน็ต บางคนบอกว่ารู้จักหมอจากบทความที่นักข่าวสัมภาษณ์บ้าง บางคนอ่านจากระทู้ใครเอาไปลงไม่รู้ พออ่านเสร็จ ก็ติดต่อเข้ามาหาหมอ อยากให้หมอช่วยแก้หน้าอกให้ ทำหน้าให้ใหม่บ้าง บางคนมาหาหมอ หมอยังไม่รู้เลยว่าเป็นดารา เป็นนางงาม ก็จะมีพนักงานแอบมากระซิบว่าคนนี้ดังมากเลยนะ เป็นดาราเป็นนางเอกช่องนี้ๆ บางคนเป็นนางงามเวทีดัง ซึ่งหมอก็ไม่ทราบไม่รู้จัก หมอไม่ค่อยดูทีวี"ถ้าจะติดต่อหมอดารินทร์ ทำยังไง?"สามารถติดตามได้ที่ 027149885 ,0882228660 หรือที่เพจ the sib beauty clinic